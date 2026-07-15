Las efemérides del 15 de julio incluyen distintos eventos y aniversarios ocurridos un día como hoy, mien que se celebra el Día de la Igualdad en la Argentina. En esta jornada se conmemora el 15 aniversario de la sanción de ley que habilitaba el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo en nuestro país.

La fecha justamente fue elegida porque un día como hoy, pero de 2010, se sancionó la ley 26.618, más conocida como “Ley de Matrimonio Igualitario”. Se trata de un hito histórico en materia de derechos en el país, ya que la normativa salda una deuda con la igualdad y la libertad de elección de los ciudadanos argentinos. En ese sentido, esta jornada también invita a la reflexión.

Esta fecha recuerda la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina en 2010

Este suceso se dio como resultado de la lucha que llevaron a cabo la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, entre otras organizaciones, para lograr la reforma del artículo 172 del Código Civil. En ese entonces, este definía al matrimonio como una unión entre “hombre y mujer”, pero fue reemplazado por “contrayentes”, además de incorporar la siguiente frase: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. La ley fue promulgada durante el mandato de la expresidenta Cristina Kirchner en un acto realizado en Casa Rosada, del que participaron representantes de las organizaciones LGBTIQ+.

Vale destacar que la Argentina fue el primer país de América Latina en otorgar la posibilidad de la unión civil para las personas del mismo sexo, y el décimo en el mundo en consagrarlo a nivel mundial. El primero de todos fue Países Bajos, que dio el reconocimiento legal a una pareja del mismo sexo en 2001.

Efemérides del 15 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1606 – Nace Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor holandés.

1864 – Alfred Nobel patenta la dinamita.

1900 – Nace Enrique Cadícamo, poeta y compositor de tangos argentino.

1940 – Muere Robert Wadlow. Ha sido catalogado como “el hombre más alto del mundo” (2 metros y 72 centímetros).

Robert Wadlow fue considerado el hombre más alto del mundo

1942 – Muere el expresidente argentino Roberto Ortiz.

1954 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Mario Alberto Kempes.

1956 – Nace Joe Satriani, guitarrista norteamericano.

1963 – Se comercializa el primer Ford Falcon en la Argentina, de producción nacional.

1967 – El golfista argentino Roberto De Vicenzo gana el Abierto Británico.

1976 – Nace Diane Kruger, actriz y modelo alemana.

1997 – Gianni Versace es asesinado con dos disparos en la cabeza en la puerta de su mansión en Miami, Estados Unidos. Fue considerado uno de los mejores diseñadores de moda italianos.

2003 – Muere el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño.

2006 – Se lanza al mercado la red social Twitter, una de las más grandes del mundo.

2010 – Se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina.

2017 – Muere el actor estadounidense Martin Landau.