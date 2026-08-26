María Antonietta, de 101 años: “Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”

A sus 101 años, María Antonietta ofrece una mirada lúcida sobre el paso del tiempo desde su residencia en Cerdeña, casualmente ubicada en una de las Zonas Azules. La italiana, protagonista de un reciente reportaje del canal Proyecto Happiness de YouTube, reflexiona sobre la naturaleza humana y la paradoja de la modernidad. Su testimonio trasciende la anécdota biográfica para convertirse en un análisis crítico sobre la insatisfacción constante en la sociedad actual. Ante la consulta sobre si la vida resultaba mejor décadas atrás, ella opta por una postura honesta y directa.

“Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”, declara María Antonietta al comparar las carencias del pasado con la opulencia de los tiempos presentes. La centenaria reconoce que el bienestar material aumentó de forma significativa en la mayoría de los hogares. Servicios y productos antes inalcanzables hoy integran la cotidianidad de las personas. Sin embargo, ella observa que este acceso irrestricto a los bienes generó un deseo incesante por obtener más posesiones. La abundancia, a su entender, no garantiza la plenitud ni la paz mental de los individuos modernos.

Maria Antonietta contó su historia a Proyecto Happiness

Su perspectiva surge de una juventud forjada en la austeridad, ya que durante los años de la guerra, su familia dependió exclusivamente de un pequeño huerto para subsistir. La escasez definía la rutina familiar, al punto de carecer de agua corriente en la vivienda. Esta situación obligaba a los integrantes del hogar a caminar hasta el río y cargar cántaros sobre sus cabezas. Pese a las privaciones, ella sostiene una visión particular: “No nos faltaba nada”. Esta frase sintetiza su filosofía, donde la ausencia de opciones alimentarias no se traducía en carencia afectiva o vital.

La dieta formaba parte de esta exigencia impuesta por el entorno, donde el menú diario dependía de lo que la tierra ofrecía y de lo que la familia lograba obtener con esfuerzo. No existía la posibilidad de elegir platos favoritos o rechazar alimentos, sino que la regla resultaba inalterable. Hoy, Maria Antonietta mantiene una relación sencilla con la comida. Conserva el apetito, cumple con cada ingesta y muestra humor al admitir que solo rehúye de las papas crudas. El café y una copa de vino tinto completan su régimen cotidiano, hábitos que ella no presenta como fórmulas mágicas de longevidad.

La globalización no hizo más que incrementar el consumismo humano Freepik

Al interrogarla sobre el secreto para alcanzar los 100 años, su respuesta carece de rodeos: “Trabajar”. El concepto de labor en su relato abarca mucho más que un empleo formal. Incluye el cuidado del hogar, la producción propia de alimentos y la resolución de problemas diarios sin tecnología moderna. Su vigencia física y mental desafía la cifra que marca su documento. Ella admite que sus fuerzas merman, pero enfatiza con firmeza: “No me siento vieja”.

El espejo le devuelve una imagen distinta, la cual ella evita mirar con frecuencia, donde a pesar de los cambios físicos propios de un siglo de existencia, la italiana mantiene una actitud positiva y acepta el paso del tiempo con humor. La entrevista revela una mujer que observa el presente con perspectiva histórica. Ella no niega las ventajas del progreso técnico, pero advierte sobre la trampa de la insaciabilidad, donde el confort material a menudo oculta un vacío existencial creciente en las nuevas generaciones.