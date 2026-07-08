En fotos. Quiénes son las esposas y novias de los jugadores que compiten por el Botín de Oro del Mundial 2026
De Lionel Messi, y Kylian Mbappé a Harry Kane y Erling Haalang son, hasta hoy, los goleadores de la Copa del Mundo; sus novias y esposas los alientan desde la tribuna
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LA NACION
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