En fotos. Quiénes son las esposas y novias de los jugadores que compiten por el Botín de Oro del Mundial 2026

Continúa Messi, sobre su historia de amor con Antonela: "En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo, allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.

Julio Cortez - AP