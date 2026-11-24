Horacio Loza, Verónica Zoani de Nutting y Teresa Bulgheroni. Durante la velada, los asistentes pudieron conocer más sobre el trabajo que la Fundación lleva adelante desde hace 47 años en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, a través de sus tres escuelas agrotécnicas con residencias estudiantiles: el CEI San Ignacio, en Junín de los Andes; el CEA Valle de Cholila, en Chubut; y el CER Pilca Viejo, en Río Negro