En fotos. Todos los invitados a la Fiesta Nacional de España en el Palacio Dodero

Las palabras del embajador de Arístegui Laborde. "España va a ser un país que apueste por el derecho internacional, va a ser un país que apueste por un orden internacional basado en reglas. Seguiremos siendo solidarios, seguiremos considerando que es posible apostar por la defensa y apostar por la seguridad sin dejar absolutamente a nadie atrás y teniendo en cuenta a las personas que no puedan defenderse"

Alejandro Guyot