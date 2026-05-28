En fotos. Todos los invitados a la gran noche por el 70 aniversario del Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Asociación Amigos del Moderno celebraron su tradicional Noche a Beneficio en San Telmo, en el marco del 70 aniversario de la institución
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