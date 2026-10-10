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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la Fiesta Nacional de España en el Palacio Dodero

Con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el embajador Joaquín de Arístegui Laborde celebró el día nacional español

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Pilar María Terren, China Crespo Lasso de La Vega y Andrea Grobocopatel
Pilar María Terren, China Crespo Lasso de La Vega y Andrea GrobocopatelAlejandro Guyot
El embajador de España, Joaquín de Arístegui Laborde, y su esposa China Crespo Lasso de La Vega
El embajador de España, Joaquín de Arístegui Laborde, y su esposa China Crespo Lasso de La VegaAlejandro Guyot
La vicepresidenta Victoria Villarruel, invitada especial a la Fiesta Nacional de España
La vicepresidenta Victoria Villarruel, invitada especial a la Fiesta Nacional de EspañaAlejandro Guyot
El exembajador en China, Diego Guelar
El exembajador en China, Diego GuelarAlejandro Guyot
La ministra consejera de la embajada, Pilar María Terren, y su esposo José María García-Moya Mingoramz
La ministra consejera de la embajada, Pilar María Terren, y su esposo José María García-Moya MingoramzAlejandro Guyot
El exembajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello
El exembajador argentino en los Estados Unidos, Jorge ArgüelloAlejandro Guyot
La ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gomez, y su esposo Jason Roberts
La ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gomez, y su esposo Jason RobertsAlejandro Guyot
Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del Moderno
Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del ModernoAlejandro Guyot
El embajador de Corea del Sur, Chong Hwa Lee, y su esposa Jin Hee Park
El embajador de Corea del Sur, Chong Hwa Lee, y su esposa Jin Hee ParkAlejandro Guyot
Los socios Eduardo Ramírez y el diseñador Gabriel Lage, de Lage
Los socios Eduardo Ramírez y el diseñador Gabriel Lage, de LageAlejandro Guyot
El embajador de Bélgica Christian De Lannoy y su esposa Luisa Moreno Manso
El embajador de Bélgica Christian De Lannoy y su esposa Luisa Moreno MansoAlejandro Guyot
Andrea Grobocopatel, de Fundación Flor
Andrea Grobocopatel, de Fundación FlorAlejandro Guyot
El embajador del Perú Carlos Alberto Chocano Burga, su esposa Claudia de Rossi y su hija Paula Chocano
El embajador del Perú Carlos Alberto Chocano Burga, su esposa Claudia de Rossi y su hija Paula ChocanoAlejandro Guyot
El consultor en negocios internacionales, Marcelo Elizondo
El consultor en negocios internacionales, Marcelo ElizondoAlejandro Guyot
El embajador de Guatemala Héctor Espinoza Farfán
El embajador de Guatemala Héctor Espinoza FarfánAlejandro Guyot
En representación de la Orden de Malta, Nicolás Pinto y la embajadora María Podestá
En representación de la Orden de Malta, Nicolás Pinto y la embajadora María PodestáAlejandro Guyot
El embajador de Ucrania Yurii Klymenko, y su esposa Zoia Klymenko
El embajador de Ucrania Yurii Klymenko, y su esposa Zoia KlymenkoAlejandro Guyot
El empresario Martín Cabrales
El empresario Martín CabralesAlejandro Guyot
Aníbal Jozami y Diana Weschler, del Museo de la Inmigración
Aníbal Jozami y Diana Weschler, del Museo de la InmigraciónAlejandro Guyot
Invitados por el embajador español, Santiago Fischer y Sofía Perechodnik de Fischer, junto a Fabián e Iván Perechodnik
Invitados por el embajador español, Santiago Fischer y Sofía Perechodnik de Fischer, junto a Fabián e Iván PerechodnikAlejandro Guyot
El embajador y la chef Mari Fernández
El embajador y la chef Mari FernándezAlejandro Guyot
El español Jorge Fernández Cruz
El español Jorge Fernández CruzAlejandro Guyot
La Fiesta Nacional de España
La Fiesta Nacional de EspañaAlejandro Guyot
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONAlejandro Guyot
El presidente de Amigos del Museo Fernández Blanco Walter D' Aloia Criado, cónsul honorario de España en Bolívar
El presidente de Amigos del Museo Fernández Blanco Walter D' Aloia Criado, cónsul honorario de España en BolívarAlejandro Guyot
La fiesta nacional de este año fue dedicada a Asturias. “Representando Asturias en la Argentina”, la música a cargo del Conjunto Pelayo y con toda la atención del pequeño Bautista
La fiesta nacional de este año fue dedicada a Asturias. “Representando Asturias en la Argentina”, la música a cargo del Conjunto Pelayo y con toda la atención del pequeño BautistaAlejandro Guyot
Recientemente nombrado Ciudano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Ovsejevich
Recientemente nombrado Ciudano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Luis OvsejevichAlejandro Guyot
Contra el mal clima, elembajador de Austria, Gerhard Mayer
Contra el mal clima, elembajador de Austria, Gerhard MayerAlejandro Guyot
Gonzalo Mansilla de Souza, subsecretario de Cooperación Internacional de la Provincia de Santa Fe
Gonzalo Mansilla de Souza, subsecretario de Cooperación Internacional de la Provincia de Santa FeAlejandro Guyot
Los invitados llegan a la Fiesta Nacional. El evento es uno de los últimos del embajador peruano Chocano Burgo en el país
Los invitados llegan a la Fiesta Nacional. El evento es uno de los últimos del embajador peruano Chocano Burgo en el paísAlejandro Guyot
El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich y su esposa Ximena Rodríguez Fontenla
El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich y su esposa Ximena Rodríguez Fontenla Alejandro Guyot
La gran carpa instalada en los jardines
La gran carpa instalada en los jardines Alejandro Guyot
El embajador de Chile Gonzalo Uriarte Herrera y su esposa Sofía Valenzuela
El embajador de Chile Gonzalo Uriarte Herrera y su esposa Sofía ValenzuelaAlejandro Guyot
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónAlejandro Guyot
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas
La embajadora de Alemania, Catalina CullasAlejandro Guyot
En la noche española, el embajador de Hungría, Péter Hlinka
En la noche española, el embajador de Hungría, Péter HlinkaAlejandro Guyot
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, y su esposa, Consuelo Cespedosa Gallardo
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, y su esposa, Consuelo Cespedosa GallardoAlejandro Guyot
El discurso del embajador
El discurso del embajadorAlejandro Guyot
El exministro de Economía, Ricardo López Murphy
El exministro de Economía, Ricardo López Murphy Alejandro Guyot
El exembajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez, y Paola Biscaro
El exembajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez, y Paola BiscaroAlejandro Guyot
El presidente del principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, destacó que “en la Argentina está la diáspora astuariana más grande del mundo”
El presidente del principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, destacó que “en la Argentina está la diáspora astuariana más grande del mundo” Alejandro Guyot
Las palabras del presidente del principado de Asturias dedicadas a la vicepresidenta y al pueblo argentino
Las palabras del presidente del principado de Asturias dedicadas a la vicepresidenta y al pueblo argentinoAlejandro Guyot
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla AlghamdiAlejandro Guyot
La Fiesta Nacional de España
La Fiesta Nacional de España Alejandro Guyot
El embajador junto a la chef Mari Fernández, Eugenio Martín De Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y a Marwan Sarwar Gill, Imam y misionero de la comunidad Amadia
El embajador junto a la chef Mari Fernández, Eugenio Martín De Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y a Marwan Sarwar Gill, Imam y misionero de la comunidad Amadia Alejandro Guyot
El pequeño Bautista y la música de las gaitas
El pequeño Bautista y la música de las gaitasAlejandro Guyot
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)Alejandro Guyot
Las palabras del embajador de Arístegui Laborde. "España va a ser un país que apueste por el derecho internacional, va a ser un país que apueste por un orden internacional basado en reglas. Seguiremos siendo solidarios, seguiremos considerando que es posible apostar por la defensa y apostar por la seguridad sin dejar absolutamente a nadie atrás y teniendo en cuenta a las personas que no puedan defenderse"
Las palabras del embajador de Arístegui Laborde. "España va a ser un país que apueste por el derecho internacional, va a ser un país que apueste por un orden internacional basado en reglas. Seguiremos siendo solidarios, seguiremos considerando que es posible apostar por la defensa y apostar por la seguridad sin dejar absolutamente a nadie atrás y teniendo en cuenta a las personas que no puedan defenderse"Alejandro Guyot
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, escucha las palabras del embajador de España
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, escucha las palabras del embajador de EspañaAlejandro Guyot
También estuvo presente el encargado de Negocios de Palestina, Riyad Alhalabi, justo detrás del presidente del Principado de Asturias y de la vicepresidenta de la Nación
También estuvo presente el encargado de Negocios de Palestina, Riyad Alhalabi, justo detrás del presidente del Principado de Asturias y de la vicepresidenta de la NaciónAlejandro Guyot
El director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Jorge Cometti
El director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Jorge ComettiAlejandro Guyot
El festejo en los jardines del Consulado español
El festejo en los jardines del Consulado españolAlejandro Guyot
El embajador de Arístegui Laborde encabezó el brindis. "Pase lo que pase en las elecciones de noviembre, España seguirá siendo un aliado fiable y absolutamente cercano a la Argentina. Con este país hay muchísimas cosas que nos unen, que son la mayoría"
El embajador de Arístegui Laborde encabezó el brindis. "Pase lo que pase en las elecciones de noviembre, España seguirá siendo un aliado fiable y absolutamente cercano a la Argentina. Con este país hay muchísimas cosas que nos unen, que son la mayoría"Alejandro Guyot
El embajador Joaquín de Arístegui Laborde, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el presidente del principado de Asturias Adrián Barbón Rodríguez
El embajador Joaquín de Arístegui Laborde, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el presidente del principado de Asturias Adrián Barbón RodríguezAlejandro Guyot
La ministra consejera de la embajada de España conversa con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con Isolina Inés Correa Monterrubio, directora general de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación
La ministra consejera de la embajada de España conversa con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con Isolina Inés Correa Monterrubio, directora general de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la NaciónAlejandro Guyot
A pesar de la lluvia, la fiesta tuvo una gran convocatoria
A pesar de la lluvia, la fiesta tuvo una gran convocatoriaAlejandro Guyot

La Fiesta Nacional de España

A pocos días de su visita a Madrid, en la Fiesta Nacional de España la vicepresidenta lució su abanico
A pocos días de su visita a Madrid, en la Fiesta Nacional de España la vicepresidenta lució su abanicoAlejandro Guyot
Los preparativos en el lugar y el retrato del entonces príncipe Felipe realizado con miles de cristales por el grupo Mondongo
Los preparativos en el lugar y el retrato del entonces príncipe Felipe realizado con miles de cristales por el grupo MondongoAlejandro Guyot
No faltaron delicias españolas
No faltaron delicias españolasAlejandro Guyot
El brindis con espumoso
El brindis con espumosoAlejandro Guyot
Supercálidos, el embajador y su esposa se encargaron de recorrer el lugar y saludar a cada uno de sus invitados
Supercálidos, el embajador y su esposa se encargaron de recorrer el lugar y saludar a cada uno de sus invitadosAlejandro Guyot
El retrato del príncipe de Asturias, actual rey Felipe VI de España, realizado por los argentinos Mondongo
El retrato del príncipe de Asturias, actual rey Felipe VI de España, realizado por los argentinos MondongoAlejandro Guyot
La lluvia no detuvo la fiesta.También conocido como la Residencia Salas, el Palacio Dodero es la actual Cancillería de la embajada de España en Argentina
La lluvia no detuvo la fiesta.También conocido como la Residencia Salas, el Palacio Dodero es la actual Cancillería de la embajada de España en Argentina Alejandro Guyot
La Selección Española, campeona en la última Copa del Mundo, presente durante la fiesta
La Selección Española, campeona en la última Copa del Mundo, presente durante la fiestaAlejandro Guyot
El embajador recibió a los invitados
El embajador recibió a los invitadosAlejandro Guyot
La Cancillería de la Embajada de España
La Cancillería de la Embajada de EspañaAlejandro Guyot
El embajador junto a su esposa, la ministra consejera y la consejera económica y comercial jefe de la Embajada de España, Paz Quesada
El embajador junto a su esposa, la ministra consejera y la consejera económica y comercial jefe de la Embajada de España, Paz Quesada Alejandro Guyot
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