El olor persistente a fritura o pescado y las salpicaduras de aceite en las paredes del horno son dos de los dolores de cabeza más habituales después de cocinar. Frente a los limpiadores industriales, un truco casero con apenas dos ingredientes de alacena —hojas de laurel y bicarbonato de sodio— ganó protagonismo por su bajo costo y doble acción.

El secreto radica en que cada elemento cumple un rol específico. Al hervirse, las hojas secas de laurel liberan aceites esenciales como el cineol y el eugenol, responsables de un aroma herbal intenso que neutraliza temporalmente los olores pesados del ambiente. Por su parte, el bicarbonato aporta una leve alcalinidad que ayuda a emulsionar la grasa superficial y actúa como un abrasivo muy suave sin rayar.

La hervir las hojas de laurel se liberan aceites esenciales como el cineol y el eugenol Istock - iStockphoto

Cómo preparar y aplicar la mezcla

Para perfumar ambientes: Colocá un litro de agua, tres o cuatro hojas de laurel seco y u na cucharadita rasa de bicarbonato en una cacerola . Llevá a hervor y luego bajá a fuego mínimo durante diez minutos, sin tapar, para que el vapor circule por la cocina. Es fundamental no dejar la hornalla desatendida ni permitir que el agua se consuma por completo.

Colocá y u . Llevá a hervor y luego bajá a fuego mínimo durante diez minutos, sin tapar, para que el vapor circule por la cocina. Es fundamental no dejar la hornalla desatendida ni permitir que el agua se consuma por completo. Para limpiar el horno: Una vez que la preparación anterior se enfríe, sumale cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio para potenciar su efecto limpiador. Con el horno totalmente frío, humedecé una esponja suave en el líquido y frotá las zonas con grasa. Luego, enjuagá con un paño húmedo y secá bien para evitar manchas blancas.

Para potenciar los resultados y cuidar la casa, conviene probar siempre la mezcla en un rincón poco visible antes de aplicarla sobre superficies delicadas o pulidas. Además, los especialistas recuerdan que este recurso acompaña pero no reemplaza la ventilación cruzada ni la limpieza periódica de los filtros del extractor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA