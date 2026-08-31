Por qué se recomienda frotar limón y sal gruesa en la bacha de la cocina

La bacha de la cocina es uno de los espacios más utilizados del hogar. Allí se lavan alimentos, utensilios, platos y diferentes elementos que forman parte de la rutina diaria. Debido a este uso constante, es habitual que con el tiempo aparezcan manchas, restos de suciedad o malos olores difíciles de eliminar.

Aunque existen numerosos productos de limpieza específicos para esta tarea, muchas personas continúan recurriendo a soluciones caseras que se transmiten de generación en generación. Una de las más populares consiste en utilizar limón y sal gruesa para limpiar la superficie del fregadero.

La combinación de ambos ingredientes se destaca por su practicidad, bajo costo y facilidad de aplicación. Además, permite aprovechar propiedades naturales que contribuyen a mejorar el aspecto general de la bacha sin necesidad de utilizar productos agresivos.

Esta combinación es perfecta para limpiar y dejar un rico aroma en la cocina Israyosoy

A continuación, explicamos por qué hay que frotar limón y sal gruesa en la bacha de la cocina y cuáles son sus principales beneficios.

1 Ayuda a eliminar malos olores

Uno de los motivos más habituales para utilizar esta mezcla es su capacidad para neutralizar olores persistentes provocados por restos de comida, humedad o residuos acumulados. El aroma cítrico del limón aporta una sensación de frescura inmediata que ayuda a mejorar el ambiente general de la cocina.

2 Facilita la limpieza de manchas superficiales

La sal gruesa actúa como un abrasivo suave que permite desprender suciedad adherida sin necesidad de realizar demasiado esfuerzo. Al combinarse con el jugo de limón, se forma una mezcla que facilita la limpieza de algunas manchas superficiales que suelen aparecer con el uso diario.

¿Cómo limpiar con limón y sal la bacha de la cocina?

3 Contribuye a recuperar el brillo

Con el paso del tiempo, las superficies de acero inoxidable pueden perder parte de su brillo debido a la acumulación de residuos o marcas de agua. Muchas personas utilizan medio limón cubierto con sal gruesa para frotar suavemente la bacha y mejorar su aspecto general después de la limpieza.

4 Permite llegar a rincones difíciles

La textura de la sal ayuda a limpiar zonas donde suelen acumularse restos de suciedad, como esquinas, bordes o áreas cercanas al desagüe. Esto convierte a la mezcla en una alternativa práctica para complementar la limpieza habitual del fregadero.

5 Es una opción económica y fácil de preparar

A diferencia de algunos productos específicos para acero inoxidable, esta solución puede elaborarse con ingredientes que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares. Por eso, muchas personas la incorporan como parte de sus rutinas periódicas de limpieza.

¿Cómo aplicar este truco correctamente?

El procedimiento es muy sencillo. Primero se debe cortar un limón por la mitad y espolvorear sal gruesa sobre la superficie expuesta. Luego se utiliza directamente sobre la bacha, realizando movimientos circulares suaves. Después de unos minutos, basta con enjuagar abundantemente con agua y secar con un paño limpio para evitar marcas de humedad.