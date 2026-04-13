En fotos. Todos los invitados a una semana “a pura moda” por distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires
En el marco de Designers Fashion Week, diseñadores argentinos presentaron sus colecciones otoño-invierno 2026 en distintas locaciones de la ciudad
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