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En fotos. Todos los invitados a la apertura de un club “wellness” en Tigre y al aniversario de la Cámara de Galerías de Arte Contemporáneo

Una nueva propuesta de bienestar integral en Remeros Beach y el festejo del décimo aniversario de Meridiano que reunió a galeristas de todo el país

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Isabel Macedo, Milagros Brito y Teresa Bulgheroni
Isabel Macedo, Milagros Brito y Teresa Bulgheroni
Milagros Brito y su marido, Agustín Garavaglia, cofundadores del centro de bienestar en Remeros Beach
Milagros Brito y su marido, Agustín Garavaglia, cofundadores del centro de bienestar en Remeros Beach
Sofía "Jujuy" Jiménez, una de las primeras en probar las instalaciones. AYMA desembarca en Tigre con una propuesta que integra Hot Yoga, Lagree, sauna infrarrojo, sauna seco y húmedo, crioterapia, cold plunge, meditación, acupuntura, drippings y alimentación consciente
Sofía "Jujuy" Jiménez, una de las primeras en probar las instalaciones. AYMA desembarca en Tigre con una propuesta que integra Hot Yoga, Lagree, sauna infrarrojo, sauna seco y húmedo, crioterapia, cold plunge, meditación, acupuntura, drippings y alimentación consciente
Jorge Brito, presidente del Banco Macro, se acercó a felicitar a su hermana Milagros por la inauguración de AYMA Wellness Club
Jorge Brito, presidente del Banco Macro, se acercó a felicitar a su hermana Milagros por la inauguración de AYMA Wellness Club
Floppy Tesouro y el empresario Salvador Becciu
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Milagros también recibió a su madre, Marcela Brito
Milagros también recibió a su madre, Marcela Brito
Milagros Brito y la referente del yoga en Argentina, Micaela Pichniy, cofundadoras del nuevo espacio de wellness
Milagros Brito y la referente del yoga en Argentina, Micaela Pichniy, cofundadoras del nuevo espacio de wellness
La actriz Isabel Macedo y su esposo, Juan Urtubey en la inauguración del lugar
La actriz Isabel Macedo y su esposo, Juan Urtubey en la inauguración del lugar
En familia. Delfina García Moritán y Asia Borges apoyaron a su madre, Milagros Brito y a su marido, Agustín Garavaglia
En familia. Delfina García Moritán y Asia Borges apoyaron a su madre, Milagros Brito y a su marido, Agustín Garavaglia
Verónica Lozano en el cóctel de apertura
Verónica Lozano en el cóctel de apertura
Analía Franchín, otra de las invitadas a la apertura del espacio de bienestar
Analía Franchín, otra de las invitadas a la apertura del espacio de bienestar
Micaela Pichniy, Milagros Brito y Agustín Garavaglia, cofundadores de AYMA en Remeros Beach
Micaela Pichniy, Milagros Brito y Agustín Garavaglia, cofundadores de AYMA en Remeros Beach
Teresa Bulgheroni y la galerista María Casado, en el 10 aniversario de Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo
Teresa Bulgheroni y la galerista María Casado, en el 10 aniversario de Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte ContemporáneoMeridiano
Los galeristas Gabriel Bitterman y Abril Bellati en el desayuno realizado en Espacio Udaondo
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Galeristas de todas partes del país se acercaron a celebrar el aniversario. Beto Villa, de Constitución, y Chloe Stein, de Ohno Gallery
Galeristas de todas partes del país se acercaron a celebrar el aniversario. Beto Villa, de Constitución, y Chloe Stein, de Ohno Gallery Meridiano
El curador Álvaro Rufiner
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Julián Mizrahi, de la galería Del Infinito
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Nora Fisch, de Galería Nora Fisch, y Julia Converti
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De la galería Departamento 112, Hans Patersen, junto a Teo Díscoli, de Cosmocosa
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Wenceslao Campomar, de Ungallery, y Tania Vitale, de Rolf
Wenceslao Campomar, de Ungallery, y Tania Vitale, de RolfMeridiano
El décimo aniversario de Meridiano reunió a referentes del arte, la cultura y galerías de todo el país
El décimo aniversario de Meridiano reunió a referentes del arte, la cultura y galerías de todo el país Meridiano
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