En fotos. Todos los invitados a la presentación libro “Madres de” en el Tenis Club Argentino

Mirta Mendez, la mamá de Paula "Peque" Pareto. "En casa, siempre le dijimos que el deporte estaba bárbaro, pero que tenía que tener otra salida porque el deporte tiene un tiempo de vida. La acompañamos siempre. Retirarse -porque el cuerpo ya no le respondía como quería- le costó bastante, pero cómo entró en otra competencia, 'Master Chef', y ella quiere ganar lo que sea, por eso creo que no sufrió tanto porque Pau es netamente competitiva. Hoy si le preguntan por entrar y competir dice que no quiere nada. Fue una etapa que se terminó para ella"

Alejandro Guyot - LA NACION