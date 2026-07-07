Quién es la esposa de Mohamed Salah: los medios británicos la presentan como la antítesis de “la botinera”: es ingeniera, no tiene redes sociales, jamás concedió una entrevista

No tiene redes sociales. Jamás concedió una entrevista. No vende nada. Cultiva un perfil extremadamente bajo. Es, podría decirse, “la antibotinera”. Sus apariciones públicas son contadas. Se limita a acompañar a su marido desde la platea y sólo pisa el césped de Anfield, la cancha del Liverpool FC, al final de cada temporada de la Premier League. Pero siempre en silencio frente a los micrófonos.

Su marido es Mohamed Salah, una de las grandes figuras del fútbol mundial. En Egipto lo veneran como a un Dios y en Liverpool es leyenda. Lo llaman “The King”. Sólo en 2025, según Forbes, facturó 55 millones de dólares.

Uno de los retratos más actuales de Mo y Magui Salah, que el futbolista compartió en su cuenta de Instagram

Magi Saqed tiene 32 años. Nació en 1994 en Basyoun, en el delta del Nilo. Cursó primaria y secundaria en el colegio Mohammed Eyad Al Tantawi, una institución donde sus padres eran profesores. Allí conoció a Mohamed Salah, dos años mayor.

El vínculo se forjó en las aulas y se convirtieron en novios desde la infancia.

Mientras Mohamed comenzaba a destacar en las categorías inferiores del club Al Mokawloon Al Arab en El Cairo —lo que le exigía extenuantes viajes diarios en colectivo—, Magi se inscribió en la Facultad de Comercio de Alejandría, donde se graduó como ingeniera en biotecnología.

Magi Salah junto a su marido y su hija menor en el campo de juego de Anfield

La boda

El destino de la pareja cambió de manera definitiva a finales de 2013. Tras un prometedor debut internacional en el Basilea de Suiza, Mohamed regresó a su tierra natal para formalizar su relación con Magi.

Una de las pocas imágenes de la boda de Magi y Mo Salah en Egipto, en 2013

El 17 de diciembre, Nagrig fue el epicentro de una boda masiva que congregó a miles de habitantes del pueblo, reflejando el arraigo popular de la pareja. Fue una celebración comunitaria donde se dieron cita desde figuras locales hasta celebridades de la música egipcia.

Poco después, el matrimonio comenzó su periplo europeo, definido por los destinos deportivos del jugador: Londres (durante el paso de Salah por el Chelsea), Florencia, Roma y, finalmente, Liverpool, donde el delantero alcanzaría el estatus de ídolo absoluto.

Tienen dos hijas: Makka, nacida en Londres en 2014, y Kayan, nacida en Liverpool en 2020.

Magi Sadeq profesa la religión musulmana y siempre lleva el hiyab. A pesar de residir en Europa hace mucho tiempo, la pareja mantiene un lazo muy fuerte con sus orígenes. Cada año, durante el mes sagrado de Ramadán, regresan a Nagrig para realizar donaciones benéficas.

Otra vez en Anfield, en un final de temporada, Magi y sus hijas junto a Mohamed

En una entrevista con la periodista Isaad Younis, de cadena egipcia DMC, Mo Salah abrió su corazón y reveló secretos de su intimidad. Y, por supuesto, habló de su esposa, Magi: “Por más que diga, no podré darle todo el crédito que merece, porque ella es la que más sufre en medio de todos los acontecimientos por los que yo paso. Yo suelo estar metido la mayor parte del tiempo en el club. Ella es la que cuida a las niñas y siempre intenta mantener la casa en orden. A veces yo tengo mucha presión y mi humor no es bueno, así que ella tiene que lidiar con las niñas la mayor parte del tiempo, y yo estoy fuera casi siempre”

-Ustedes están juntos desde chicos. Básicamente, son del mismo pueblo.

Mohamed Salah: -Sí, somos del mismo pueblo. Estábamos juntos en la escuela. Nuestra relación empezó ahí. Siempre estábamos... ya sabes cómo son las cosas, los grupos de niñas por un lado y los niños por el otro. Nuestra relación empezó así, siempre estábamos en constantes discusiones. Luego nos conocimos mejor, hablamos durante dos años y después nos comprometimos formalmente."

-¿Sentiste que debías comprometerte porque necesitabas estabilidad o porque ella era el amor de tu vida?

Mohamed Salah: -Nos conocimos, nos entendimos bien y, bueno, somos del mismo pueblo. Yo ya había viajado a Suiza y había empezado a organizar mis asuntos allá. Comenzamos con el compromiso formal, la propuesta, y luego... justo antes de firmar con el Chelsea, decidimos casarnos.

-¡Y te trajo buena suerte!

Mohamed Salah: -Me casé y luego fui al Chelsea... ¡y no jugué! (risas) Así que le dije: ‘¡Tú eres la culpable!’ (risas). No, pero después seguimos adelante, gracias a Dios.

-Ella está convencida y cree firmemente en la idea de “la institución”. Ahora es la esposa de uno de los futbolistas más importantes del mundo y el más amado en Egipto, por lo que tiene una responsabilidad distinta a la de cualquier esposa común. Toda esta fama podría hacer que no se sienta feliz... porque tú sabes que hay mujeres que, según su forma de ser, pueden apoyar y sostener todo esto como un orgullo y una gloria, o pueden ser de las que se quejan constantemente y hacen que la vida no sea agradable. La percepción de la gente es que Magi es un pilar fundamental en esta institución.

Mohamed Salah: -Ella es muy tranquila por naturaleza. No está metida en las redes sociales para nada, ni tiene grandes relaciones con la gente en ese ámbito. Es del tipo de persona que prefiere cerrarse más en su propio círculo. Sabe cómo es mi carácter: yo no soy de salir a lugares a hacer ruido ni nada de eso. Soy tranquilo, hago una entrevista, juego mis partidos en paz... no nos gustan los problemas. Ella es igual, se mantiene muy alejada de las redes sociales.

Magi en la que fue su única aparición pública estelar: fue en Montecarlo, durante la entrega del premio Golden Foot, en 2021. Mohamed, presente en la sala, le pidió que subiese ella al escenario a recibir la distinción. "Yo estaba en la gala de premiación, por supuesto. Pero ella subió a recibir el premio porque siento que no aparece mucho conmigo en público. Su rol es algo sumamente importante para mí, y que subiera a recibir un premio como ese era algo... de hecho, ella estaba muy nerviosa, un poco tensa. Pero sentí que era mi deber, como Salah, que ella subiera a recibirlo", dontó el futbolista. En la foto, aparece junto a Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco

En un ecosistema donde las parejas de las grandes superestrellas suelen asimilarse a la vertiginosa maquinaria de la exposición mediática, las redes sociales y el espectáculo, la figura de Magi emerge bajo un paradigma completamente distinto: el del arraigo, la reserva estratégica y un sólido compromiso profesional e identitario que desafía los estereotipos tradicionales de las denominadas WAGs (esposas y novias de futbolistas).

Mohamed Salah y la deconstrucción de la cultura de género

La posición de Mohamed Salah dentro del mundo islámico y árabe trasciende la de un mero atleta de alto rendimiento; para millones de personas, el futbolista es considerado un embajador cultural y un referente de conducta. Es precisamente desde esa plataforma de masividad indiscutible desde donde Salah ha adoptado una postura valiente y sumamente inusual en el fútbol de élite respecto a los derechos de las mujeres y su trato dentro de la cultura islámica y de Oriente Medio.

El punto de inflexión mediático ocurrió en 2019, cuando fue nombrado por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes del planeta. En la entrevista central de dicha publicación, Salah utilizó su altavoz global para lanzar un mensaje directo hacia las estructuras sociales de su propia región de origen:

“Creo que tenemos que cambiar la forma en que tratamos a las mujeres en nuestra cultura. No es opcional. Apoyo a las mujeres más de lo que lo hacía antes, porque siento que se merecen más de lo que se les da en este momento”.

Esta declaración fue calificada por analistas sociales y activistas como un hito de enorme relevancia simbólica.

Mo y Magi Salah junto a sus hijos, en el campo de juego del Liverpool FC, donde el futbolista alcanzó la categoría de "leyenda"

Su compromiso no se limitó a las declaraciones en medios. El futbolista ya había participado de manera activa en la campaña “Because I Am a Man” (“Porque soy un hombre”), impulsada por ONU Mujeres Egipto y el Consejo Nacional de la Mujer. Esta iniciativa buscaba desmontar los estereotipos de la masculinidad tóxica y concienciar a los hombres árabes sobre la importancia de la corresponsabilidad en el hogar, el acceso universal a la educación para las niñas y la erradicación de prácticas nocivas como la violencia de género y el acoso callejero.