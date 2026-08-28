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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos

A salón lleno y con 1000 asistentes, Margarita Barrientos celebró el 30° aniversario de su fundación en Puerto Madero con su tradicional noche de recaudación

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Cristina Pérez, María Belén Ludueña y Ximena Cyrulnik
Cristina Pérez, María Belén Ludueña y Ximena CyrulnikFabián Malavolta
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones y de la Fundación Margarita Barrientos
Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones y de la Fundación Margarita BarrientosFabian Malavolta
Una de las conductoras de la noche, María Belén Ludueña, con un diseño de Gabriel Lage
Una de las conductoras de la noche, María Belén Ludueña, con un diseño de Gabriel LageFabian Malavolta
El look con encaje de Gabriela Vaca Guzmán
El look con encaje de Gabriela Vaca GuzmánFabian Malavolta
Ximena Cyrulnik de punta en blanco
Ximena Cyrulnik de punta en blancoFabian Malavolta
Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos, recibió dos camisetas de Lionel Messi autografiadas para subastar. "Espero que salga todo hermoso", le escribió Celia Messi, quien se encargó de que todo llegara a tiempo. La madre del jugador se disculpó por no estar presente, y le envió sus saludos "a la Chiqui" Legrand
Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos, recibió dos camisetas de Lionel Messi autografiadas para subastar. "Espero que salga todo hermoso", le escribió Celia Messi, quien se encargó de que todo llegara a tiempo. La madre del jugador se disculpó por no estar presente, y le envió sus saludos "a la Chiqui" LegrandFabian Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabian Malavolta
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, quien durante la noche recibió un reconocimiento de la Fundación Margarita Barrientos
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, quien durante la noche recibió un reconocimiento de la Fundación Margarita BarrientosFabian Malavolta
Cristina Pérez en la noche a beneficio del Comedor Los Piletones
Cristina Pérez en la noche a beneficio del Comedor Los PiletonesFabian Malavolta
La periodista Karina Cohen
La periodista Karina CohenFabian Malavolta
El diseñador Ricky Sarkany, junto a Fernando López, del Hotel Emperador
El diseñador Ricky Sarkany, junto a Fernando López, del Hotel EmperadorFabian Malavolta
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén LudueñaFabian Malavolta
El expresidente del Club Atlético River Plate y actual presidente del Banco Macro, Jorge Brito, junto a su esposa, Gabriela Vaca Guzmán
El expresidente del Club Atlético River Plate y actual presidente del Banco Macro, Jorge Brito, junto a su esposa, Gabriela Vaca GuzmánFabian Malavolta
Martín Cabrales junto a Dora Sánchez
Martín Cabrales junto a Dora SánchezFabian Malavolta
Virginia Elizalde y Eduardo "Coco" Fernández
Virginia Elizalde y Eduardo "Coco" Fernández Fabian Malavolta
En una semana llena de compromisos, Federico Salvai y Carolina Stanley
En una semana llena de compromisos, Federico Salvai y Carolina StanleyFabian Malavolta
La actriz Silvina Escudero
La actriz Silvina EscuderoFabian Malavolta
Las hermanas Silvana y Paula González, del Hilton Buenos Aires
Las hermanas Silvana y Paula González, del Hilton Buenos AiresFabian Malavolta
Miguel "Galíndez" Di Lorenzo, el histórico masajista y utilero de la Selección Argentina en el Mundial de México 86, y el DT y exjugador de fútbol Miguel Brindisi
Miguel "Galíndez" Di Lorenzo, el histórico masajista y utilero de la Selección Argentina en el Mundial de México 86, y el DT y exjugador de fútbol Miguel BrindisiFabian Malavolta
En una semana llena de complicaciones en el juicio por Diego Maradona, el abogado Fernando Burlando, gran colaborador de la Fundación Margarita Barrientos. En la noche de recaudación, entre otras cosas se subastaron dos camisetas autografiadas por Lionel Messi y se entregaron distinciones realizadas por el artista Milo Locket
En una semana llena de complicaciones en el juicio por Diego Maradona, el abogado Fernando Burlando, gran colaborador de la Fundación Margarita Barrientos. En la noche de recaudación, entre otras cosas se subastaron dos camisetas autografiadas por Lionel Messi y se entregaron distinciones realizadas por el artista Milo Locket Fabian Malavolta
El diputado Luis Petri y la periodista Cristina Pérez
El diputado Luis Petri y la periodista Cristina PérezFabian Malavolta
La modelo Rocío Vivas, con un diseño de Claudio Cosano
La modelo Rocío Vivas, con un diseño de Claudio CosanoFabian Malavolta
El empresario Roberto García Moritán, exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires
El empresario Roberto García Moritán, exlegislador de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
Barbie Simmons en la noche solidaria
Barbie Simmons en la noche solidariaFabian Malavolta
Debora Plager y Fabián Medina Flores, dos de los conductores de la noche
Debora Plager y Fabián Medina Flores, dos de los conductores de la nocheFabian Malavolta
La diseñadora Verónica de la Canal
La diseñadora Verónica de la CanalFabian Malavolta
Miguel Ángel Zarzur
Miguel Ángel ZarzurFabian Malavolta
El actor Gabriel Corrado y su esposa, Constanza Feraud
El actor Gabriel Corrado y su esposa, Constanza FeraudFabian Malavolta
Anamá Ferreira, una de las primeras en llegar al hotel Hilton Buenos Aires
Anamá Ferreira, una de las primeras en llegar al hotel Hilton Buenos AiresFabian Malavolta
El legislador porteño Waldo Wolff en la noche solidaria
El legislador porteño Waldo Wolff en la noche solidaria Fabian Malavolta
El actor Facundo Arana y una causa solidaria
El actor Facundo Arana y una causa solidariaFabian Malavolta
La Dra. Myriam Levi y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
La Dra. Myriam Levi y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo WeissFabian Malavolta
Sofía y Fabián Perechodnik en la noche a beneficio del Comedor Los Piletones
Sofía y Fabián Perechodnik en la noche a beneficio del Comedor Los PiletonesFabian Malavolta
Los voluntarios de la Fundación Margarita Barrientos
Los voluntarios de la Fundación Margarita BarrientosFabian Malavolta
Leo Mateu y Cecilia González
Leo Mateu y Cecilia GonzálezFabian Malavolta
El diseñador Fabián Zitta
El diseñador Fabián ZittaFabian Malavolta
La artista textil, Sofía Pinto
La artista textil, Sofía PintoFabian Malavolta
El diseñador Jorge Rey
El diseñador Jorge ReyFabian Malavolta
El economista Martín Tetaz
El economista Martín TetazFabian Malavolta
El productor Alejandro Veroutis
El productor Alejandro VeroutisFabian Malavolta
El destacado orfebre, Juan Carlos Pallarols
El destacado orfebre, Juan Carlos PallarolsFabian Malavolta
La vicejefa de Gobierno Clara Muzzio y su esposo, el ingeniero Jorge Aguado
La vicejefa de Gobierno Clara Muzzio y su esposo, el ingeniero Jorge AguadoFabian Malavolta
La anfitriona, Margarita Barrientos, fundadora del Comedor Los Piletones y de la Fundación Margarita Barrientos
La anfitriona, Margarita Barrientos, fundadora del Comedor Los Piletones y de la Fundación Margarita BarrientosFabian Malavolta
La llegada de Mirtha Legrand a la noche de la Fundación Margarita Barrientos
La llegada de Mirtha Legrand a la noche de la Fundación Margarita BarrientosFabian Malavolta
Daniela Pérez, "Daniela Cantante", junto a su hija Linda Araico
Daniela Pérez, "Daniela Cantante", junto a su hija Linda AraicoFabian Malavolta
Sentada en la mesa principal, junto a Margarita Barrientos y Héctor Vidal Rivas, Mirtha Legrand destacó el trabajo de la Fundación y destacó: "Cuando me necesiten, aquí estaré"
Sentada en la mesa principal, junto a Margarita Barrientos y Héctor Vidal Rivas, Mirtha Legrand destacó el trabajo de la Fundación y destacó: "Cuando me necesiten, aquí estaré" Fabian Malavolta
Margarita Barrientos agradeció a los presentes su colaboración
Margarita Barrientos agradeció a los presentes su colaboraciónFabian Malavolta
María Fernanda Callejón, en la semana del festejo del cumpleaños de su hija menor, Giovanna
María Fernanda Callejón, en la semana del festejo del cumpleaños de su hija menor, GiovannaFabian Malavolta
Una noche especial, en el 30° aniversario de la Fundación Margarita Barrientos, y la 10° edición de la cena anual
Una noche especial, en el 30° aniversario de la Fundación Margarita Barrientos, y la 10° edición de la cena anualFabian Malavolta
Imparable, Mirtha Legrand no quiso perderse la cita a beneficio de Los Piletones. "No importa lo que me digan, yo vengo. Ojalá recauden mucho hoy"
Imparable, Mirtha Legrand no quiso perderse la cita a beneficio de Los Piletones. "No importa lo que me digan, yo vengo. Ojalá recauden mucho hoy"Fabian Malavolta
La cena de recaudación a beneficio de Los Piletones
La cena de recaudación a beneficio de Los PiletonesFabian Malavolta
Custodiada por Jorge Macri y su amigo Martín Cabrales, la diva de la televisión fue la invitada de honor de la noche
Custodiada por Jorge Macri y su amigo Martín Cabrales, la diva de la televisión fue la invitada de honor de la nocheFabian Malavolta
Mirtha Legrand en la cena anual 2026 de la Fundación Margarita Barrientos
Mirtha Legrand en la cena anual 2026 de la Fundación Margarita Barrientos
Daniel Vila, Jorge Brito y Miguel Ángel Zarzur fueron distinguidos por la Fundación con ollitas realizadas por el artista Milo Lockett
Daniel Vila, Jorge Brito y Miguel Ángel Zarzur fueron distinguidos por la Fundación con ollitas realizadas por el artista Milo Lockett
"Hay que ayudar", Mirtha Legrand en la cena anual de Fundación Margarita Barrientos
"Hay que ayudar", Mirtha Legrand en la cena anual de Fundación Margarita Barrientos
Por Paula Ikeda
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