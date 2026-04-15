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En fotos. Todos los invitados al desfile de Fabián Zitta en Costanera Norte

Con un megashow, y 36 modelos sobre la pasarela, el diseñador presentó “Acto Número 1″, su colección de otoño-invierno

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Valeria Mazza, Rosella della Giovampaola y Carolina "Pampita" Ardohain
Valeria Mazza, Rosella della Giovampaola y Carolina "Pampita" ArdohainFabián Malavolta - Collage / LA NACION
Nominada al Martín Fierro de la Moda por Mejor Estilo Femenino en Big Show, Carolina “Pampita” Ardohain con un look de Fabián Zitta
Nominada al Martín Fierro de la Moda por Mejor Estilo Femenino en Big Show, Carolina “Pampita” Ardohain con un look de Fabián ZittaFabián Malavolta - LA NACION
El diseñador Fabián Zitta presentó su colección Couture Fall 26 Acto Número 1 en Tokyo Club BA, Costanera Norte
El diseñador Fabián Zitta presentó su colección Couture Fall 26 Acto Número 1 en Tokyo Club BA, Costanera NorteFabián Malavolta - LA NACION
Valeria Mazza, a días del Martín Fierro de la Moda
Valeria Mazza, a días del Martín Fierro de la ModaFabián Malavolta - LA NACION
Rossella della Giovampaola, con un diseño de Valentino
Rossella della Giovampaola, con un diseño de ValentinoFabián Malavolta - LA NACION
Actriz, productora y activista, Liz Solari
Actriz, productora y activista, Liz Solari Fabián Malavolta - LA NACION
Julieta Kemble, en pleno lanzamiento de los nuevos proyectos de Pólvora, su emprendimiento sobre temas de placer y bienestar
Julieta Kemble, en pleno lanzamiento de los nuevos proyectos de Pólvora, su emprendimiento sobre temas de placer y bienestarFabián Malavolta - LA NACION
El diseñador Benito Fernández
El diseñador Benito FernándezFabián Malavolta - LA NACION
Sofía Zámolo, presente en el show
Sofía Zámolo, presente en el show Fabián Malavolta - LA NACION
La empresaria y exmodelo, Analía Maiorana
La empresaria y exmodelo, Analía Maiorana Fabián Malavolta - LA NACION
La modelo Luciana Pedraza
La modelo Luciana PedrazaFabián Malavolta - LA NACION
Evelyn Scheidl, con un look de Fabián Zitta
Evelyn Scheidl, con un look de Fabián ZittaFabián Malavolta - LA NACION
Andrea Frigerio
Andrea FrigerioFabián Malavolta - LA NACION
Nominada al Martín Fierro de la Moda por Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa en Los Profesionales, Flor de la V, con aros Julio Toledo
Nominada al Martín Fierro de la Moda por Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa en Los Profesionales, Flor de la V, con aros Julio ToledoFabián Malavolta - LA NACION
100% con diseños de Fabián Zitta, Romina Gaetani
100% con diseños de Fabián Zitta, Romina Gaetani Fabián Malavolta - LA NACION
La actriz de “El Secreto”, Gabriela Sari
La actriz de “El Secreto”, Gabriela Sari Fabián Malavolta - LA NACION
La estilista Sandra Castellanos
La estilista Sandra CastellanosFabián Malavolta - LA NACION
La artista Nana Gallardo
La artista Nana Gallardo Fabián Malavolta - LA NACION
Lorena Ceriscioli, de Lo Management
Lorena Ceriscioli, de Lo ManagementFabián Malavolta - LA NACION
Previo a su apertura, Tokyo se convirtió en el escenario perfecto para presentar la colección otoño-invierno
Previo a su apertura, Tokyo se convirtió en el escenario perfecto para presentar la colección otoño-inviernoFabián Malavolta - LA NACION
Sofía “Jujuy” Jiménez
Sofía “Jujuy” JiménezFabián Malavolta - LA NACION
Sabrina Garciarena
Sabrina GarciarenaFabián Malavolta - LA NACION
Reconocida como Emblema de la danza argentina en el mundo por la Secretaría de Cultura de la Nación, la exbailarina Paloma Herrera asistió junto a su marido, Juan Ortega
Reconocida como Emblema de la danza argentina en el mundo por la Secretaría de Cultura de la Nación, la exbailarina Paloma Herrera asistió junto a su marido, Juan OrtegaFabián Malavolta - LA NACION
Con Tokyo como locación, Fabián Zitta representó un universo de estilismo japonés, entre siluetas, peinados y maquillaje
Con Tokyo como locación, Fabián Zitta representó un universo de estilismo japonés, entre siluetas, peinados y maquillaje Fabián Malavolta - LA NACION
Romina Gaetani y Valeria Mazza, felicitaron a Charly Fonseca y a Fabián Zitta
Romina Gaetani y Valeria Mazza, felicitaron a Charly Fonseca y a Fabián ZittaFabián Malavolta - LA NACION
Mauara Reynal, Fabián Medina Flores y Julia Tonconogy
Mauara Reynal, Fabián Medina Flores y Julia TonconogyFabián Malavolta - LA NACION
Tras pasar por la pasarela, el saludo entre la modelo Daniela Urzi, y Lorena Ceriscioli
Tras pasar por la pasarela, el saludo entre la modelo Daniela Urzi, y Lorena CeriscioliFabián Malavolta - LA NACION
Teresa Calandra, con un look de Zitta
Teresa Calandra, con un look de ZittaFabián Malavolta - LA NACION
La cantante Victoria Brea
La cantante Victoria BreaFabián Malavolta - LA NACION
Bien puntuales y sentadas en primera fila, Valeria Mazza, Carolina "Pampita" Ardohain y Mercedes Ugarte
Bien puntuales y sentadas en primera fila, Valeria Mazza, Carolina "Pampita" Ardohain y Mercedes UgarteFabián Malavolta - LA NACION
Un megashow en la noche del martes
Un megashow en la noche del martesFabián Malavolta - LA NACION
Flavia Masetto
Flavia MasettoFabián Malavolta - LA NACION
Liz Solari y Flor de la V
Liz Solari y Flor de la VFabián Malavolta - LA NACION
Una puesta en escena teatral
Una puesta en escena teatralFabián Malavolta - LA NACION
En primera fila se vio a Claudio Cerini, Julia Tonconogy, Fabián Medina Flores, Flor de la V y a Rosella della Giovampaola
En primera fila se vio a Claudio Cerini, Julia Tonconogy, Fabián Medina Flores, Flor de la V y a Rosella della GiovampaolaFabián Malavolta - LA NACION
Eternamente modelos: Evelyn Scheidl, Andrea Frigerio y Teresa Calandra
Eternamente modelos: Evelyn Scheidl, Andrea Frigerio y Teresa CalandraFabián Malavolta - LA NACION
“Pretendo reinterpretar el deseo en una mujer actual: sofisticada, segura y exclusiva. Solo diseño piezas para ser auténticas, sin tiempo y con sentido”, aseguró el diseñador
“Pretendo reinterpretar el deseo en una mujer actual: sofisticada, segura y exclusiva. Solo diseño piezas para ser auténticas, sin tiempo y con sentido”, aseguró el diseñadorFabián Malavolta - LA NACION
Evangelina Boleggi
Evangelina BoleggiFabián Malavolta - LA NACION
Las prendas fueron confeccionadas con géneros italianos seleccionados, incluyendo materiales en experimentación como vinilos, prints y gofrados 3D, plisados calados y fibras naturales recicladas
Las prendas fueron confeccionadas con géneros italianos seleccionados, incluyendo materiales en experimentación como vinilos, prints y gofrados 3D, plisados calados y fibras naturales recicladasFabián Malavolta - LA NACION
VID 20260414 200444705
VID 20260414 200444705
El gran cierre del desfile
El gran cierre del desfile Fabián Malavolta - LA NACION

La colección

El diseñador presentó su show en Tokyo, en la Costanera Norte. Así posó para LA NACIÓN
El diseñador presentó su show en Tokyo, en la Costanera Norte. Así posó para LA NACIÓN Fabián Malavolta - LA NACION
Las modelos en el backstage del desfile
Las modelos en el backstage del desfileFabián Malavolta - LA NACION
"La colección, desarrollada en un formato de 36 looks, se destacó por una colorimetría acotada, el trabajo de las formas y los maxivolumenes, además de un destacado desarrollo artesanal"
"La colección, desarrollada en un formato de 36 looks, se destacó por una colorimetría acotada, el trabajo de las formas y los maxivolumenes, además de un destacado desarrollo artesanal" Fabián Malavolta - LA NACION
Pliegues y mix de texturas
Pliegues y mix de texturasFabián Malavolta - LA NACION
La propuesta abordó el ecosistema mundial desde múltiples dimensiones: los cambios climáticos, la erosión de los vientos, el desgaste del agua sobre los océanos, los movimientos geológicos de la tierra; así como también la arquitectura experimental, con referencias a Julio Le Parc
La propuesta abordó el ecosistema mundial desde múltiples dimensiones: los cambios climáticos, la erosión de los vientos, el desgaste del agua sobre los océanos, los movimientos geológicos de la tierra; así como también la arquitectura experimental, con referencias a Julio Le ParcFabián Malavolta - LA NACION
Con trabajados plisados y el uso de materiales nobles con acabados artesanales
Con trabajados plisados y el uso de materiales nobles con acabados artesanales Fabián Malavolta - LA NACION
Para acompañar cada look, el diseñador presentó una colección de accesorios, con carteras, zapatos y piezas de joyería
Para acompañar cada look, el diseñador presentó una colección de accesorios, con carteras, zapatos y piezas de joyería Fabián Malavolta - LA NACION
Durante la noche, además, el diseñador presentó su primera fragancia, Fabián Zitta N°1 EDP
Durante la noche, además, el diseñador presentó su primera fragancia, Fabián Zitta N°1 EDP Fabián Malavolta - LA NACION
Los diseños Otoño Invierno 2026
Los diseños Otoño Invierno 2026Fabián Malavolta - LA NACION
Desfile Fabián Zitta FW26"
Desfile Fabián Zitta FW26"
Por Paula Ikeda
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