En fotos. Todos los invitados a Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta

Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia. La realización de esta edición en una galería acercó la propuesta al espacio en el que el arte se exhibe y circula. La iniciativa busca acompañar a artistas, galeristas, coleccionistas y gestores culturales, y favorecer su vinculación con el mundo diplomático para contribuir a la proyección de la cultura argentina

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