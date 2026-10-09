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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta

Con la galería de arte Cosmocosa como marco, se llevó adelante la segunda edición de la iniciativa cultural

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Arte y Diplomacia 2° edición
Arte y Diplomacia 2° ediciónArte y Diplomacia
La galerista Amparo Díscoli abrió las puertas de Cosmocosa para dar lugar a la segunda edición de un espacio para el intercambio de miradas, experiencias y vínculos entre el ámbito cultural, el sector privado y la diplomacia
La galerista Amparo Díscoli abrió las puertas de Cosmocosa para dar lugar a la segunda edición de un espacio para el intercambio de miradas, experiencias y vínculos entre el ámbito cultural, el sector privado y la diplomaciaGentileza Arte y Di
La modelo Rocío Vivas fue parte de la velada cultural organizada por Fabián Perechodnik
La modelo Rocío Vivas fue parte de la velada cultural organizada por Fabián PerechodnikGentileza Arte y Di
Modelos eternas, Teresita Garbesi y Karina Rabolini reunidas en la galería de Recoleta
Modelos eternas, Teresita Garbesi y Karina Rabolini reunidas en la galería de RecoletaCosmocosa
"Un placer recibir tantos amigos y amigas para compartir la charla y el arte que nos ofreció Cosmocosa. Gracias a todos por ayudarnos a seguir construyendo esta iniciativa", destacó Fabián Perechodnik creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
"Un placer recibir tantos amigos y amigas para compartir la charla y el arte que nos ofreció Cosmocosa. Gracias a todos por ayudarnos a seguir construyendo esta iniciativa", destacó Fabián Perechodnik creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública Gentileza Arte y Di
La presidenta de Fundación Fernández, Mariana Bagó, y Carolina Stanley. Durante el encuentro se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella, Emiliano Miliyo, Ignacio Iasparra, Luis Fernando Benedit, Batato Barea, Alfredo Prior, Macció y Noé, entre otros artistas
La presidenta de Fundación Fernández, Mariana Bagó, y Carolina Stanley. Durante el encuentro se exhibieron obras de Antonio Berni, Juan José Cambre, Luis Frangella, Emiliano Miliyo, Ignacio Iasparra, Luis Fernando Benedit, Batato Barea, Alfredo Prior, Macció y Noé, entre otros artistasGentileza Arte y Di
La soprano Sara Fleming presentes en la segunda edición de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
La soprano Sara Fleming presentes en la segunda edición de Arte, Cultura y Diplomacia PúblicaCosmocosa
María Taquini de Blaquier y Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco
María Taquini de Blaquier y Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández BlancoGentileza Arte y Di
Allí también se hizo presente Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Allí también se hizo presente Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón Cosmocosa
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa Madoka
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa MadokaGentileza Arte y Di
La galerista Carminne Dodero
La galerista Carminne DoderoCosmocosa
Grace Ratto y Martín Cabrales en la segunda edición de esta iniciativa cultural
Grace Ratto y Martín Cabrales en la segunda edición de esta iniciativa culturalGentileza Arte y Di
Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil
Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil Gentileza Arte y Di
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Inés Weinberg de Roca
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Inés Weinberg de RocaGentileza Arte y Di
El actor Gabriel Corrado
El actor Gabriel Corrado Gentileza Arte y Di
Amparo Díscoli y Karina Rabolini
Amparo Díscoli y Karina RaboliniGentileza Arte y Di
Invitado especial de la noche, Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos
Invitado especial de la noche, Peter Lamelas, el embajador de los Estados UnidosGentileza Arte y Di
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el director general del Teatro Colón, Gerardo GriecoCosmocosa
María Taquini de Blaquier junto a Santiago Varela e Ignacio Miguens, de la comisión de la Fundación Amigos del Teatro San Martín (FATSM)
María Taquini de Blaquier junto a Santiago Varela e Ignacio Miguens, de la comisión de la Fundación Amigos del Teatro San Martín (FATSM)Gentileza Arte y Di
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores en la galería Cosmocosa
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores en la galería CosmocosaGentileza Arte y Di
Fernándo López, del Hotel Emperador
Fernándo López, del Hotel EmperadorGentileza Arte y Di
Un seleccionado diplomático. El embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, junto al de los Estados Unidos, Peter Lamelas, su ministra consejera, Heidi Gómez, y la embajadora de Australia Sarah Louise Roberts
Un seleccionado diplomático. El embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, junto al de los Estados Unidos, Peter Lamelas, su ministra consejera, Heidi Gómez, y la embajadora de Australia Sarah Louise RobertsGentileza Arte y Di
La noche de arte y diplomacia en Cosmocosa
La noche de arte y diplomacia en CosmocosaGentileza Arte y Di
El legislador porteño Sergio Siciliano
El legislador porteño Sergio SicilianoGentileza Arte y Di
Las amigas Nathalie Sielecki, Carolina Stanley, Grace Ratto y Mariana Bagó reunidas en la noche de Arte Cultura y Diplomacia Pública
Las amigas Nathalie Sielecki, Carolina Stanley, Grace Ratto y Mariana Bagó reunidas en la noche de Arte Cultura y Diplomacia Pública Gentileza Arte y Di
Jorge Telerman, exdirector general del Teatro Colón y exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Jorge Telerman, exdirector general del Teatro Colón y exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresGentileza Arte y Di
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, junto a Carolina Stanley y Federico Salvai
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, junto a Carolina Stanley y Federico SalvaiCosmocosa
Fabián Perechodnik y su hijo Ivan reciben a la embajadora de Australia Sarah Louise Roberts
Fabián Perechodnik y su hijo Ivan reciben a la embajadora de Australia Sarah Louise RobertsGentileza Arte y Di
También fueron parte de la velada el galerista Tomás Goycochea Scheinsohn y el coleccionista Esteban Tedesco
También fueron parte de la velada el galerista Tomás Goycochea Scheinsohn y el coleccionista Esteban TedescoGentileza Arte y Di
El secretario general de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, en la 2° edición de la iniciativa cultural
El secretario general de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, en la 2° edición de la iniciativa culturalGentileza Arte y Di
El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a su esposa Anie Reyser, Silvana Vives y Florencia Peña, de la Asociación Conciencia, y el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su esposa, Alicia Piccaluga
El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a su esposa Anie Reyser, Silvana Vives y Florencia Peña, de la Asociación Conciencia, y el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su esposa, Alicia PiccalugaGentileza Arte y Di
El artista Dan Hallman, María Laura "Lala" Franco y el músico Kevin Johansen
El artista Dan Hallman, María Laura "Lala" Franco y el músico Kevin JohansenGentileza Arte y Di
Leopoldo Montes, Evangelina Bomparola y Javier Iturrioz
Leopoldo Montes, Evangelina Bomparola y Javier IturriozGentileza Arte y Di
Amparo Díscoli y la galerista María Casado
Amparo Díscoli y la galerista María CasadoGentileza Arte y Di
Claudio Stamato y Felipe Durán en charla con el embajador Peter Lamelas
Claudio Stamato y Felipe Durán en charla con el embajador Peter LamelasGentileza Arte y Di
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial ArgentinaGentileza Arte y Di
La soprano Sara Fleming presente en la noche que reunió a la diplomacia y al arte
La soprano Sara Fleming presente en la noche que reunió a la diplomacia y al arteGentileza Arte y Di
Yamila Etulain, y el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo
Yamila Etulain, y el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio PompeoGentileza Arte y Di
Entre los invitados figuraron artistas, diplomáticos y referentes del sector empresario. Martín Cabrales y Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, junto a Martín Redrado y Alejandro Gravier
Entre los invitados figuraron artistas, diplomáticos y referentes del sector empresario. Martín Cabrales y Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, junto a Martín Redrado y Alejandro GravierGentileza Arte y Di
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su esposa Alicia Piccaluga
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y su esposa Alicia PiccalugaCosmocosa
Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia. La realización de esta edición en una galería acercó la propuesta al espacio en el que el arte se exhibe y circula. La iniciativa busca acompañar a artistas, galeristas, coleccionistas y gestores culturales, y favorecer su vinculación con el mundo diplomático para contribuir a la proyección de la cultura argentina
Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia. La realización de esta edición en una galería acercó la propuesta al espacio en el que el arte se exhibe y circula. La iniciativa busca acompañar a artistas, galeristas, coleccionistas y gestores culturales, y favorecer su vinculación con el mundo diplomático para contribuir a la proyección de la cultura argentinaGentileza Arte y Di
Mariana Bagó y Cindy Teperman
Mariana Bagó y Cindy TepermanGentileza Arte y Di
La intensa lluvia no detuvo a los invitados. Así llegaban el artista Dan Hallman y el embajador argentino Mario Oyarzábal
La intensa lluvia no detuvo a los invitados. Así llegaban el artista Dan Hallman y el embajador argentino Mario OyarzábalGentileza Arte y Di
La presencia de Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La presencia de Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresGentileza Arte y Di
La noche combinó artistas, diplomáticos, empresarios y personalidades de la cultura
La noche combinó artistas, diplomáticos, empresarios y personalidades de la culturaGentileza Arte y Di
El embajador de Canadá, Stewart Wheeler conversa con Fulvio Pompeo
El embajador de Canadá, Stewart Wheeler conversa con Fulvio PompeoGentileza Arte y Di
La charla entre el CEO de Newsan, Luis Galli, y Federico Salvai
La charla entre el CEO de Newsan, Luis Galli, y Federico SalvaiGentileza Arte y Di
El embajador Lamelas junto a los recién casados Santiago Fischer y Sofía Perechodnik, Fabián e Iván Perechodnik
El embajador Lamelas junto a los recién casados Santiago Fischer y Sofía Perechodnik, Fabián e Iván PerechodnikArte, Cultura y Diplomacia Pública
El embajador de Bélgica, Christian Marie H. De Lannoy y su esposa, Luisa Moreno Manso
El embajador de Bélgica, Christian Marie H. De Lannoy y su esposa, Luisa Moreno MansoGentileza Arte y Di
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