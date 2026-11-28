No hay día en que Gabriel Rolón no sorprenda con su columna en el ciclo radial Perros de la Calle, por Urbana Play; y este jueves no fue la excepción. El psicoanalista y escritor expuso una mirada crítica sobre el modo en que las personas administran su energía afectiva frente a los conflictos diarios. A lo largo de su intervención, el autor vincula la brevedad del tiempo vital con la necesidad de moderar el impulso de discutir por motivos menores.

Durante su paso por el ciclo radial Perros de la Calle, en Urbana Play, el psicoanalista instó a medir el enojo diario y a guardar la energía emocional para los conflictos decisivos (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

Según planteó Rolón, los desacuerdos triviales consumen momentos valiosos y deterioran los vínculos cuando prima la necesidad de imponerse. En ese sentido, sostuvo: “La vida es un espacio tan breve, pero tan breve, que malgastar los pocos instantes de vida que nos quedan en discusiones sin sentido, en enojos sin sentido, es una prueba de estupidez”.

Asimismo, el especialista advirtió sobre el papel del orgullo y la herida narcisista en el escalamiento de las disputas cotidianas: “Y todos somos muy estúpidos cuando nos enojamos mal, cuando nos ponemos odiosos, cuando nuestra autoestima lastimada nos obliga a querer tener razón sí o sí, y terminamos peleando por cosas banales, pero que nos llevan a lugares emocionales gravísimos”.

Rolón sorprendió con una nueva reflexión (Foto: Captura Instagram)

La reflexión de Rolón propone priorizar con criterio los enfrentamientos que verdaderamente ameritan un esfuerzo, bajo la premisa de que los recursos afectivos y las oportunidades de confrontar lo esencial resultan limitados. Y cerró con claridad sobre esta postura: “Hay que elegir muy bien, pero muy bien, las batallas que uno está dispuesto a librar porque no son tantas las batallas que quedan. Y si nosotros las libramos todas, todas, todas, todas, todas, cuando vienen las importantes, no vamos a tener con qué darla”.

De este modo, el clip con el que invita a revisar la reacción inmediata ante el enojo y a reservar la energía para los asuntos decisivos de la vida personal no tardó en causar repercusiones entre los usuarios de redes sociales.