En fotos. Todos los invitados a la presentación del libro sobre Vaca Muerta en el Palacio Noel

En el Museo Fernández Blanco, el exgobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag presentó “Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina”, un libro en el que reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento y analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del proceso
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