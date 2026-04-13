LA NACION

En fotos. Todos los invitados a una semana “a pura moda” por distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires

En el marco de Designers Fashion Week, diseñadores argentinos presentaron sus colecciones otoño-invierno 2026 en distintas locaciones de la ciudad

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Angie Landaburu, Marta Fort y Zara Nara
Angie Landaburu, Marta Fort y Zara Nara
Zaira Nara en la presentación de Esquina en Designers
Zaira Nara en la presentación de Esquina en Designers
La actriz Clara Alonso con un vestido de Esquina con su clásica herradura en el escote
La actriz Clara Alonso con un vestido de Esquina con su clásica herradura en el escoteDesigners
Marta Fort pisa cada vez más fuerte en redes sociales: tiene 1,1 millón de seguidores en Instagram
Marta Fort pisa cada vez más fuerte en redes sociales: tiene 1,1 millón de seguidores en InstagramDesigners
Paula Chaves
Paula ChavesDesigners
Brenda Gandini
Brenda GandiniDesigners
Melina Garat en la pasarela de Esquina
Melina Garat en la pasarela de EsquinaDesigners
La modelo Sofía Sola
La modelo Sofía SolaDesigners
Candela "Cale" Ruggieri
Candela "Cale" RuggieriDesigners
Stephanie Demner
Stephanie DemnerDesigners
Julieta Poggio y Marta Fort
Julieta Poggio y Marta FortDesigners
Gimena Accardi en el desfile de Designers
Gimena Accardi en el desfile de DesignersDesigners
Paula Chaves, Gimena Accardi, Julieta Poggio y Brenda Gandini
Paula Chaves, Gimena Accardi, Julieta Poggio y Brenda GandiniDesigners
Julieta Poggio
Julieta PoggioDesigners
Angie Landaburu en la presentación de la colección "KNOCK-OUT, NUNCA" de JT
Angie Landaburu en la presentación de la colección "KNOCK-OUT, NUNCA" de JTDesigners
Imán Kaumann Madelaire en la presentación en Multicintas S.A.
Imán Kaumann Madelaire en la presentación en Multicintas S.A. Designers
El cierre de JT
El cierre de JTDesigners
Paula Kohan en los desfiles de Designers FW26
Paula Kohan en los desfiles de Designers FW26Designers
La nueva colección de JT
La nueva colección de JT
Paula Kohan y Angie Landaburu
Paula Kohan y Angie LandaburuDesigners
La propuesta FW26
La propuesta FW26
Sofía Suaya
Sofía SuayaDesigners
Flor de la V y Paula Neira
Flor de la V y Paula NeiraDesigners
El desfile FW26 de Köstume
El desfile FW26 de KöstumeDesigners
El MOA (Monumentos y Obras de Arte) en Palermo como escenario
El MOA (Monumentos y Obras de Arte) en Palermo como escenarioDesigners
Martín Piroyansky
Martín PiroyanskyDesigners
En el 25 aniversario de la fundación de Köstume, sus creadores, Camila Milessi y Emiliano Blanco
En el 25 aniversario de la fundación de Köstume, sus creadores, Camila Milessi y Emiliano BlancoDesigners
El desfile de Haeder en la Casa de la Cultura
El desfile de Haeder en la Casa de la CulturaDesigners
La bartender Mona Gallosi
La bartender Mona GallosiDesigners
El saludo de Luján Haeder, su director creativa
El saludo de Luján Haeder, su director creativaDesigners
Los diseños de Haeder en Designers FW26
Los diseños de Haeder en Designers FW26Designers
Por Paula Ikeda
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