En fotos. Todos los invitados a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos

Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos, recibió dos camisetas de Lionel Messi autografiadas para subastar. "Espero que salga todo hermoso", le escribió Celia Messi, quien se encargó de que todo llegara a tiempo. La madre del jugador se disculpó por no estar presente, y le envió sus saludos "a la Chiqui" Legrand

Fabian Malavolta