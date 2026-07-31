En fotos. Todos los invitados a la Fiesta del Trono en la residencia del embajador de Marruecos

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Con un gran banquete en su residencia en Belgrano, el embajador Fares Yassir conmemoró la ascensión al trono del rey Mohammed VI
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