LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la recepción del embajador de Italia en honor al director Paolo Sorrentino

En su residencia, el Palacio Alvear, el embajador Fabrizio Nicoletti homenajeó al cineasta de “Fue la mano de Dios”, a quien llamó “un verdadero poeta de la imagen”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Verónica Varano, Paolo Sorrentino y Nunzia Locatelli
Verónica Varano, Paolo Sorrentino y Nunzia LocatelliAlejandro Guyot
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y su esposa, Martina Maione Nicoletti
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y su esposa, Martina Maione NicolettiAlejandro Guyot
El director napolitando, Paolo Sorrentino en Buenos Aires
El director napolitando, Paolo Sorrentino en Buenos AiresAlejandro Guyot
Verónica Varano, con un diseño de Naima
Verónica Varano, con un diseño de Naima Alejandro Guyot
La italiana Nunzia Locatelli
La italiana Nunzia Locatelli Alejandro Guyot
Paola Biscaro
Paola BiscaroAlejandro Guyot
Teresa Bulgheroni
Teresa BulgheroniAlejandro Guyot
La llegada de Paolo Sorrentino a la residencia del embajador de Italia. Ganador de un Oscar a Mejor Película Extranjera por "La Gran Belleza", el director dará una master class en el Teatro San Martín y trabajará en el Sur argentino
La llegada de Paolo Sorrentino a la residencia del embajador de Italia. Ganador de un Oscar a Mejor Película Extranjera por "La Gran Belleza", el director dará una master class en el Teatro San Martín y trabajará en el Sur argentinoAlejandro Guyot
Gustavo Bermúdez
Gustavo BermúdezAlejandro Guyot
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela RicardesAlejandro Guyot
Guillermo Francella en la residencia del embajador de Italia
Guillermo Francella en la residencia del embajador de ItaliaAlejandro Guyot
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad
Valeria Ambrosio, directora del Palacio LibertadAlejandro Guyot
El cónsul general de Italia, Carmelo Barbera
El cónsul general de Italia, Carmelo BarberaAlejandro Guyot
El director charló con todos los presentes
El director charló con todos los presentesAlejandro Guyot
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónAlejandro Guyot
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Gustavo Bermúdez y Verónica VaranoAlejandro Guyot
El director de cine agradeción la recepción al nuevo embajador de Italia en la Argentina
El director de cine agradeción la recepción al nuevo embajador de Italia en la ArgentinaAlejandro Guyot
Teresa Bulgheroni, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras
Teresa Bulgheroni, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, María Laura Leguizamón y Marcelo FigueirasAlejandro Guyot
En su visita a la residencia del embajador, el director aprovechó para conversar con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires
En su visita a la residencia del embajador, el director aprovechó para conversar con las autoridades de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
Nunzia Locatelli y Verónica Varano
Nunzia Locatelli y Verónica VaranoAlejandro Guyot
Víctor Laplace
Víctor LaplaceAlejandro Guyot
Beatrice Venezi, con un diseño de Kiton
Beatrice Venezi, con un diseño de KitonAlejandro Guyot
La italiana Nunzia Locatelli conversa con Verónica Varano y Gustavo Bermúdez
La italiana Nunzia Locatelli conversa con Verónica Varano y Gustavo BermúdezAlejandro Guyot
Sociales en la recepción en honor al director Paolo Sorrentino en la embajada de Italia
Sociales en la recepción en honor al director Paolo Sorrentino en la embajada de ItaliaAlejandro Guyot
El Dr. Claudio Zin y Claudia Casiraghi
El Dr. Claudio Zin y Claudia CasiraghiAlejandro Guyot
El protagonista de "El Encargado", junto a los anfitriones
El protagonista de "El Encargado", junto a los anfitrionesAlejandro Guyot
Durante la tarde, se vivieron distintos encuentros, como el de los amigos Víctor Laplace y Gustavo Bermúdez
Durante la tarde, se vivieron distintos encuentros, como el de los amigos Víctor Laplace y Gustavo BermúdezAlejandro Guyot
Los actores, junto a Verónica Varano
Los actores, junto a Verónica Varano Alejandro Guyot
Durante la noche, los invitados disfrutaron de helados Cremolatti de dulce de leche, pictacho o tiramisú
Durante la noche, los invitados disfrutaron de helados Cremolatti de dulce de leche, pictacho o tiramisú Alejandro Guyot
Una recepción en honor al director napolitano, con invitados especiales
Una recepción en honor al director napolitano, con invitados especiales Alejandro Guyot
Verónica Varano junto a los anfitriones, el nuevo embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti y su esposa, Martina Maione Nicoletti
Verónica Varano junto a los anfitriones, el nuevo embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti y su esposa, Martina Maione NicolettiAlejandro Guyot
La visita del director italiano Paolo Sorrentino marca una de las primeras presentaciones públicas del embajador en la Residencia
La visita del director italiano Paolo Sorrentino marca una de las primeras presentaciones públicas del embajador en la ResidenciaAlejandro Guyot
Verónica Varano, Teresa Bulgheroni y Guillermo Francella
Verónica Varano, Teresa Bulgheroni y Guillermo FrancellaAlejandro Guyot
Marcos Bulgheroni, Martina Maione Nicoletti, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Marcos Bulgheroni, Martina Maione Nicoletti, Nunzia Locatelli de Bulgheroni y el embajador de Italia, Fabrizio NicolettiAlejandro Guyot
La recepción en la Residencia
La recepción en la ResidenciaAlejandro Guyot
El director de "Fue la mano de Dios" en la Argentina
El director de "Fue la mano de Dios" en la ArgentinaAlejandro Guyot
La charla entre la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y Guillermo Francella
La charla entre la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y Guillermo FrancellaAlejandro Guyot
El director napolitano junto al embajador
El director napolitano junto al embajador Alejandro Guyot
Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez
Guillermo Francella y Gustavo BermúdezAlejandro Guyot
María Teresa Di Meo, del consulado general de Italia, junto al director
María Teresa Di Meo, del consulado general de Italia, junto al directorAlejandro Guyot
Alejandra Cuevas, subsecretaria de gestión cultural de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandra Cuevas, subsecretaria de gestión cultural de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván Perechodnik
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván PerechodnikAlejandro Guyot
La celebración en los jardines de la Residencia
La celebración en los jardines de la ResidenciaAlejandro Guyot
Para sentirse como en casa, las pizzas de la Scuola Pizzaioli
Para sentirse como en casa, las pizzas de la Scuola PizzaioliAlejandro Guyot
Desde Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez, a Víctor Laplace, los actores argentinos se fueron presentando con el renombrado director napolitano
Desde Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez, a Víctor Laplace, los actores argentinos se fueron presentando con el renombrado director napolitanoAlejandro Guyot
Paolo Sorrentino en Buenos Aires
Paolo Sorrentino en Buenos AiresAlejandro Guyot
Durante la recepción, los invitados se acercaron a saludar al director e incluso le pidieron autografiar algunas de sus obras
Durante la recepción, los invitados se acercaron a saludar al director e incluso le pidieron autografiar algunas de sus obrasAlejandro Guyot
Los jardines del Palacio Alvear, Residencia del embajador de Italia en Argentina
Los jardines del Palacio Alvear, Residencia del embajador de Italia en ArgentinaAlejandro Guyot
Teresa Bulgheroni junto a su nuera, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, en la recepción en honor a Paolo Sorrentino
Teresa Bulgheroni junto a su nuera, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, en la recepción en honor a Paolo SorrentinoAlejandro Guyot
Las palabras del embajador y Sorrentino, un director con "un estilo inconfundible. Una mezcla de ironía, de elegancia cinematográfica, una mezcla de conecta con públicos de todos los continentes. Pero aquí, en Argentina, ustedes encuentran un eco sumamente fuerte"
Las palabras del embajador y Sorrentino, un director con "un estilo inconfundible. Una mezcla de ironía, de elegancia cinematográfica, una mezcla de conecta con públicos de todos los continentes. Pero aquí, en Argentina, ustedes encuentran un eco sumamente fuerte"Alejandro Guyot
Rodeado de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Francella y del cónsul general de Italia, Carmelo Barbera, el director Paolo Sorrentino, siguió atento las palabras del embajador quien lo llamó "un verdadero poeta de la imagen"
Rodeado de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Francella y del cónsul general de Italia, Carmelo Barbera, el director Paolo Sorrentino, siguió atento las palabras del embajador quien lo llamó "un verdadero poeta de la imagen"Alejandro Guyot
La recepción en los jardines del Palacio Alvear
La recepción en los jardines del Palacio AlvearAlejandro Guyot
Dos italianos se saludan, el Dr. Claudio Zin
Dos italianos se saludan, el Dr. Claudio ZinAlejandro Guyot
Las pizzas, parte del banquete de la noche
Las pizzas, parte del banquete de la noche Alejandro Guyot
La noche italiana, entre cócteles, pizza, pasta, helados y café
La noche italiana, entre cócteles, pizza, pasta, helados y café Alejandro Guyot
La pizza especialmente customizada de la Scuola Pizzaioli
La pizza especialmente customizada de la Scuola Pizzaioli Alejandro Guyot
Guillermo Francella el viernes por la noche
Guillermo Francella el viernes por la nocheAlejandro Guyot
El director se mostró relajado y afable
El director se mostró relajado y afable Alejandro Guyot
La tarde de Paolo Sorrentino en la Residencia del embajador
La tarde de Paolo Sorrentino en la Residencia del embajador Alejandro Guyot
La recepción en los jardines
La recepción en los jardines Alejandro Guyot
El director, entre aperitivos y su cigarro
El director, entre aperitivos y su cigarroAlejandro Guyot
Angela Canglalosi
Angela CanglalosiAlejandro Guyot
Gabriela Toth
Gabriela TothAlejandro Guyot
El Palacio Alvear, residencia del embajaro de Italia
El Palacio Alvear, residencia del embajaro de ItaliaAlejandro Guyot
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Su psicólogo le indicó que no lo hiciera, pero su corazón le decía lo contrario, ¿a quién le haría caso?
    1

    “No lo vuelvas a llamar”: su psicólogo le indicó que no lo hiciera, pero su corazón le decía lo contrario, ¿a quién le haría caso?

  2. El método más eficaz para dejar impecable el vidrio del horno
    2

    El método más eficaz para dejar impecable el vidrio del horno

  3. Cómo regar el potus para potenciar su crecimiento y mejorar el tamaño de sus hojas
    3

    Cómo regar el potus para potenciar su crecimiento y mejorar el tamaño de sus hojas

  4. Se cumple 24 años de la muerte de George Harrison
    4

    Efemérides del 29 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cargando banners ...