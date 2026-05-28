LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gran noche por el 70 aniversario del Museo Moderno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Asociación Amigos del Moderno celebraron su tradicional Noche a Beneficio en San Telmo, en el marco del 70 aniversario de la institución

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Juliana Awada, Evangelina Bomparola
Juliana Awada, Evangelina Bomparola
Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con un look de Min Agostini
Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con un look de Min AgostiniAmigos del Moderno
La ex Primera Dama, Juliana Awada, presente en la noche a beneficio en el 70 aniversario del Museo Moderno de Buenos Aires
La ex Primera Dama, Juliana Awada, presente en la noche a beneficio en el 70 aniversario del Museo Moderno de Buenos Aires
Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno, junto a Gabriel Martino, de BFLinvest
Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno, junto a Gabriel Martino, de BFLinvestAmigos del Moderno
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Marta Minujín, con un diseño de Min Agostini
Marta Minujín, con un diseño de Min AgostiniAmigos del Moderno
Gran mecenas de las artes, Amalia Amoedo, en la noche del 70 aniversario
Gran mecenas de las artes, Amalia Amoedo, en la noche del 70 aniversario
Teresa Bulgheroni
Teresa Bulgheroni
Marina Achával Duhau, Carminne Dodero y Clara Bunge, frente a la obra de Edgardo Jiménez
Marina Achával Duhau, Carminne Dodero y Clara Bunge, frente a la obra de Edgardo Jiménez
La diseñadora Evangelina Bomparola
La diseñadora Evangelina Bomparola
Florencia Perotti, María Freixas de Braun, y Victoria Noorthoorn, junto a María del Carmen Cerruti de Zorreguieta, madre de la reina Máxima de los Países Bajos
Florencia Perotti, María Freixas de Braun, y Victoria Noorthoorn, junto a María del Carmen Cerruti de Zorreguieta, madre de la reina Máxima de los Países BajosAmigos del Moderno
Julieta Spina en la noche 70 aniversario del Museo Moderno
Julieta Spina en la noche 70 aniversario del Museo Moderno
Así llegaba Juliana Awada al festejo
Así llegaba Juliana Awada al festejo
La directora del Museo Moderno, Victoria Noorthoorn, y la presidenta de Amigos del Moderno, Florencia Perotti, reciben a Juliana Awada
La directora del Museo Moderno, Victoria Noorthoorn, y la presidenta de Amigos del Moderno, Florencia Perotti, reciben a Juliana Awada
Tato Lanusse, Gabriel Martino y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino
Tato Lanusse, Gabriel Martino y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino
Verónica Zoani de Nutting, de Amigos del Palacio Libertad
Verónica Zoani de Nutting, de Amigos del Palacio Libertad
Las diseñadoras Evangelina Bomparola y Catalina Solá Duggan
Las diseñadoras Evangelina Bomparola y Catalina Solá Duggan
El artista Guillermo Kuitca y la galerista María Calcaterra recorrieron el lugar
El artista Guillermo Kuitca y la galerista María Calcaterra recorrieron el lugar
Jessica Trosman y Juliana Awada en el 70 aniversario del Museo Moderno
Jessica Trosman y Juliana Awada en el 70 aniversario del Museo ModernoAmigos del Moderno
La diseñadora Min Agostini
La diseñadora Min Agostini
Clara Bunge y Marina Achával Duhau. La noche comenzó con un cóctel en el primer piso del Museo, durante el cual los invitados pudieron recorrer la exposición “Moderno y MetaModerno. Edición 70 Aniversario”
Clara Bunge y Marina Achával Duhau. La noche comenzó con un cóctel en el primer piso del Museo, durante el cual los invitados pudieron recorrer la exposición “Moderno y MetaModerno. Edición 70 Aniversario”
La relacionista pública Grace Ratto
La relacionista pública Grace RattoAmigos del Moderno
El presidente de La Anónima, Federico Braun (p), junto a Luis Galli, CEO de Newsan
El presidente de La Anónima, Federico Braun (p), junto a Luis Galli, CEO de Newsan
Presidenta de la Fundación arteba, Larisa Andreani, y la galerista María Casado
Presidenta de la Fundación arteba, Larisa Andreani, y la galerista María Casado
Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno de Buenos Aires destacó: “este museo, con 70 años de historia, se construye gracias a la conjunción de dos voluntades: lo público en alianza con lo privado, esto es una gran fuente de fortaleza institucional”
Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno de Buenos Aires destacó: “este museo, con 70 años de historia, se construye gracias a la conjunción de dos voluntades: lo público en alianza con lo privado, esto es una gran fuente de fortaleza institucional”
El coleccionista Javier Iturrioz y Silvia Braun
El coleccionista Javier Iturrioz y Silvia Braun
Con un look superartístico, Amalia Amoedo, junto a Marta Minujín
Con un look superartístico, Amalia Amoedo, junto a Marta Minujín
Teresa Bulgheroni, María del Carmen Cerruti, junto a la directora del Museo Moderno y amiga de la reina Máxima, Victoria Noorthoorn, y María Freixas de Braun
Teresa Bulgheroni, María del Carmen Cerruti, junto a la directora del Museo Moderno y amiga de la reina Máxima, Victoria Noorthoorn, y María Freixas de Braun
Jimena López, de HelpArgentina, y Mercedes Moreno
Jimena López, de HelpArgentina, y Mercedes Moreno
Soledad Bensusan
Soledad Bensusan
En la noche a beneficio del Museo Moderno, Malala Artola
En la noche a beneficio del Museo Moderno, Malala Artola
La galerista Orly Benzacar junto a Julia Converti
La galerista Orly Benzacar junto a Julia Converti
María Freytes en la noche del 70 aniversario
María Freytes en la noche del 70 aniversario
Alejandro Peralta Ramos y Julieta Spina
Alejandro Peralta Ramos y Julieta Spina
Diego San Martín y Sofía Weil de Speroni, de Amigos del Moderno
Diego San Martín y Sofía Weil de Speroni, de Amigos del ModernoAmigos del Moderno
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a la ex Primera Dama, Juliana Awada
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a la ex Primera Dama, Juliana Awada
Álvaro Rufiner y Florencia Perotti, de Amigos del Moderno, reciben a Marta Minujín
Álvaro Rufiner y Florencia Perotti, de Amigos del Moderno, reciben a Marta MinujínAmigos del Moderno
Durante la noche, Florencia Perotti, presidenta de la Asociación Amigos del Moderno, invitó al público presente a recorrer las salas de exposiciones, a "disfrutar de las obras y sentirlas propias", resaltando su condición de patrimonio público
Durante la noche, Florencia Perotti, presidenta de la Asociación Amigos del Moderno, invitó al público presente a recorrer las salas de exposiciones, a "disfrutar de las obras y sentirlas propias", resaltando su condición de patrimonio público
El empresario Martín Cabrales, junto a la galerista Carminne Dodero, recién llegada desde Madrid
El empresario Martín Cabrales, junto a la galerista Carminne Dodero, recién llegada desde Madrid
La mesa con Evangelina Bomparola, Catalina Solá Duggan, Javier Iturrioz y Ana Rusconi
La mesa con Evangelina Bomparola, Catalina Solá Duggan, Javier Iturrioz y Ana Rusconi
Tania Reif, Ariel Sigal y Amalia Amoedo
Tania Reif, Ariel Sigal y Amalia Amoedo
En la noche a beneficio del Museo Moderno: Andrés Brun, Sofía Weil de Speroni, Federico Braun (h) y Alfredo Staudt junto a Larisa Andreani, Federico Braun (p), María del Carmen Cerruti y María Freixas
En la noche a beneficio del Museo Moderno: Andrés Brun, Sofía Weil de Speroni, Federico Braun (h) y Alfredo Staudt junto a Larisa Andreani, Federico Braun (p), María del Carmen Cerruti y María Freixas
Alejandra Fuseo y Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
Alejandra Fuseo y Carlos Giovanelli, presidente de Havanna
La vicepresidenta y la presidenta de Amigos del Moderno, junto a la artista Chola Poblete
La vicepresidenta y la presidenta de Amigos del Moderno, junto a la artista Chola Poblete
Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio Libertad
Fabián Perechodnik, de Amigos del Palacio LibertadAmigos del Moderno
Julieta Barrionuevo y Jessica Trosman
Julieta Barrionuevo y Jessica Trosman
Damián Pozzoli, director del Banco Macro
Damián Pozzoli, director del Banco Macro Amigos del Moderno
Tras el cóctel, la noche continuó con una cena para 220 personas
Tras el cóctel, la noche continuó con una cena para 220 personas
Érica y Andrés Grivnicov, junto a Victoria Noorthoorn y Carlos Gamerro
Érica y Andrés Grivnicov, junto a Victoria Noorthoorn y Carlos Gamerro
Alicia de Arteaga
Alicia de Arteaga
La comisión directiva de Amigos del Moderno
La comisión directiva de Amigos del Moderno
Por Paula Ikeda
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