En fotos. Todos los invitados a la presentación libro “Madres de” en el Tenis Club Argentino

Violeta Santamarina y Emilia Frigerio lanzaron su trabajo, donde madres de grandes personalidades argentinas relatan historias familiares inéditas
- 1 minuto de lectura'
Otras noticias de Historias LN
Más leídas de Lifestyle
- 1
Descubren un indicio arqueológico que confirmaría que el origen de la escritura sucedió mucho antes de lo que se cree
- 2
Descubren una fortaleza del Antiguo Egipto que es una “muestra del ingenio” militar de hace 3000 años
- 3
Qué significa “Cogito ergo sum”, la famosa frase filosófica de Descartes que muchos usan sin saber
- 4
El alimento fermentado que revoluciona la alimentación natural