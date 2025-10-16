LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la presentación libro “Madres de” en el Tenis Club Argentino

Violeta Santamarina y Emilia Frigerio lanzaron su trabajo, donde madres de grandes personalidades argentinas relatan historias familiares inéditas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Las autoras, Emilia Frigerio y Violeta Santamarina
Las autoras, Emilia Frigerio y Violeta SantamarinaAlejandro Guyot - LA NACION
Las autoras del libro, Emilia Frigerio y Violeta Santamarina, y un trabajo con mujeres que “acompañaron a sus hijos como nadie, con entrega, dedicación, con mucho esfuerzo y amor, pero también ellas tienen su propia historia"
Las autoras del libro, Emilia Frigerio y Violeta Santamarina, y un trabajo con mujeres que “acompañaron a sus hijos como nadie, con entrega, dedicación, con mucho esfuerzo y amor, pero también ellas tienen su propia historia"Alejandro Guyot - LA NACION
Nancy Fiandrino, la mamá del tenista "Gusti" Fernández
Nancy Fiandrino, la mamá del tenista "Gusti" FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
María Ocampo Alvear, la madre de Esteban Bullrich
María Ocampo Alvear, la madre de Esteban BullrichAlejandro Guyot - LA NACION
Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister. "Fuimos a entrevistarla a la casa y tenía un museo, de repente dimos con la Copa del Mundo, y con las camisetas del Colorado Mac Allister"
Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister. "Fuimos a entrevistarla a la casa y tenía un museo, de repente dimos con la Copa del Mundo, y con las camisetas del Colorado Mac Allister"Alejandro Guyot - LA NACION
Natasha Elliot, en la presentación del libro de sus amigas
Natasha Elliot, en la presentación del libro de sus amigasAlejandro Guyot - LA NACION
Silvana Daiez, mamá del "Peque" Schwartzman
Silvana Daiez, mamá del "Peque" SchwartzmanAlejandro Guyot - LA NACION
Annie Gattas, la mamá de Juliana Gattas
Annie Gattas, la mamá de Juliana Gattas Alejandro Guyot - LA NACION
Sobre el desarrollo de su hijo, Pierpaolo Barbieri, Adriana destacó: "el tema era como acompañarlo. Mi hijo decía 'yo voy a ir a Harvard', pero nosotros no teníamos dinero, ¿cómo llegaba mi hijo a Harvard? A nosotros nos costó mucho cómo plantear esto en familia, cómo seguir su ilusión"
Sobre el desarrollo de su hijo, Pierpaolo Barbieri, Adriana destacó: "el tema era como acompañarlo. Mi hijo decía 'yo voy a ir a Harvard', pero nosotros no teníamos dinero, ¿cómo llegaba mi hijo a Harvard? A nosotros nos costó mucho cómo plantear esto en familia, cómo seguir su ilusión" Alejandro Guyot - LA NACION
Carolina Stanley, una de las invitadas
Carolina Stanley, una de las invitadasAlejandro Guyot - LA NACION
Mirta Mendez, la mamá de Paula "Peque" Pareto. "En casa, siempre le dijimos que el deporte estaba bárbaro, pero que tenía que tener otra salida porque el deporte tiene un tiempo de vida. La acompañamos siempre. Retirarse -porque el cuerpo ya no le respondía como quería- le costó bastante, pero cómo entró en otra competencia, 'Master Chef', y ella quiere ganar lo que sea, por eso creo que no sufrió tanto porque Pau es netamente competitiva. Hoy si le preguntan por entrar y competir dice que no quiere nada. Fue una etapa que se terminó para ella"
Mirta Mendez, la mamá de Paula "Peque" Pareto. "En casa, siempre le dijimos que el deporte estaba bárbaro, pero que tenía que tener otra salida porque el deporte tiene un tiempo de vida. La acompañamos siempre. Retirarse -porque el cuerpo ya no le respondía como quería- le costó bastante, pero cómo entró en otra competencia, 'Master Chef', y ella quiere ganar lo que sea, por eso creo que no sufrió tanto porque Pau es netamente competitiva. Hoy si le preguntan por entrar y competir dice que no quiere nada. Fue una etapa que se terminó para ella" Alejandro Guyot - LA NACION
Chía Sly, mamá de Teresa y de Armando Bo
Chía Sly, mamá de Teresa y de Armando Bo Alejandro Guyot - LA NACION
Emilia Frigerio y la mamá del Peque Schwartzman. "Son mujeres brillantes, tenaces, que pudieron poner límites, criar con rigor y amor a la vez. Que supieron detectar que sus hijos eran distintos y acompañarlos”
Emilia Frigerio y la mamá del Peque Schwartzman. "Son mujeres brillantes, tenaces, que pudieron poner límites, criar con rigor y amor a la vez. Que supieron detectar que sus hijos eran distintos y acompañarlos” Alejandro Guyot - LA NACION
Las conversaciones entre la madre de Alexis Mac Allister y la de Gusti Fernández
Las conversaciones entre la madre de Alexis Mac Allister y la de Gusti FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
La mamá del cantante "Chano" de Tan Biónica, Marina Charpentier
La mamá del cantante "Chano" de Tan Biónica, Marina CharpentierAlejandro Guyot - LA NACION
Lili Sergi, madre de Ale Sergi, cantante de Miranda!
Lili Sergi, madre de Ale Sergi, cantante de Miranda!Alejandro Guyot - LA NACION
María Ocampo Alvear y su hija, María Bullrich
María Ocampo Alvear y su hija, María BullrichAlejandro Guyot - LA NACION
"Por las anécdotas del libro nos enteramos que la mamá de Esteban Bullrich cumple años el mismo día que la mujer de su hijo, Uque Sequeiros", comentaron las autoras
"Por las anécdotas del libro nos enteramos que la mamá de Esteban Bullrich cumple años el mismo día que la mujer de su hijo, Uque Sequeiros", comentaron las autorasAlejandro Guyot - LA NACION
Mirta Mendez, la madre de la "Peque" Pareto (medio a la derecha) llegó sobre la hora. "¡Se me quedó el auto en el camino!"
Mirta Mendez, la madre de la "Peque" Pareto (medio a la derecha) llegó sobre la hora. "¡Se me quedó el auto en el camino!"Alejandro Guyot - LA NACION
Lili y Annie, las madres de los Miranda
Lili y Annie, las madres de los MirandaAlejandro Guyot - LA NACION
Nancy Fiandrino, junto a su hijo, "Gusti" Fernández
Nancy Fiandrino, junto a su hijo, "Gusti" Fernández Alejandro Guyot - LA NACION
A un mes y medio del nacimiento de su hijo Vicente, Carolina Amoroso fue parte de la presentación
A un mes y medio del nacimiento de su hijo Vicente, Carolina Amoroso fue parte de la presentaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Una noche llena de emoción, entre anécdotas y presentaciones
Una noche llena de emoción, entre anécdotas y presentacionesAlejandro Guyot - LA NACION
Violeta Santamarina y Emilia Frigerio, repasaron los encuentros con las distintas madres, protagonistas de su libro. "Nos acordamos de todas y se forjaron relaciones increíbles, nos tenemos en chat"
Violeta Santamarina y Emilia Frigerio, repasaron los encuentros con las distintas madres, protagonistas de su libro. "Nos acordamos de todas y se forjaron relaciones increíbles, nos tenemos en chat" Alejandro Guyot - LA NACION
Muchas de las protagonistas se conocieron recién en la noche de la presentación
Muchas de las protagonistas se conocieron recién en la noche de la presentaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Rosa Dodero, la mamá de Nico Bereciartúa
Rosa Dodero, la mamá de Nico Bereciartúa Alejandro Guyot - LA NACION
Las madres de Pierpaolo Barbieri y de Alexis Mac Allister, juntas en la noche de presentación
Las madres de Pierpaolo Barbieri y de Alexis Mac Allister, juntas en la noche de presentaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Las protagonistas de "Madres de” en la presentación en Palermo
Las protagonistas de "Madres de” en la presentación en PalermoAlejandro Guyot - LA NACION
Presentación del libro "Madres de"
Presentación del libro "Madres de"
"Este domingo, todos recordemos a nuestras madres"
"Este domingo, todos recordemos a nuestras madres"Alejandro Guyot - LA NACION
Diferentes historias que influyeron en las vidas de grandes personalidades argentinas
Diferentes historias que influyeron en las vidas de grandes personalidades argentinasAlejandro Guyot - LA NACION
La madre del "Peque" Schwartzman y Emilia Frigerio
La madre del "Peque" Schwartzman y Emilia FrigerioAlejandro Guyot - LA NACION
"Madres de, testimonios de madres que acompañan a las grandes figuras argentinas" (Catarsis)
"Madres de, testimonios de madres que acompañan a las grandes figuras argentinas" (Catarsis) Alejandro Guyot - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION. Las historias de "Madres de" hoy se pueden disfrutar en versión podcast
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION. Las historias de "Madres de" hoy se pueden disfrutar en versión podcastAlejandro Guyot - LA NACION
"Queremos que todas salgan hoy, con este llavero en la mano y que mañana le incluyan las fotos de sus hijos"
"Queremos que todas salgan hoy, con este llavero en la mano y que mañana le incluyan las fotos de sus hijos"Alejandro Guyot - LA NACION
Alegría y admiración entre las protagonistas del libro
Alegría y admiración entre las protagonistas del libroAlejandro Guyot - LA NACION
La periodista Teresa Bo, siguió atenta cada detalle de las anécdotas familiares
La periodista Teresa Bo, siguió atenta cada detalle de las anécdotas familiares Alejandro Guyot - LA NACION
En representación de los "hijos de", Gusti Fernández agradeció el trabajo de las autoras. "Mamá fue amor y devoción hacia lo que mi hermano y yo queríamos hacer, y eso era prácticamente todo lo que se necesitaba. Mamá siempre estuvo ahí para acompañarnos"
En representación de los "hijos de", Gusti Fernández agradeció el trabajo de las autoras. "Mamá fue amor y devoción hacia lo que mi hermano y yo queríamos hacer, y eso era prácticamente todo lo que se necesitaba. Mamá siempre estuvo ahí para acompañarnos" Alejandro Guyot - LA NACION
Durante la noche salieron a relucir anécdotas del "Dibu" Martínez, de la grandiosa carrera de Paloma Herrera y todo el esfuerzo de su mamá e incluso una sobre Manu Ginóbili. "Por el libro nos enteramos que Emanuel David Ginóbili ya no existe, que Manu se cambió el nombre. Hoy su documento dice 'Manu Ginóbili'"
Durante la noche salieron a relucir anécdotas del "Dibu" Martínez, de la grandiosa carrera de Paloma Herrera y todo el esfuerzo de su mamá e incluso una sobre Manu Ginóbili. "Por el libro nos enteramos que Emanuel David Ginóbili ya no existe, que Manu se cambió el nombre. Hoy su documento dice 'Manu Ginóbili'" Alejandro Guyot - LA NACION
Leticia Kurchan, mamá de Emilia Frigerio
Leticia Kurchan, mamá de Emilia Frigerio Alejandro Guyot - LA NACION
Mujeres protagonistas
Mujeres protagonistasAlejandro Guyot - LA NACION
Al hablar sobre el retiro del "Peque" Schwartzman, Silvana Daiez se quebró. "Me enteré cuando salió en los portales, y yo no estaba bien con que él se fuera. Le escribí y le puse: 'mire pá -porque yo no lo tuteo-, quiero que sepa que no puedo decir nada, sabe lo que yo siento'. Y el me contestó, por primera vez en su vida, 'no hace falta ninguna palabra, te amo'".
Al hablar sobre el retiro del "Peque" Schwartzman, Silvana Daiez se quebró. "Me enteré cuando salió en los portales, y yo no estaba bien con que él se fuera. Le escribí y le puse: 'mire pá -porque yo no lo tuteo-, quiero que sepa que no puedo decir nada, sabe lo que yo siento'. Y el me contestó, por primera vez en su vida, 'no hace falta ninguna palabra, te amo'". Alejandro Guyot - LA NACION
"Este tipo de historias son las que toda madre debería conocer al criar a sus hijos, porque yo admiro el trabajo que han hecho estas madres. Me parecen toda sun ejemplo alucinante, me siento una privilegiada de estar acá, es una enseñanza de vida divina", destacó la mamá de "Chano" Charpentier
"Este tipo de historias son las que toda madre debería conocer al criar a sus hijos, porque yo admiro el trabajo que han hecho estas madres. Me parecen toda sun ejemplo alucinante, me siento una privilegiada de estar acá, es una enseñanza de vida divina", destacó la mamá de "Chano" CharpentierAlejandro Guyot - LA NACION
"Yo le decía a mi mamá, me quiero ir a Yugoslavia. Ella me dijo 'si querés ir a dónde querés ir, te la vas a tener que bancar'... Otra madre hubiera dicho 'volvé a casa', y así fue siempre. Ella siempre me decía 'andá tranquila, siempre estoy al lado tuyo'", destacó la periodista Teresa Bo sobre su mamá
"Yo le decía a mi mamá, me quiero ir a Yugoslavia. Ella me dijo 'si querés ir a dónde querés ir, te la vas a tener que bancar'... Otra madre hubiera dicho 'volvé a casa', y así fue siempre. Ella siempre me decía 'andá tranquila, siempre estoy al lado tuyo'", destacó la periodista Teresa Bo sobre su mamá Alejandro Guyot - LA NACION
La recepción en el Tenis Club Argentino
La recepción en el Tenis Club ArgentinoAlejandro Guyot - LA NACION
La presentación de "Madres de”
La presentación de "Madres de”Alejandro Guyot - LA NACION
La noche donde las madres fueron protagonistas
La noche donde las madres fueron protagonistasAlejandro Guyot - LA NACION
Gusti Fernández, su mamá, y José Ramón “Pepe” Santamarina
Gusti Fernández, su mamá, y José Ramón “Pepe” SantamarinaAlejandro Guyot - LA NACION
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. El indicio que confirmaría que el origen de la escritura fue antes de lo que se piensa
    1

    Descubren un indicio arqueológico que confirmaría que el origen de la escritura sucedió mucho antes de lo que se cree

  2. Descubren una fortaleza del Antiguo Egipto que es una “muestra del ingenio” militar
    2

    Descubren una fortaleza del Antiguo Egipto que es una “muestra del ingenio” militar de hace 3000 años

  3. Qué significa “Cogito ergo sum”, la famosa frase filosófica de Descartes que muchos usan sin saber
    3

    Qué significa “Cogito ergo sum”, la famosa frase filosófica de Descartes que muchos usan sin saber

  4. El alimento fermentado que revoluciona la alimentación natural
    4

    El alimento fermentado que revoluciona la alimentación natural

Cargando banners ...