En fotos. Todos los invitados al desfile de Pucheta Paz en la Colección Fortabat

Con un show a puro lujo, los diseñadores Fabián Paz y Gustavo Pucheta presentaron su colección de verano en Argentina Fashion Week

Para LA NACIONPaula Ikeda
Elina Costantini, Cande Ruggieri y María Belén LudueñaFabián Malavolta - LA NACION
Elina CostantiniArgentina Fashion Week
María Belén LudueñaArgentina Fashion Week
Sociales en el desfile Pucheta Paz en Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
El desfile de Pucheta Paz en Colección FortabatPucheta Paz
Cande RuggieriArgentina Fashion Week
Graciela Borges y Adriana CostantiniArgentina Fashion Week
Teresa Calandra y Evelyn ScheidlArgentina Fashion Week
Fabián Medina FloresArgentina Fashion Week
La colección "Archivo Vivo"Pucheta Paz
Cande y Marcelo Tinelli en la primera fila de Pucheta PazArgentina Fashion Week
Marta FortArgentina Fashion Week
Adriana Costantini, Marcela Gotlieb y Evelyn ScheidlArgentina Fashion Week
La colección apuesta por una paleta neutra, con blanco, off white, nude y beige y texturas como el algodón, la seda, encajes y plumasPucheta Paz
El diseño de Pucheta Paz en Argentina Fashion WeekPucheta Paz
Mike AmigorenaArgentina Fashion Week
Lucía UgarteArgentina Fashion Week
La abogada Ana RosenfeldArgentina Fashion Week
La llegada de Moria CasánArgentina Fashion Week
Sastrería en su colección de veranoPucheta Paz
Connie AnsaldiArgentina Fashion Week
Gustavo Pucheta, Cande Ruggieri, Julieta Poggio y Fabián PazArgentina Fashion Week
Michelle MassonArgentina Fashion Week
El cierre del desfilePucheta Paz

