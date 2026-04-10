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En fotos. Todos los invitados a la presentación del libro sobre Vaca Muerta en el Palacio Noel

En el Museo Fernández Blanco, el exgobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag presentó “Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina”, un libro en el que reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento y analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del proceso

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Mariana Bulgheroni, Nunzia Locatelli y Liliana Mengoni
Mariana Bulgheroni, Nunzia Locatelli y Liliana Mengoni
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, de editorial SIDERA
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, de editorial SIDERA Fabian Malavolta
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, fue el encargado de escribir el prólogo del libro
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, fue el encargado de escribir el prólogo del libroFabian Malavolta
Jorge Augusto Sapag, el autor del libro "Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina”, un libro en el que reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento y analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del proceso
Jorge Augusto Sapag, el autor del libro "Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina”, un libro en el que reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento y analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa del procesoFabian Malavolta
El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa
El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando FigueroaFabian Malavolta
Lola Lanusse, esposa del autor
Lola Lanusse, esposa del autorFabian Malavolta
Mariana Bulgheroni
Mariana BulgheroniFabian Malavolta
Liliana Mengoni y Sergio Mengoni, presidente de TotalEnergies
Liliana Mengoni y Sergio Mengoni, presidente de TotalEnergies Fabian Malavolta
Sara Argañaraz Escasany, de Amigos del Fernández Blanco
Sara Argañaraz Escasany, de Amigos del Fernández Blanco Fabian Malavolta
A semanas de tener a su bebé, la escritora Cintia Suárez comentó la llegada del papa León XIV a la Argentina
A semanas de tener a su bebé, la escritora Cintia Suárez comentó la llegada del papa León XIV a la ArgentinaFabian Malavolta
Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Upstream Planning and Strategy de Pan American Energy
Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Upstream Planning and Strategy de Pan American EnergyFabián Malavolta
Flavia Olivieri
Flavia Olivieri Fabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
Ricardo Aguirre, exdirector de Chevron y Fernando Gilberto, exejecutivo de YPF
Ricardo Aguirre, exdirector de Chevron y Fernando Gilberto, exejecutivo de YPF Fabian Malavolta
Jorge Augusto Sapag y su esposa, Lola Lanusse
Jorge Augusto Sapag y su esposa, Lola LanusseFabian Malavolta
Adolfo Storni, director de Capex
Adolfo Storni, director de CapexFabian Malavolta
Martín Etchevers, presidente de ADEPA
Martín Etchevers, presidente de ADEPAFabian Malavolta
Tomas Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros
Tomas Hess, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros Fabian Malavolta
Gustavo Albrecht, Group CEO en Roch
Gustavo Albrecht, Group CEO en Roch Fabian Malavolta
Marcos Bulgheroni junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa
Marcos Bulgheroni junto al gobernador de Neuquén, Rolando FigueroaFabian Malavolta
Marcos Bulgheroni junto a su esposa, Nunzia Locatelli, y su prima, Mariana Bulgheroni
Marcos Bulgheroni junto a su esposa, Nunzia Locatelli, y su prima, Mariana BulgheroniFabian Malavolta
“Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada. Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío. Irónicamente, ha llegado a convertirse hoy en una herramienta central para encauzar la economía argentina, generar divisas y asegurar estabilidad”, asegura Sapag
“Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada. Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío. Irónicamente, ha llegado a convertirse hoy en una herramienta central para encauzar la economía argentina, generar divisas y asegurar estabilidad”, asegura Sapag Fabian Malavolta
José Bejar, director institucional de Tecpetrol
José Bejar, director institucional de Tecpetrol Fabian Malavolta
Alberto Saggese, expresidente de GyP del Neuquén
Alberto Saggese, expresidente de GyP del NeuquénFabian Malavolta
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral Fabian Malavolta
Los anfitriones, Marcos Bulgheroni y su esposa, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, de editorial SIDERA
Los anfitriones, Marcos Bulgheroni y su esposa, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, de editorial SIDERAFabian Malavolta
El Museo Fernández Blanco
El Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
La presentación en el Palacio Noel
La presentación en el Palacio NoelFabian Malavolta
Daniel Gerold, Jorge Augusto Sapag, Marcos Bulgheroni y Nicolás Gandoni fueron parte de la conversación presentada por Daniel López
Daniel Gerold, Jorge Augusto Sapag, Marcos Bulgheroni y Nicolás Gandoni fueron parte de la conversación presentada por Daniel López Fabian Malavolta
"Vaca muerta", de Jorge Augusto Sapag
"Vaca muerta", de Jorge Augusto SapagFabian Malavolta
En su libro, el autor remarca de Vaca Muerta: “su riqueza se mostrará con plenitud si se toman las decisiones acertadas en el presente y el futuro. De estos aciertos dependerá que la riqueza derrame en desarrollo económico inclusivo y sustentable sobre Neuquén y toda la República”
En su libro, el autor remarca de Vaca Muerta: “su riqueza se mostrará con plenitud si se toman las decisiones acertadas en el presente y el futuro. De estos aciertos dependerá que la riqueza derrame en desarrollo económico inclusivo y sustentable sobre Neuquén y toda la República”Fabian Malavolta
Referentes de la industria reunidos en la presentación de "Vaca Muerta"
Referentes de la industria reunidos en la presentación de "Vaca Muerta"Fabian Malavolta
Flavia Olivieri y su amiga Lola Lanusse
Flavia Olivieri y su amiga Lola LanusseFabian Malavolta
Daniel López, conductor de la presentación
Daniel López, conductor de la presentaciónFabian Malavolta
En el prólogo del libro, Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”
En el prólogo del libro, Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”Fabian Malavolta
Cinthia Suárez y Nunzia Locatelli, coescritoras de las biografías de Mama Antula y de Enrique Shaw
Cinthia Suárez y Nunzia Locatelli, coescritoras de las biografías de Mama Antula y de Enrique ShawFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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