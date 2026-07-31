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En fotos. Todos los invitados a la Fiesta del Trono en la residencia del embajador de Marruecos

Con un gran banquete en su residencia en Belgrano, el embajador Fares Yassir conmemoró la ascensión al trono del rey Mohammed VI

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Galería Social - Fiesta del Rey, en la embajada de Marruecos
Galería Social - Fiesta del Rey, en la embajada de MarruecosFabián Malavolta
El embajador Fares Yassir y la celebración de la Fiesta del Trono del reino de Marruecos
El embajador Fares Yassir y la celebración de la Fiesta del Trono del reino de MarruecosFabian Malavolta
Paola Biscaro, de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, en la residencia del embajador, en Belgrano
Paola Biscaro, de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, en la residencia del embajador, en BelgranoFabian Malavolta
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, uno de los primeros invitados en llegar
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, uno de los primeros invitados en llegarFabian Malavolta
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá, y un look especial con los colores de Marruecos
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá, y un look especial con los colores de MarruecosFabian Malavolta
Nombrado por el papa León XIV como nuevo nuncio apostólico en Argentina, el arzobispo estadounidense monseñor Michael Wallace Banach fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Llegó en compañía del ministro consejero, Daniele Liessi
Nombrado por el papa León XIV como nuevo nuncio apostólico en Argentina, el arzobispo estadounidense monseñor Michael Wallace Banach fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Llegó en compañía del ministro consejero, Daniele LiessiFabian Malavolta
Myriem Cherkaoui, consejera en la embajada de Marruecos
Myriem Cherkaoui, consejera en la embajada de MarruecosFabian Malavolta
Fulvio Pompeo, secretario general y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Fulvio Pompeo, secretario general y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
Recién llegado de su viaje a Tierra del Fuego, el embajador de Francia, Romain Nadal
Recién llegado de su viaje a Tierra del Fuego, el embajador de Francia, Romain NadalFabian Malavolta
Otro de los embajadores europeos que decidió quedarse en Argentina durante las vacaciones estivales en su país fue el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Otro de los embajadores europeos que decidió quedarse en Argentina durante las vacaciones estivales en su país fue el embajador de Italia, Fabrizio NicolettiFabian Malavolta
Tras el Mundial, la embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez presente en el festejo de su par marroquí
Tras el Mundial, la embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez presente en el festejo de su par marroquíFabian Malavolta
El embajador de China, Wei Wang
El embajador de China, Wei WangFabian Malavolta
Olga Médor Ducasse, embajadora de Haití
Olga Médor Ducasse, embajadora de HaitíFabian Malavolta
En la residencia marroquí: el embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, junto a Eyal Sela, embajador de Israel
En la residencia marroquí: el embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, junto a Eyal Sela, embajador de IsraelFabian Malavolta
La encargada de Negocios de Finlandia, Sanna Pulkkinen, junto a Veli-Pekka Pulkkinen
La encargada de Negocios de Finlandia, Sanna Pulkkinen, junto a Veli-Pekka PulkkinenFabian Malavolta
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg
El embajador de Unión Europea, Erik HøegFabian Malavolta
El nuevo representante de la Santa Sede, el estadounidense Michael Banach, llegó al país el 22 de julio. Saludó en un perfecto castellano y así fue recibido en la Fiesta del Trono
El nuevo representante de la Santa Sede, el estadounidense Michael Banach, llegó al país el 22 de julio. Saludó en un perfecto castellano y así fue recibido en la Fiesta del TronoFabian Malavolta
El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rollé
El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro RolléFabian Malavolta
Vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Guillermo Yancos asistió a la celebración de Marruecos sin la compañía de Patricia Bullrich
Vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Guillermo Yancos asistió a la celebración de Marruecos sin la compañía de Patricia Bullrich Fabian Malavolta
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónFabian Malavolta
El embajador Fares Yassir estuvo atento a cada detalle de la Fiesta del Trono, un clásico en el calendario diplomático. Así recibió el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
El embajador Fares Yassir estuvo atento a cada detalle de la Fiesta del Trono, un clásico en el calendario diplomático. Así recibió el embajador de los Estados Unidos, Peter LamelasFabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
El encargado de Negocios de la embajada de Nigeria en Argentina, Malah Yusuf
El encargado de Negocios de la embajada de Nigeria en Argentina, Malah YusufFabian Malavolta
La mexicana Lilia Rossbach junto al su par, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino
La mexicana Lilia Rossbach junto al su par, el embajador de Uruguay, Diego Cánepa BaccinoFabian Malavolta
Rosendo Fraga en la residencia de Marruecos
Rosendo Fraga en la residencia de MarruecosFabian Malavolta
La celebración en la residencia en el Bajo Belgrano
La celebración en la residencia en el Bajo BelgranoFabian Malavolta
Anfitriones, el ministro primero Mohammed Golough, y Emad Amsagui, ministro consejero en la Embajada de Marruecos
Anfitriones, el ministro primero Mohammed Golough, y Emad Amsagui, ministro consejero en la Embajada de MarruecosFabian Malavolta
Jorge Knoblovits, expresidente de DAIA y actual secretario general del Congreso Judío Latinoamericano
Jorge Knoblovits, expresidente de DAIA y actual secretario general del Congreso Judío LatinoamericanoFabian Malavolta
Con un atuendo marroquí, el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Con un atuendo marroquí, el embajador de Panamá, Juan Luis Correa EsquivelFabian Malavolta
Fernando Straface, director de Relaciones Internacionales de Puente
Fernando Straface, director de Relaciones Internacionales de PuenteFabian Malavolta
Con la Fiesta del Trono se conmemora el 30 de julio de 1999, fecha en la que el rey Mohammed VI de Marruecos asumió el mando
Con la Fiesta del Trono se conmemora el 30 de julio de 1999, fecha en la que el rey Mohammed VI de Marruecos asumió el mandoFabian Malavolta
El banquete marroquí
El banquete marroquí Fabian Malavolta
Los representantes del cuerpo diplomático en la Argentina, presentes en la Fiesta del Trono
Los representantes del cuerpo diplomático en la Argentina, presentes en la Fiesta del TronoFabian Malavolta
El encargado de negocios de Noruega, Sveinung Indrevaer Brandsoy
El encargado de negocios de Noruega, Sveinung Indrevaer BrandsoyFabian Malavolta
El festejo en la residencia del embajador Fares Yassir ya es un clásico, en medio de una semana donde también celebran sus días nacionales Perú y Suiza
El festejo en la residencia del embajador Fares Yassir ya es un clásico, en medio de una semana donde también celebran sus días nacionales Perú y Suiza Fabian Malavolta
Dulces tradicionales marroquíes
Dulces tradicionales marroquíesFabian Malavolta
El embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak, junto al Secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo, y a Ramón Puerta, expresidente provisional de la Nación
El embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak, junto al Secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo, y a Ramón Puerta, expresidente provisional de la Nación Fabian Malavolta
La presencia del embajador de Israel en la residencia de Marruecos
La presencia del embajador de Israel en la residencia de MarruecosFabian Malavolta
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burga, el día después de la celebración de sus fiestas patrias, y en la semana de la asunción de la nueva presidenta, Keiko Fujimori
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burga, el día después de la celebración de sus fiestas patrias, y en la semana de la asunción de la nueva presidenta, Keiko FujimoriFabian Malavolta
La fiesta en los jardines
La fiesta en los jardines Fabian Malavolta
Diego Guelar, exembajador argentino en China
Diego Guelar, exembajador argentino en ChinaFabian Malavolta
La consejera de la embajada de Sudáfrica, Sibongile Rubushe
La consejera de la embajada de Sudáfrica, Sibongile RubusheFabian Malavolta
La Fiesta del Trono contó con distintas delicias marroquíes
La Fiesta del Trono contó con distintas delicias marroquíesFabian Malavolta
El embajador de Austria, Gerhard Mayer
El embajador de Austria, Gerhard MayerFabian Malavolta
El embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, en los festejos del reino de Marruecos
El embajador italiano, Fabrizio Nicoletti, en los festejos del reino de Marruecos Fabian Malavolta
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos, y su esposa, Adriana Delgado Sánchez
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos, y su esposa, Adriana Delgado SánchezFabian Malavolta
El secretario general de AMIA, Mario Sobol, junto al presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el gran rabino de AMIA, Eliahu Hamra
El secretario general de AMIA, Mario Sobol, junto al presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el gran rabino de AMIA, Eliahu HamraFabian Malavolta
Daniel Petrone, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Daniel Petrone, juez de la Cámara Federal de Casación Penal Fabian Malavolta
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La diputada porteña Patricia Glize
La diputada porteña Patricia GlizeFabian Malavolta

La Fiesta del Trono

El coronel Hicham Bentamy junto al embajador Fares Yassir
El coronel Hicham Bentamy junto al embajador Fares YassirFabian Malavolta
La primera secretaria de la embajada de Marruecos, Nora Hamdaoui, junto a la consejera Myriem Cherkaoui
La primera secretaria de la embajada de Marruecos, Nora Hamdaoui, junto a la consejera Myriem CherkaouiFabian Malavolta
Tés y cafés para acompañar los dulces
Tés y cafés para acompañar los dulcesFabian Malavolta
Los dulces tradicionales, el festín más elogiado
Los dulces tradicionales, el festín más elogiadoFabian Malavolta
La residencia del embajador de Marruecos en Buenos Aires
La residencia del embajador de Marruecos en Buenos AiresFabian Malavolta
Detalles marroquíes en cada rincón del lugar
Detalles marroquíes en cada rincón del lugarFabian Malavolta
Los invitados se deleitaron con los sabores de la cocina marroquí
Los invitados se deleitaron con los sabores de la cocina marroquíFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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