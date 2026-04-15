En fotos. Todos los invitados al desfile de Fabián Zitta en Costanera Norte
Con un megashow, y 36 modelos sobre la pasarela, el diseñador presentó “Acto Número 1″, su colección de otoño-invierno
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La colección
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