¿Cuáles son los beneficios de limpiar la puerta de entrada con agua, vinagre y sal?

La puerta de entrada ocupa un lugar central en distintas corrientes vinculadas al bienestar. Según el feng shui, se la considera el “pulmón” de la vivienda, es decir, el punto por donde ingresan las personas, pero también las experiencias y energías del exterior.

En ese marco, mantenerla limpia va más allá de una cuestión estética. Se trata de un hábito que puede influir tanto en la higiene como en la sensación de armonía dentro de la casa. Una de las alternativas más difundidas es el uso de una mezcla casera de agua, vinagre y sal, conocida por su efectividad y bajo costo.

Esta mezcla ayuda a quitar todas las impurezas de la puerta de entrada al hogar (Foto: Creada con IA)

¿Cómo preparar y aplicar la mezcla?

El procedimiento es simple y puede realizarse con elementos habituales del hogar. A continuación te dejamos el paso a paso para que puedas hacerlo.

Mezclar un litro de agua con media taza de vinagre blanco y dos cucharadas de sal fina en un recipiente.

Utilizar un paño suave o esponja para limpiar toda la superficie, prestando especial atención a picaportes, bordes y bisagras.

Pasar un trapo humedecido solo con agua para retirar residuos.

Secar con un paño limpio para evitar marcas de humedad.

Los expertos explican que no es necesario realizar esta limpieza todos los días. Con solo incorporarla cada 15 o 20 días, suele ser suficiente para mantener la puerta en buen estado y potenciar sus beneficios.

¿Cómo aplicar la mezcla de agua, vinagre y sal de forma correcta en la puerta?

Entre los beneficios de llevar adelante esta limpieza se encuentran:

Desinfección natural : El vinagre blanco y la sal funcionan como agentes antimicrobianos. Esta combinación resulta útil para eliminar bacterias y prevenir la aparición de moho, en especial en zonas de la puerta donde se acumula humedad, como marcos y bisagras. A su vez, muchas personas la utilizan para evitar limpiar con químicos que ponen en peligro la salud tanto de las personas como de las mascotas.

: El vinagre blanco y la sal funcionan como agentes antimicrobianos. Esta combinación resulta útil para eliminar bacterias y prevenir la aparición de moho, en especial en zonas de la puerta donde se acumula humedad, como marcos y bisagras. A su vez, muchas personas la utilizan para evitar limpiar con químicos que ponen en peligro la salud tanto de las personas como de las mascotas. Eliminación efectiva de suciedad y grasa : La mezcla también es eficaz para remover polvo, manchas y huellas dactilares. Su acción permite limpiar en profundidad sin necesidad de productos químicos agresivos, devolviendo brillo tanto a superficies de madera como de metal.

: La mezcla también es eficaz para remover polvo, manchas y huellas dactilares. Su acción permite limpiar en profundidad sin necesidad de productos químicos agresivos, devolviendo brillo tanto a superficies de madera como de metal. Renovación del ambiente: Desde una mirada simbólica, limpiar la puerta con estos elementos ayuda a “liberar” el ingreso de energías. En el Feng Shui, se cree que este tipo de prácticas contribuyen a disipar cargas negativas acumuladas y favorecer un entorno más equilibrado.

¿En qué puertas se puede usar esta mezcla?

Si bien se trata de una solución muy efectiva, no es recomendable aplicarla en todos los materiales. El vinagre, por su acidez, puede dañar ciertas superficies:

Maderas sin sellar o muy delicadas: pueden absorber la mezcla y deteriorarse o mancharse.

pueden absorber la mezcla y deteriorarse o mancharse. Puertas laqueadas o con acabados brillantes sensibles: el vinagre puede opacar el brillo.

el vinagre puede opacar el brillo. Superficies de piedra natural (como mármol o granito): pueden sufrir desgaste o pérdida de pulido.

pueden sufrir desgaste o pérdida de pulido. Metales sin tratamiento o muy sensibles: podrían oxidarse con el tiempo.

Ante la duda, lo ideal es probar primero en una pequeña zona poco visible antes de aplicar la mezcla en toda la puerta. De esta manera, se evita dañar el material y se asegura un resultado óptimo.