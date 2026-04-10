En fotos. Todos los invitados a la presentación del libro sobre Vaca Muerta en el Palacio Noel

En el prólogo del libro, Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, afirma que la escala de producción y reservas de Vaca Muerta “nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad. Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”

Fabian Malavolta