La reconocida humorista Maitena estuvo presente en un episodio de ¡FA! donde habló acerca del amor y dio la clave para un vínculo largo y sano. En pareja desde hace ya unos años con la escritora Gabriela Cabezón Cámara, con quien anunció su compromiso el 7 de marzo de 2025, la historietista dejó una frase que rápidamente recorrió las redes sociales y llevó a los seguidores a una reflexión.

Maitena y las claves del amor

“Yo voy a decir que me parece que en el amor es muy importante la voluntad de estar juntos, es realmente lo que sostiene una pareja larga y saludable y linda”, empezó Maitena. Y luego profundizó: “Voluntad de estar juntos porque hay que dejar muchas cosas de lado, egos y otro montón de sustancias parecidas, o distintas, pero es como la voluntad. Cuando vos decís: ‘Yo quiero estar en esta relación’. Entonces las cosas que se te van presentando vas encontrando la manera de gambetearlas para seguir adelante”.

Maitena, en su paso por el ciclo de entrevistas de ¡FA!

Luego aclaró: “Ahora es más fácil decir ‘Bueno, chau, se acabó’, y a veces estás caliente y estás enojada, y decís ‘Bueno se acabó acá’, y justamente la voluntad de seguir en una relación es más profunda que eso, es más fuerte, es cuando te enojás y querés tirar todo a la mier**, y decís ‘Bueno, no, no quiero’”.

Los comentarios en el video de Maitena donde habla del amor y los vínculos

Rápidamente el posteo, que era solo una parte de la entrevista que se puede ver completa en YouTube, se llenó de comentarios de elogios hacia Maitena y su reflexión sobre los vínculos sanos. “Es así, es una voluntad y un proyecto compartido. Y una gran capacidad de negociación”; “Sobre todo la buena voluntad”; “Voluntad y valentía”; “La voluntad de estar juntos siempre sostiene una relación. La que sea, hasta madres e hijos, amistades, todas... sin esa voluntad, no hay relación posible”, fueron los comentarios más destacados.

Algunas celebridades como la conductora Verónica Lozano y la actriz Julieta Díaz también comentaron el posteo: “Hermoso”, escribió Díaz; “Love you”, le dejó por escrito Lozano.