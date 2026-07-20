Menopausia: la infusión que podría ayudar a regular tu organismo y combatir la fatiga

Las infusiones son bebidas que muchas personas utilizan para aliviar las molestias de múltiples dolencias, pues desde tiempos remotos las abuelas preparaban estas bebidas calientes con hierbas aromáticas que en muchas ocasiones pueden ayudar a quitar dolores.

Las mujeres, por su ciclo menstrual y más adelante, cuando llega la menopausia, pueden acudir a las infusiones, en el caso de los cólicos para aliviar dichas molestias y cuando ya se evidencia que terminó por completo su ciclo, para ayudarse con los molestos síntomas como los bochornos y la fatiga.

Durante la menopausia, algunas mujeres pueden acudir a estas infusiones para regular el tema hormonal y evitar las molestias, pero es importante recordar que siempre que se sienta algún tipo de síntoma, es adecuado acudir al médico.

La canela y la flor de jamaica tienen propiedades como antioxidantes que protegen al organismo de los radicales libres pixabay

Acá te compartimos la receta de una infusión que puede contribuir a aliviarte las molestias de la menopausia, para regular las hormonas y, si va acompañada de una dieta balanceada y ejercicio regular, incluso puede ayudar a bajar de peso.

Esta infusión es recomendada por la colombiana Ingrid Macher, entrenadora de acondicionamiento físico y emprendedora, quien manifiesta que el consumirla con regularidad le puede ayudar a regular el tema hormonal y a manejar de una mejor manera los molestos bochornos que se presentan en esta etapa.

En cuanto a los ingredientes de este té o infusión, son fáciles de conseguir y cada uno de ellos posee ciertas propiedades que en conjunto pueden hacer que los síntomas de la menopausia sean más llevaderos.

La canela es uno de los ingredientes de esta infusión (Imagen ilustrativa) Pixabay

La canela y la flor de jamaica, por ejemplo, de acuerdo con El Mundo, tienen propiedades como antioxidantes que protegen al organismo de los radicales libres, que son causantes de envejecimiento y enfermedades; antiinflamatorias, que pueden ayudar a controlar la inflamación crónica; antimicrobianas, para combatir virus, bacterias y hongos; y digestivas, que facilitan la producción de jugos gástricos y reducen problemas de acidez, náuseas, vómitos y gases.

En el caso del romero, según el portal Scielo, puede ayudar a aliviar trastornos circulatorios, mejorar la diabetes, controlar problemas respiratorios, cuidar la piel y el pelo, estimular la memoria y regular la presión sanguínea. Finalmente, el laurel, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias, diuréticas, bactericidas y antioxidantes, así como también contiene vitaminas del grupo B, zinc, magnesio, hierro y calcio.

En el caso del romero, puede ayudar a aliviar trastornos circulatorios (Imagen ilustrativa) Pixabay

Infusión para llevar mejor la menopausia

Ingredientes

Cinco ramas de romero fresco

Cinco hojas de laurel

Tres astillas de canela

Un puño de flores de Jamaica

Una cucharadita de clavos de olor

Un litro de agua

Preparación

En un litro de agua agregar el romero con hojas de laurel, canela, flores de jamaica y los clavos de olor.

Calentar a fuego medio en la estufa y hervir durante 10 minutos.

Tomarlo a una temperatura moderada.

Es importante remarcar que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta, consulte con un médico especialista.

*Por Luz Ángela Domínguez Coral