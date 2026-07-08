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En fotos. Quiénes son las esposas y novias de los jugadores que compiten por el Botín de Oro del Mundial 2026

De Lionel Messi, y Kylian Mbappé a Harry Kane y Erling Haalang son, hasta hoy, los goleadores de la Copa del Mundo; sus novias y esposas los alientan desde la tribuna

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Katie Kane, Ester Expósito, Antonela Roccuzzo e Isabel Haugseng, las mujeres de los "romperedes"
Katie Kane, Ester Expósito, Antonela Roccuzzo e Isabel Haugseng, las mujeres de los "romperedes"
Antonela Roccuzzo es la primera dama del fútbol mundial. Hoy tiene 38 años, pero acompaña a Lionel Messi desde sus inicios en el fútbol, primero como amigovio, luego como novia y finalmente como esposa. Así lo contó Leo: "De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, ‘somos amigovios’. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo".
Antonela Roccuzzo es la primera dama del fútbol mundial. Hoy tiene 38 años, pero acompaña a Lionel Messi desde sus inicios en el fútbol, primero como amigovio, luego como novia y finalmente como esposa. Así lo contó Leo: "De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, ‘somos amigovios’. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo".@antonelaroccuzzo
Continúa Messi, sobre su historia de amor con Antonela: "En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo, allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.
Continúa Messi, sobre su historia de amor con Antonela: "En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo, allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”. Julio Cortez - AP
El capitán del seleccionado argentino lleva 8 goles en el Mundial 2026 y su esposa, Antonela Roccuzzo no puede mostrarse más orgullosa
El capitán del seleccionado argentino lleva 8 goles en el Mundial 2026 y su esposa, Antonela Roccuzzo no puede mostrarse más orgullosa@antonelaroccuzzo
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron en 2017 en Rosario. Son padres de Ciro, Thiago y Mateo.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron en 2017 en Rosario. Son padres de Ciro, Thiago y Mateo.
El 24 de junio, fiel a su costumbre, ya que Lionel Messi suele cumplir años lejos de casa, concentrado con la selección, Antonela le dedicó un mensaje especial: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito".
El 24 de junio, fiel a su costumbre, ya que Lionel Messi suele cumplir años lejos de casa, concentrado con la selección, Antonela le dedicó un mensaje especial: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito".@antonelaroccuzzo
Una de las estrellas de este Mundial es el noruego Erling Haaland. El delantero lleva siete goles en el Mundial 2026 y tiene a su fan #1: es Isabel Haugseng Johansen, su esposa de 22 años, que lo alienta desde la platea vestida como una cowgirl.
Una de las estrellas de este Mundial es el noruego Erling Haaland. El delantero lleva siete goles en el Mundial 2026 y tiene a su fan #1: es Isabel Haugseng Johansen, su esposa de 22 años, que lo alienta desde la platea vestida como una cowgirl.
Isabel y Erling Haaland crecieron en el mismo pueblo, jugaron en el mismo club y consolidaron una familia de bajísimo perfil.
Isabel y Erling Haaland crecieron en el mismo pueblo, jugaron en el mismo club y consolidaron una familia de bajísimo perfil.
Haaland e Isabel se se conocieron en Bryne, Noruega, cuando eran adolescentes. Y coincidieron en el mismo club, ya que ella también jugaba al fútbol.
Haaland e Isabel se se conocieron en Bryne, Noruega, cuando eran adolescentes. Y coincidieron en el mismo club, ya que ella también jugaba al fútbol.
Isabel y Haaland empezaron a salir en 2021. En diciembre de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, al que bautizaron con el nombre del principal dios de la mitología nórdica: Odin.
Isabel y Haaland empezaron a salir en 2021. En diciembre de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, al que bautizaron con el nombre del principal dios de la mitología nórdica: Odin.
Sobre el comienzo de su relación con Isabel, contó Haaland: "Me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, Bryne. Ella fue quien se fijó en mí. Yo no fui quien se fijó en ella. Ella recuerda haberme visto muchas veces cuando éramos pequeños, pero yo no".
Sobre el comienzo de su relación con Isabel, contó Haaland: "Me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, Bryne. Ella fue quien se fijó en mí. Yo no fui quien se fijó en ella. Ella recuerda haberme visto muchas veces cuando éramos pequeños, pero yo no".
Se conocen desde la infancia, cuando ambos jugaban el futbol en el mismo club, en Bryne, la pequeña localidad noruega donde crecieron. Son pareja desde hace años y, en diciembre de 2024, se convirtieron en padres de su primer hijo Odin
Se conocen desde la infancia, cuando ambos jugaban el futbol en el mismo club, en Bryne, la pequeña localidad noruega donde crecieron. Son pareja desde hace años y, en diciembre de 2024, se convirtieron en padres de su primer hijo OdinInstagram (@isabellaa)
Haaland juega en el Manchester City F.C. y es una de las figuras en la Premier League. Así se mostraban Erling e Isabel en París, en la entrega de los premios Balón de Oro
Haaland juega en el Manchester City F.C. y es una de las figuras en la Premier League. Así se mostraban Erling e Isabel en París, en la entrega de los premios Balón de OroAdam Davy - PA Wire
Otro que rankea con siete goles convertidos en este Mundial 2026 es el francés Kylian Mbappé
Otro que rankea con siete goles convertidos en este Mundial 2026 es el francés Kylian Mbappé@k.mbappe
El delantero de la selección de Francia es noticia fuera de las canchas por su romance con la actriz española Ester Expósito. La relación habría iniciado a principios de 2026, via redes sociales
El delantero de la selección de Francia es noticia fuera de las canchas por su romance con la actriz española Ester Expósito. La relación habría iniciado a principios de 2026, via redes sociales @ester_exposito
Dos semanas antes del Mundial 2026, Mbappé y Expósito compartieron unas breves y románticas vacaciones en el Mediterráneo. Paris Match tuvo la exclusiva, que llevó en portada.
Dos semanas antes del Mundial 2026, Mbappé y Expósito compartieron unas breves y románticas vacaciones en el Mediterráneo. Paris Match tuvo la exclusiva, que llevó en portada.
Mbappé y Expósito fotografiados junto a unos fans. Ester alcanzó la fama gracias a su interpretación de Carla Rosón en la serie de Netflix, Élite. Con sus 26 años, la actriz española no es nueva para el público latino, fue pareja del uruguayo Nicolás Furtado, de El “Marginal”, su compañero en la serie “Bandidos”
Mbappé y Expósito fotografiados junto a unos fans. Ester alcanzó la fama gracias a su interpretación de Carla Rosón en la serie de Netflix, Élite. Con sus 26 años, la actriz española no es nueva para el público latino, fue pareja del uruguayo Nicolás Furtado, de El “Marginal”, su compañero en la serie “Bandidos” @madridistasfamily
La pareja, que ha sido fotografiada junta en sus salidas en París y en Ibiza, aún no fue retratada en los Estados Unidos, en contexto del mundial
La pareja, que ha sido fotografiada junta en sus salidas en París y en Ibiza, aún no fue retratada en los Estados Unidos, en contexto del mundial
Pero en fase de grupos, en el partido entre Francia y Suecia, Mbappé convirtió un doblete (su equipo ganó 3-0) y, en uno de los goles, lanzó un beso al aire. Aunque el delantero no confirmó a quién iba dirigido, todos suponen que era para Este Expósito, que siguió la acción desde uno de los palcos del MetLife Stadium, en Nueva York
Pero en fase de grupos, en el partido entre Francia y Suecia, Mbappé convirtió un doblete (su equipo ganó 3-0) y, en uno de los goles, lanzó un beso al aire. Aunque el delantero no confirmó a quién iba dirigido, todos suponen que era para Este Expósito, que siguió la acción desde uno de los palcos del MetLife Stadium, en Nueva York@k.mbappe
Katie Goodland es la esposa de Harry Kane, el temible goleador de la selección inglesa. Se conocieron cuando eran jóvenes en Chingford, al noreste de Londres, donde asistieron a la misma escuela secundaria, la Chingford Foundation School
Katie Goodland es la esposa de Harry Kane, el temible goleador de la selección inglesa. Se conocieron cuando eran jóvenes en Chingford, al noreste de Londres, donde asistieron a la misma escuela secundaria, la Chingford Foundation School@katekanex
Katie acompañó a Kane en toda su carrera: desde sus inicios en el Tottenham hasta que se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección inglesa. Se comprometieron en 2017, durante unas vacaciones en las Bahamas, y se casaron dos años más tarde, en el verano europeo de 2019
Katie acompañó a Kane en toda su carrera: desde sus inicios en el Tottenham hasta que se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección inglesa. Se comprometieron en 2017, durante unas vacaciones en las Bahamas, y se casaron dos años más tarde, en el verano europeo de 2019@katekanex
Durante el Mundial 2026, Katie Kane estrenó outfit personalizado, con el escudo de la Selección de Inglaterra y el apellido de su marido estampado en la remera
Durante el Mundial 2026, Katie Kane estrenó outfit personalizado, con el escudo de la Selección de Inglaterra y el apellido de su marido estampado en la remera
Con 33 años, Katie es licenciada en piscología deportiva e instructora de gimnasia. En distintas entrevistas, Harry declaró que estar casado con una persona como Katie, que lo conoce desde antes de alcanzar la fama, resultó fundamental para mantener los pies sobre la tierra
Con 33 años, Katie es licenciada en piscología deportiva e instructora de gimnasia. En distintas entrevistas, Harry declaró que estar casado con una persona como Katie, que lo conoce desde antes de alcanzar la fama, resultó fundamental para mantener los pies sobre la tierra@katekanex
Harry y Katie tienen cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry, que no se pierden ningún partido de su padre
Harry y Katie tienen cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry, que no se pierden ningún partido de su padre@katekanex
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