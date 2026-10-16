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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gran noche de BAFA en la Embajada de Francia

Con un cóctel y un desfile en el Palacio Ortiz Basualdo, se llevó a cabo la tercera edición de BAFA Fashion & Arts por Recoleta

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Shiva Safai, Evangelina Bomparola y Ana Rusconi
Shiva Safai, Evangelina Bomparola y Ana RusconiAlejandro Guyot
Ana Rusconi fue una de las invitadas a la tercera edición BAFA (Buenos Aires Fashion Arts) con un programación que combina moda, arte, diseño, joyería, gastronomía y hotelería
Ana Rusconi fue una de las invitadas a la tercera edición BAFA (Buenos Aires Fashion Arts) con un programación que combina moda, arte, diseño, joyería, gastronomía y hoteleríaAlejandro Guyot
Apenas terminado su evento en la Av. Alvear, Evangelina Bomparola se trasladó con sus compañeros de distrito BAFA al Palacio Ortiz Basualdo, actual embajada de Francia
Apenas terminado su evento en la Av. Alvear, Evangelina Bomparola se trasladó con sus compañeros de distrito BAFA al Palacio Ortiz Basualdo, actual embajada de FranciaAlejandro Guyot
Sebastián Calfun, de Calfun, presidente de BAFA. Distrito BAFA es un lugar de compras y de experiencias, que busca destacar Recoleta de cara al turismo nacional e internacional y posicionarse como ícono comercial y cultural de Latinoamérica
Sebastián Calfun, de Calfun, presidente de BAFA. Distrito BAFA es un lugar de compras y de experiencias, que busca destacar Recoleta de cara al turismo nacional e internacional y posicionarse como ícono comercial y cultural de LatinoaméricaAlejandro Guyot
La modelo Rocío Vivas en el cóctel de BAFA Fashion & Arts
La modelo Rocío Vivas en el cóctel de BAFA Fashion & Arts Alejandro Guyot
Luisa Norbis, Gerenta Operativa de Diseño de la Dirección General Industrias Creativas, Audiovisuales y Software del Ministerio de Desarrollo
Luisa Norbis, Gerenta Operativa de Diseño de la Dirección General Industrias Creativas, Audiovisuales y Software del Ministerio de DesarrolloAlejandro Guyot
La modelo y empresaria Shiva Safai
La modelo y empresaria Shiva SafaiAlejandro Guyot
Amelia Saban, de Ménage à Trois. La iniciativa de BAFA hace foco en la revalorización del patrimonio cultural e históricoLa iniciativa en Recoleta y está inspirada en el Quadrilatero della Moda de Milán, y en el Miami Design District
Amelia Saban, de Ménage à Trois. La iniciativa de BAFA hace foco en la revalorización del patrimonio cultural e históricoLa iniciativa en Recoleta y está inspirada en el Quadrilatero della Moda de Milán, y en el Miami Design District Alejandro Guyot
Walter D' Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco
Walter D' Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández BlancoAlejandro Guyot
La diseñadora Catalina Chavanne
La diseñadora Catalina Chavanne Alejandro Guyot
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
Una velada distinta en Recoleta
Una velada distinta en RecoletaAlejandro Guyot
Un vecino de lujo del distrito BAFA, Gabriel Olivieri, del Four Seasons Hotel Buenos Aires
Un vecino de lujo del distrito BAFA, Gabriel Olivieri, del Four Seasons Hotel Buenos AiresAlejandro Guyot
Gonzalo Astudilo, de Ramírez
Gonzalo Astudilo, de RamírezAlejandro Guyot
La artista Naná Gallardo
La artista Naná Gallardo Alejandro Guyot
Flavia Fernández y el diseñador Adrián Brown
Flavia Fernández y el diseñador Adrián BrownAlejandro Guyot
El Palacio Ortiz Basualdo y una noche que combinó lo mejor de la moda, la arquitectura, el arte y la hotelería
El Palacio Ortiz Basualdo y una noche que combinó lo mejor de la moda, la arquitectura, el arte y la hotelería Alejandro Guyot
El consejero de la embajada de Francia, Philippe Devaud, conversa con Walter D' Aloia Criado, vicecónsul honorario de España en Bolívar
El consejero de la embajada de Francia, Philippe Devaud, conversa con Walter D' Aloia Criado, vicecónsul honorario de España en Bolívar Alejandro Guyot
La modelo y empresaria Shiva Safai y su esposo, Niels Houweling, del restaurante Presencia
La modelo y empresaria Shiva Safai y su esposo, Niels Houweling, del restaurante PresenciaAlejandro Guyot
En la majestuosa embajada de Francia, Fabián Medina Flores y Rocío Vives
En la majestuosa embajada de Francia, Fabián Medina Flores y Rocío VivesAlejandro Guyot
El ministro consejero de la embajada de Francia, junto al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y al presidente de BAFA
El ministro consejero de la embajada de Francia, junto al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y al presidente de BAFAAlejandro Guyot
En el cóctel de BAFA, Malala Artola
En el cóctel de BAFA, Malala ArtolaAlejandro Guyot
Lorena Ceriscioli, de Lo Management
Lorena Ceriscioli, de Lo ManagementAlejandro Guyot
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban TedescoAlejandro Guyot
La jornada central: con distintas intervenciones y experiencias en los espacios participantes
La jornada central: con distintas intervenciones y experiencias en los espacios participantesAlejandro Guyot
Un cierre especial, con cóctel y desfile privado en la Embajada de Francia
Un cierre especial, con cóctel y desfile privado en la Embajada de Francia Alejandro Guyot
El cóctel por la 3° edición de BAFA en el Palacio Ortiz Basualdo
El cóctel por la 3° edición de BAFA en el Palacio Ortiz BasualdoAlejandro Guyot
Vero Ivaldi, referente de moda del sector de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Vero Ivaldi, referente de moda del sector de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
El arquitecto Javier Iturrioz, de la comisión directiva de BAFA
El arquitecto Javier Iturrioz, de la comisión directiva de BAFAAlejandro Guyot
Las modelos interactuaron con lo mejor del distrito
Las modelos interactuaron con lo mejor del distrito Alejandro Guyot
Diseño, arte y un escenario sin igual, todo de Recoleta para el mundo
Diseño, arte y un escenario sin igual, todo de Recoleta para el mundoAlejandro Guyot
Las palabras de Hernán Lombardi. El ministro de Desarrollo Económico y su deseo: "que Buenos Aires vuelva a ganarse el respeto de mundo"
Las palabras de Hernán Lombardi. El ministro de Desarrollo Económico y su deseo: "que Buenos Aires vuelva a ganarse el respeto de mundo"Alejandro Guyot
Sebastián Calfun y Evangelina Bomparola, de la comisión directiva de BAFA
Sebastián Calfun y Evangelina Bomparola, de la comisión directiva de BAFAAlejandro Guyot
El desfile con los distintos diseñadores del distrito BAFA
El desfile con los distintos diseñadores del distrito BAFAAlejandro Guyot
Sebastián Calfún, Amelia Saban, y su esposo, Martín Mazzei
Sebastián Calfún, Amelia Saban, y su esposo, Martín MazzeiAlejandro Guyot
El festejo por la 3era edición de BAFA Fashion & Arts
El festejo por la 3era edición de BAFA Fashion & Arts Alejandro Guyot

De Buenos Aires, al mundo

El Palacio Ortiz Basualdo. “Nos honra ser parte de esta iniciativa que pone en valor arquitectónico”, destacó el ministro consejero. “BAFA se encarga de combinar la moda, el diseño, el patrimonio arquitectónico y la cultura"
El Palacio Ortiz Basualdo. “Nos honra ser parte de esta iniciativa que pone en valor arquitectónico”, destacó el ministro consejero. “BAFA se encarga de combinar la moda, el diseño, el patrimonio arquitectónico y la cultura"Alejandro Guyot
La lluvia en la noche del jueves
La lluvia en la noche del juevesAlejandro Guyot
La embajada de Francia, escenario de la gran noche de Recoleta
La embajada de Francia, escenario de la gran noche de RecoletaAlejandro Guyot
La llegada de los invitados a la embajada
La llegada de los invitados a la embajadaAlejandro Guyot
En BAFA se trata de poner en valor la arquitectura, la moda, el arte y la hotelería de Recoleta, como una joya de la Ciudad de Buenos Aires
En BAFA se trata de poner en valor la arquitectura, la moda, el arte y la hotelería de Recoleta, como una joya de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
Los salones del palacio convertidos en una gran pasarela
Los salones del palacio convertidos en una gran pasarelaAlejandro Guyot
Los techos en la embajada
Los techos en la embajada Alejandro Guyot
La majestuosidad de la arquitectura del Palacio Ortiz Basualdo
La majestuosidad de la arquitectura del Palacio Ortiz BasualdoAlejandro Guyot
El edificio, actual embajada francesa
El edificio, actual embajada francesaAlejandro Guyot
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