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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la función de El Mago de Oz a beneficio del Teatro Cervantes

Organizada por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, la noche solidaria fue una fiesta

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Daniela Pantano, Carolina Petrone de Bereciartua y Josefina Scaglione
Daniela Pantano, Carolina Petrone de Bereciartua y Josefina ScaglioneTeatro Nacional Cervantes
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a su marido, el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua
La presidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a su marido, el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo BereciartuaTeatro Nacional Cervantes
Ginette Reynal en la función especial del musical El Mago de Oz” organizada por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Ginette Reynal en la función especial del musical El Mago de Oz” organizada por la Asociación Amigos del Teatro Nacional CervantesTeatro Nacional Cervantes
Protagonista de la obra "Doradas", Carolina Papaleo en la función a beneficio
Protagonista de la obra "Doradas", Carolina Papaleo en la función a beneficio Teatro Nacional Cervantes
El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, junto a Mónica Cahen d' Anvers, y su hija, Sandra Mihanovich
El director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, junto a Mónica Cahen d' Anvers, y su hija, Sandra MihanovichTeatro Nacional Cervantes
La actriz y cantante Josefina Scaglione
La actriz y cantante Josefina ScaglioneTeatro Nacional Cervantes
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, de Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, de Amigos del Teatro Nacional CervantesTeatro Nacional Cervantes
La actriz Silvia Pérez
La actriz Silvia PérezTeatro Nacional Cervantes
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, felicitó a la dramaturga Marisé Monteiro, autora teatral de la obra,
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, felicitó a la dramaturga Marisé Monteiro, autora teatral de la obra,Teatro Nacional Cervantes
En la noche de Amigos del Teatro Nacional Cervantes, la actriz Daniela Pantano junto a su hija, Ámbar Greco
En la noche de Amigos del Teatro Nacional Cervantes, la actriz Daniela Pantano junto a su hija, Ámbar GrecoTeatro Nacional Cervantes
Mónica Gancia de Erize, junto a su esposo, Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum Argentino
Mónica Gancia de Erize, junto a su esposo, Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum ArgentinoTeatro Nacional Cervantes
Marta Álvarez Molindi, presidente de la Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM)
Marta Álvarez Molindi, presidente de la Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM) Teatro Nacional Cervantes
El artista Mariano Mazzei
El artista Mariano MazzeiTeatro Nacional Cervantes
En la noche del Teatro Nacional Cervantes, la coreógrafa y directora Ana Padilla, junto a la cantante y actriz Ana María Cores
En la noche del Teatro Nacional Cervantes, la coreógrafa y directora Ana Padilla, junto a la cantante y actriz Ana María CoresTeatro Nacional Cervantes
En la función especial de El Mago de Oz, Victoria "Vicky" Flores Pirán, junto a Lupe y Camilo Plorutti y Luna Demarchi
En la función especial de El Mago de Oz, Victoria "Vicky" Flores Pirán, junto a Lupe y Camilo Plorutti y Luna DemarchiTeatro Nacional Cervantes
María Victoria Hueyo Anchorena, presidente honoraria de la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes
María Victoria Hueyo Anchorena, presidente honoraria de la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes Teatro Nacional Cervantes
El musical argentino El Mago de Oz, una creación de la dramaturga Marisé Monteiro, inspirada en el libro de Lyman Frank Baum con música de Martín Bianchedi y Ángel Mahler, la dirección orquestal de Damián Mahler, y dirección general de Sebastián Irigo
El musical argentino El Mago de Oz, una creación de la dramaturga Marisé Monteiro, inspirada en el libro de Lyman Frank Baum con música de Martín Bianchedi y Ángel Mahler, la dirección orquestal de Damián Mahler, y dirección general de Sebastián IrigoTeatro Nacional Cervantes
Gabriela Sobrado asistió junto a su hijo Theo
Gabriela Sobrado asistió junto a su hijo TheoTeatro Nacional Cervantes
En familia. La presidente de la Asociación, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a su marido, Pablo Bereciartua y a Paula, Fermín y Felicitas Bereciartua
En familia. La presidente de la Asociación, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a su marido, Pablo Bereciartua y a Paula, Fermín y Felicitas BereciartuaTeatro Nacional Cervantes
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, junto a su hijo, Santiago Sánchez Elía
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, junto a su hijo, Santiago Sánchez ElíaTeatro Nacional Cervantes
El Mago de Oz y una noche a todo lujo, con actores como Albana Fuentes, Vanesa Butera, Luis Longhi, Claudio Martínez Bel, Emiliano Larea y Leo Trento
El Mago de Oz y una noche a todo lujo, con actores como Albana Fuentes, Vanesa Butera, Luis Longhi, Claudio Martínez Bel, Emiliano Larea y Leo TrentoTeatro Nacional Cervantes
Victoria Erausquin de Paz, Denise Furlong y Celedonio y Aitor Paz
Victoria Erausquin de Paz, Denise Furlong y Celedonio y Aitor PazTeatro Nacional Cervantes
La vicepresidente honoraria de la Asociación, Stefanía Vecchi de Lagos Mármol, cuidó cada detalle de la función
La vicepresidente honoraria de la Asociación, Stefanía Vecchi de Lagos Mármol, cuidó cada detalle de la funciónTeatro Nacional Cervantes
La presidente de Amigos del Teatro Nacional Cervantes les agradeció su trabajo al director general, Sebastián Irigo, y a la creadora de la obra, la dramaturga Marisé Monteiro
La presidente de Amigos del Teatro Nacional Cervantes les agradeció su trabajo al director general, Sebastián Irigo, y a la creadora de la obra, la dramaturga Marisé MonteiroTeatro Nacional Cervantes
"El Mago de Oz" y una función especial organizada a beneficio del Teatro Nacional Cervantes
"El Mago de Oz" y una función especial organizada a beneficio del Teatro Nacional CervantesTeatro Nacional Cervantes
Marcos Moreno Hueyo junto a Verónica Erize, Mónica Gancia de Erize y los pequeños Fermín y Féliz Moreno Hueyo
Marcos Moreno Hueyo junto a Verónica Erize, Mónica Gancia de Erize y los pequeños Fermín y Féliz Moreno HueyoTeatro Nacional Cervantes
En la noche a beneficio del Teatro Nacional Cervantes, Alba Castillo
En la noche a beneficio del Teatro Nacional Cervantes, Alba CastilloTeatro Nacional Cervantes
Dolores Abait, del Teatro Nacional Cervantes
Dolores Abait, del Teatro Nacional CervantesTeatro Nacional Cervantes
Grandes impulsores de la noche a beneficio, María Victoria Hueyo Anchorena, Mercedes Laconi Sundblad de Sánchez Elía, Alejandro Veroutis, Carolina Petroni de Bereciartua y Stefania Vecchi de Lagos Mármol
Grandes impulsores de la noche a beneficio, María Victoria Hueyo Anchorena, Mercedes Laconi Sundblad de Sánchez Elía, Alejandro Veroutis, Carolina Petroni de Bereciartua y Stefania Vecchi de Lagos MármolTeatro Nacional Cervantes
Flavia Ferrari Inchauspe de Landness, junto a Rob Landness y la pequeña Sophia
Flavia Ferrari Inchauspe de Landness, junto a Rob Landness y la pequeña SophiaTeatro Nacional Cervantes
El majestuoso Teatro Nacional Cervantes
El majestuoso Teatro Nacional CervantesTeatro Nacional Cervantes
Por Paula Ikeda
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