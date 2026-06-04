En fotos. El Dr. Juan Carlos Maqueda recibió la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo

Con una ceremonia en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el exministro de la Suprema Corte de Justicia fue distinguido por su trayectoria
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