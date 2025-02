En fotos. Todos los invitados a la presentación de Paola Marzotto en el Palacio Libertad

La fotógrafa italiana Paola Marzotto en la inauguración de de su exhibición de fotos sobre la Antártida. "No soy ambientalista, y no porque tenga alguna contraindicación, al contrario. Yo le tengo un gran respeto a Greta Thunberg, y a Leonardo DiCaprio, pero yo no soy, ni me quiero hacer la ambientalista porque mi historia personal no es así. Yo soy una persona que está aquí porque se dio cuenta de lo grave que es, y no lo hace por ambientalista sino que lo hace por artista"

Fabian Malavolta