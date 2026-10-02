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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la Noche Solidaria de ALPI en el Teatro El Picadero

Con invitados especiales y una gala musical, la asociación civil llevó a cabo su encuentro de recaudación anual

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Teresa González Fernández, Silvana Figar y Mora Furtado
Teresa González Fernández, Silvana Figar y Mora Furtado

El lunes 28, ALPI realizó su Noche Solidaria, su encuentro de recaudación anual. Con cerca de 300 invitados, la asociación civil celebró sus más de 8 décadas dedicadas a la rehabilitación a través del trabajo de su Clínica de Rehabilitación Neuromotriz y Respiratoria.

Su gala de recaudación tiene como objetivo mejorar las instalaciones y distintos procedimientos que ayuden a brindar un servicio de excelencia a los pacientes que pasan su proceso de rehabilitación. De la mano de su presidenta, Teresa González Fernández, en esta ocasión la cita fue en el Teatro Picadero, en Balvanera.

La presidenta de ALPI, Teresa González Fernández, junto a Mateo Salvatto, creador de Háblalo. "Mateo y su equipo aplicaron sus investigaciones con los paciente de ALPI", explicó
La presidenta de ALPI, Teresa González Fernández, junto a Mateo Salvatto, creador de Háblalo. "Mateo y su equipo aplicaron sus investigaciones con los paciente de ALPI", explicóGentileza ALPI

Hasta allí se acercaron distintas personalidades para compartir una velada musical, la presentación del espectáculo “Musicalmente Tuyos”: desde el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y Mora Furtado, a la presidenta de la ONG CILSA, Silvia Carranza, y Pablo Neira, director del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

“La poliomielitis fue erradicada en nuestro país en los años 80, pero ALPI no desapareció con la enfermedad. La clínica privada supo aprovechar todo lo aprendido rehabilitando a quienes padecían este virus y ponerlo al servicio de muchas otras personas y patologías. Hoy somos una Clínica de Rehabilitación Neuromotriz y Respiratoria. Confían en nosotros más de 70 prepagas, obras sociales y ART para acompañar y rehabilitar a personas que atraviesan ACV, parálisis cerebral, ELA, Parkinson, cuadriplejia, entre muchas otras patologías”, destacó Teresa González Fernández. Durante la noche también se escuchó el mensaje del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien hizo llegar una carta en la que destacó la trayectoria y los logros alcanzados por ALPI a lo largo de sus 83 años de historia. “Esta gala representa también una oportunidad para acompañar ese recorrido y poner en valor todo lo construido durante estos años”.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires
Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos AiresGentileza ALPI
Mora Furtado, en la noche solidaria de ALPI
Mora Furtado, en la noche solidaria de ALPIGentileza ALPI
Adriana Vaccaro, vicepresidenta de ALPI
Adriana Vaccaro, vicepresidenta de ALPIGentileza ALPI
La presidenta de ALPI recibe a Eugenia Cerdá de Rossi, presidenta del Centro Rossi y de la Fundación Dr. Enrique Rossi, a la subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sofía Torroba, a Mateo Salvatto y al Dr. Antonio Maya
La presidenta de ALPI recibe a Eugenia Cerdá de Rossi, presidenta del Centro Rossi y de la Fundación Dr. Enrique Rossi, a la subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sofía Torroba, a Mateo Salvatto y al Dr. Antonio Maya Gentileza ALPI
Mora Furtado estuvo a cargo de la conducción de la noche
Mora Furtado estuvo a cargo de la conducción de la nocheGentileza ALPI
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, junto a su esposa, la médica epidemióloga Silvana Figar
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, junto a su esposa, la médica epidemióloga Silvana FigarGentileza ALPI
El espectáculo "Musicalmente Tuyos"
El espectáculo "Musicalmente Tuyos"Gentileza ALPI
La presidenta y la vicepresidenta de ALPI junto a Sofía Torroba, Silvia Carranza, y María Inés Podestá, jefa de accesibilidad de la asociación civil
La presidenta y la vicepresidenta de ALPI junto a Sofía Torroba, Silvia Carranza, y María Inés Podestá, jefa de accesibilidad de la asociación civilGentileza ALPI
La noche Solidaria en el Teatro El Picadero
La noche Solidaria en el Teatro El PicaderoGentileza ALPI
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