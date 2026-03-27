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En fotos. Todos los invitados al cumpleaños de la soprano Sara Fleming

Con un encuentro en Recoleta, la cantante celebró entre amigos

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en el cumpleaños de Sara Fleming
Sociales en el cumpleaños de Sara Fleming
La soprano Sara Fleming y su festejo
La soprano Sara Fleming y su festejoGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales y Dora SánchezGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Javier Iturrioz y Leopoldo MontesGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Diego Alexandre y Juan Amorin
Diego Alexandre y Juan AmorinGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Durante la noche, la cantante fue sorprendida por la música de la Adoración del Santísimo Sacramento que se escuchó en vivo desde su iPad
Durante la noche, la cantante fue sorprendida por la música de la Adoración del Santísimo Sacramento que se escuchó en vivo desde su iPad Gentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Hernán Agote junto al esposo de Sara, Rául González Llamazares, y Alejandro "Jandri" Blaquier
Hernán Agote junto al esposo de Sara, Rául González Llamazares, y Alejandro "Jandri" BlaquierGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
La soprano y su hijo Gabriel González Llamazarez, de GZ Catering
La soprano y su hijo Gabriel González Llamazarez, de GZ CateringGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Javier Iturrioz y Lucila Vacca Bergara
Javier Iturrioz y Lucila Vacca BergaraGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
La cumpleañera junto a Diego Alexamdre, Dora Sánchez, Martín Cabrales, Sarita Smith Estrada, Bárbara Diez y Javier Iturrioz
La cumpleañera junto a Diego Alexamdre, Dora Sánchez, Martín Cabrales, Sarita Smith Estrada, Bárbara Diez y Javier IturriozGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
María Susana Azzi, Lara Brook, Sara Fleming y Patricia Ezcurdía
María Susana Azzi, Lara Brook, Sara Fleming y Patricia EzcurdíaGentileza Nico Colombo /Sara Fle
Lucila Vacca Bergara, Javier Iturrioz, Pilar Casares y Leopoldo Montes
Lucila Vacca Bergara, Javier Iturrioz, Pilar Casares y Leopoldo MontesGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Junto a Josefina Llavallol, Bárbara Diez, Connie Rodríguez
Junto a Josefina Llavallol, Bárbara Diez, Connie RodríguezGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Sarita Smith Estrada, Víctor Laplace, Dora Sánchez y Martín Cabrales
Sarita Smith Estrada, Víctor Laplace, Dora Sánchez y Martín CabralesGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
El festejo en casa del embajador Juan Eduardo Fleming. El catering estuvo a cargo de GZ Catering y los cupcakes fueron de Paula Urien
El festejo en casa del embajador Juan Eduardo Fleming. El catering estuvo a cargo de GZ Catering y los cupcakes fueron de Paula UrienGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
El momento de las velas. Sara eligió una torta sin gluten de La Ñat
El momento de las velas. Sara eligió una torta sin gluten de La ÑatGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Junto a sus padres, Matilde Gyselynck y Juan Eduardo Fleming
Junto a sus padres, Matilde Gyselynck y Juan Eduardo FlemingGentileza Nico Colombo/ Sara Fleming
Un festejo entre amigos
Un festejo entre amigos Gentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Víctor Laplace
Víctor LaplaceGentileza Nico Colombo / Sara Fleming
Andrea Rodríguez, Patricia Ezcurdía, Leopoldo Montes y Martín Cabrales
Andrea Rodríguez, Patricia Ezcurdía, Leopoldo Montes y Martín Cabrales Gentileza Javier Iturrioz
Por Paula Ikeda
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