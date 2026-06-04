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En fotos. El Dr. Juan Carlos Maqueda recibió la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo

Con una ceremonia en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el exministro de la Suprema Corte de Justicia fue distinguido por su trayectoria

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Para LA NACIONPaula Ikeda
El Dr. José Claudio Escribano, el Dr. Juan Carlos Maqueda y Joaquín Morales Solá
El Dr. José Claudio Escribano, el Dr. Juan Carlos Maqueda y Joaquín Morales Solá Fabián Malavolta
El Dr. Juan Carlos Maqueda, distinguido con el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo
El Dr. Juan Carlos Maqueda, distinguido con el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo Fabian Malavolta
El presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá
El presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales SoláFabian Malavolta
El periodista José Ignacio López, de la Comisión de Fiscalización de la Academia Nacional de Periodismo
El periodista José Ignacio López, de la Comisión de Fiscalización de la Academia Nacional de Periodismo Fabian Malavolta
El Dr. José Claudio Escribano, miembro de la Academia Nacional de Periodismo
El Dr. José Claudio Escribano, miembro de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
El juez Horacio Rosatti, presidente de Corte Suprema de Justicia de la Nación
El juez Horacio Rosatti, presidente de Corte Suprema de Justicia de la Nación Fabian Malavolta
Fernando Bravo, miembro de la Academia Nacional de Periodismo
Fernando Bravo, miembro de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
La exsenadora María Eugenia Estensoro
La exsenadora María Eugenia EstensoroFabian Malavolta
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACION
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACIONFabian Malavolta
Norma Morandini, vicepresidenta 2° de la Academia Nacional de Periodismo
Norma Morandini, vicepresidenta 2° de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
Diego Cabot, prosecretario de Redacción de LA NACION
Diego Cabot, prosecretario de Redacción de LA NACIONFabian Malavolta
El exjuez de la Corte Suprema de la Nación, junto a sus hermanas, Liliana y Claudia Maqueda quienes viajaron especialmente para la ocasión
El exjuez de la Corte Suprema de la Nación, junto a sus hermanas, Liliana y Claudia Maqueda quienes viajaron especialmente para la ocasiónFabian Malavolta
Las palabras de Fernando Bravo, de la Academia Nacional de Periodismo
Las palabras de Fernando Bravo, de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
El homenaje de la Academia Nacional de Periodismo al Dr. Juan Carlos Maqueda
El homenaje de la Academia Nacional de Periodismo al Dr. Juan Carlos Maqueda Fabian Malavolta
Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo
Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
Vicepresidente 1° de la Academia Nacional de Periodismo, Jorge Fontevecchia
Vicepresidente 1° de la Academia Nacional de Periodismo, Jorge FontevecchiaFabian Malavolta
El columnista de LA NACION y miembro de la Academia Nacional de Periodismo, Carlos Reymundo Roberts
El columnista de LA NACION y miembro de la Academia Nacional de Periodismo, Carlos Reymundo RobertsFabian Malavolta
Silvia Naishtat, secretaria de la Academia Nacional de Periodismo
Silvia Naishtat, secretaria de la Academia Nacional de Periodismo Fabian Malavolta
Miguel Wiñazki, de la Comisión de Libertad de Expresión de la Academia Nacional de Periodismo
Miguel Wiñazki, de la Comisión de Libertad de Expresión de la Academia Nacional de PeriodismoFabian Malavolta
El homenaje al exmiembro de la Corte Suprema de la Nación. La imagen proyectada muestra al doctor Maqueda cuando participó de la Convención Nacional Constituyente de 1994
El homenaje al exmiembro de la Corte Suprema de la Nación. La imagen proyectada muestra al doctor Maqueda cuando participó de la Convención Nacional Constituyente de 1994Fabian Malavolta
El diputado nacional Juan Schiaretti
El diputado nacional Juan SchiarettiFabian Malavolta
La distinción al Dr. Maqueda por su trayectoria
La distinción al Dr. Maqueda por su trayectoriaFabian Malavolta
Carlos Rosenkrantz, vicepresidente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Carlos Rosenkrantz, vicepresidente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Fabian Malavolta
El Dr. Maqueda agradeció la presencia de sus hermanas en la Biblioteca Nacional
El Dr. Maqueda agradeció la presencia de sus hermanas en la Biblioteca NacionalFabian Malavolta
El trabajo del Dr. Maqueda reflejado en la ceremonia de premiación
El trabajo del Dr. Maqueda reflejado en la ceremonia de premiaciónFabian Malavolta
Las primeras filas de la sala Jorge Luis Borges de la Bibilioteca Nacional
Las primeras filas de la sala Jorge Luis Borges de la Bibilioteca NacionalFabian Malavolta
La periodista Alicia de Arteaga, de la Comisión de Fiscalización de la Academia Nacional de Periodismo
La periodista Alicia de Arteaga, de la Comisión de Fiscalización de la Academia Nacional de Periodismo Fabian Malavolta
Las palabras del Dr. Maqueda destacando la importancia de la libertad de prensa
Las palabras del Dr. Maqueda destacando la importancia de la libertad de prensaFabian Malavolta
El exmiembro de la Corte Suprema de la Nación, distinguido con el premio Pluma de Honor
El exmiembro de la Corte Suprema de la Nación, distinguido con el premio Pluma de Honor Fabian Malavolta
El saludo entre el juez Horacio Rosatti y Juan Manuel Abal Medina
El saludo entre el juez Horacio Rosatti y Juan Manuel Abal MedinaFabian Malavolta
La caja que contiene una pluma de plata, distinción al exmiembro de la Corte Suprema de la Nación
La caja que contiene una pluma de plata, distinción al exmiembro de la Corte Suprema de la NaciónFabian Malavolta
La ceremonia en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
La ceremonia en la Biblioteca Nacional Mariano MorenoFabian Malavolta
La Pluma de Honor 2026
La Pluma de Honor 2026 Fabian Malavolta
"Hacía mucho tiempo que no veía esta sala tan llena por un reconocimiento", destacó Joaquín Morales Solá
"Hacía mucho tiempo que no veía esta sala tan llena por un reconocimiento", destacó Joaquín Morales SoláFabian Malavolta
El diputado nacional Juan Schiaretti saluda al juez Carlos Rosenkrantz
El diputado nacional Juan Schiaretti saluda al juez Carlos Rosenkrantz Fabian Malavolta
El Dr. Juan Carlos Maqueda fue ministro de la Corte Suprema por 22 años
El Dr. Juan Carlos Maqueda fue ministro de la Corte Suprema por 22 añosFabian Malavolta
El Dr. José Claudio Escribano felicita al Dr. Maqueda
El Dr. José Claudio Escribano felicita al Dr. MaquedaFabian Malavolta
El exembajador argentino en Chile, Alejandro Rosquera, y el abogado Félix López Amaya
El exembajador argentino en Chile, Alejandro Rosquera, y el abogado Félix López Amaya Fabian Malavolta
El saludo con la exdiputada Mabel Múller
El saludo con la exdiputada Mabel MúllerFabian Malavolta
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina Fabian Malavolta
Invitado a la ceremonia de premiación del Dr. Maqueda, Carlos Bercun
Invitado a la ceremonia de premiación del Dr. Maqueda, Carlos BercunFabian Malavolta
La charla entere los periodistas José Ignacio López y Diego Cabot
La charla entere los periodistas José Ignacio López y Diego CabotFabian Malavolta
La periodista de LA NACION, Paz Rodríguez Niell
La periodista de LA NACION, Paz Rodríguez NiellFabian Malavolta
Familiares y amigos del Dr. Maqueda en la celebración
Familiares y amigos del Dr. Maqueda en la celebración Fabian Malavolta
Miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de la Academia Nacional de Periodismo, María O’Donnell, junto a Néstor Scibona y al Dr. José Claudio Escribano
Miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de la Academia Nacional de Periodismo, María O’Donnell, junto a Néstor Scibona y al Dr. José Claudio EscribanoFabian Malavolta
El jurista Juan Solá
El jurista Juan SoláFabian Malavolta
El juez Carlos Rosenkrantz felicita al Dr. Maqueda
El juez Carlos Rosenkrantz felicita al Dr. MaquedaFabian Malavolta
La ceremonia en la Biblioteca Nacional
La ceremonia en la Biblioteca NacionalFabian Malavolta
Representantes de la Redacción de LA NACION presentes en la entrega de la Pluma de Honor: Diego Japas, Jorge Martínez Carricart; Federico Águila, el Dr. José Claudio Escribano y Gastón Roitberg, junto a José del Rio, Jorge Liotti, Luciano Román, Martín Rodríguez Yebra, Carla Quiroga, Diego Cabot, Ignacio Federico y Carlos M. Reymundo Roberts
Representantes de la Redacción de LA NACION presentes en la entrega de la Pluma de Honor: Diego Japas, Jorge Martínez Carricart; Federico Águila, el Dr. José Claudio Escribano y Gastón Roitberg, junto a José del Rio, Jorge Liotti, Luciano Román, Martín Rodríguez Yebra, Carla Quiroga, Diego Cabot, Ignacio Federico y Carlos M. Reymundo RobertsFabian Malavolta
El homenajeado junto a su familia: su primo Víctor Maqueda, su cuñado José Luis González, sus hermanas Claudia y Liliana Maqueda, además de Graciela Galasso y Mara Narcuciel
El homenajeado junto a su familia: su primo Víctor Maqueda, su cuñado José Luis González, sus hermanas Claudia y Liliana Maqueda, además de Graciela Galasso y Mara Narcuciel Fabian Malavolta
Jorge Fontevecchia, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y Joaquin Morales Solá, en la distinción a Juan Carlos Maqueda
Jorge Fontevecchia, los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y Joaquin Morales Solá, en la distinción a Juan Carlos MaquedaFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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