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En fotos. Todos los invitados al evento anual de AMIA en Puerto Madero

Con un cóctel en Faena Art, la Asociación Mutual Israelita Argentina realizó su tradicional encuentro

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Sociales en el evento anual de AMIA 2026
Sociales en el evento anual de AMIA 2026
El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza
El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo ArmozaFabián Malavolta - LA NACION
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta - LA NACION
Eliahu Hamra, gran rabino de AMIA
Eliahu Hamra, gran rabino de AMIAFabián Malavolta - LA NACION
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge MacriFabián Malavolta - LA NACION
El director ejecutivo de AMIA, Daniel Pomerantz
El director ejecutivo de AMIA, Daniel PomerantzFabián Malavolta - LA NACION
La jueza Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
La jueza Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
El empresario Adrián Werthein
El empresario Adrián WertheinFabián Malavolta - LA NACION
En el final de su misión diplomática en Argentina, el embajador de Israel Eyal Sela asistió al evento anual de AMIA y allí se despidió de la comunidad
En el final de su misión diplomática en Argentina, el embajador de Israel Eyal Sela asistió al evento anual de AMIA y allí se despidió de la comunidadFabián Malavolta - LA NACION
La Dra. Myriam Levy y su esposo, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
La Dra. Myriam Levy y su esposo, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de la Nación
Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de la Nación Fabián Malavolta - LA NACION
Jorge Telerman en la noche de AMIA en Puerto Madero
Jorge Telerman en la noche de AMIA en Puerto MaderoFabián Malavolta - LA NACION
La consejera en la embajada de Polonia, Bogna Ruminowicz
La consejera en la embajada de Polonia, Bogna RuminowiczFabián Malavolta - LA NACION
El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Luis Alejandro Rollé
El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Luis Alejandro RolléFabián Malavolta - LA NACION
El director ejecutivo Daniel Pomerantz, el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y Mario Sobol, secretario general
El director ejecutivo Daniel Pomerantz, el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y Mario Sobol, secretario generalFabián Malavolta - LA NACION
El legislador porteño, Waldo Wolff
El legislador porteño, Waldo WolffFabián Malavolta - LA NACION
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of Staff del Grupo IRSA
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of Staff del Grupo IRSAFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis ParadellisFabián Malavolta - LA NACION
El director general del Archivo General de la Nación, Emilio Perina Konstantinovsky
El director general del Archivo General de la Nación, Emilio Perina KonstantinovskyFabián Malavolta - LA NACION
Capellán del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el padre Carlos Peteira
Capellán del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el padre Carlos PeteiraFabián Malavolta - LA NACION
Presente en el evento de AMIA, Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires
Presente en el evento de AMIA, Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto Fabián Malavolta - LA NACION
El Faena Art, escenario del evento anual de AMIA 2026
El Faena Art, escenario del evento anual de AMIA 2026Fabián Malavolta - LA NACION
El ministro Ernesto Tulbovitz Dembovich, y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino
El ministro Ernesto Tulbovitz Dembovich, y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa Baccino Fabián Malavolta - LA NACION
El embajador del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
El embajador del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga MubabingeFabián Malavolta - LA NACION
El fiscal general Carlos Stornelli
El fiscal general Carlos StornelliFabián Malavolta - LA NACION
Orador en la noche de AMIA, el juez Horacio Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a el gran rabino de AMIA Eliahu Hamra
Orador en la noche de AMIA, el juez Horacio Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a el gran rabino de AMIA Eliahu HamraFabián Malavolta - LA NACION
El recibimiento al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
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Sofía y Fabián Perechodnik en la celebración en Puerto Madero
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Mario Montoto, Ernesto Tulbovitz Dembovich, Adrián Werthein, Mariano Llorens, Diego Cánepa Baccino, Carlos Mahiques y Carlos Stornelli
Mario Montoto, Ernesto Tulbovitz Dembovich, Adrián Werthein, Mariano Llorens, Diego Cánepa Baccino, Carlos Mahiques y Carlos StornelliFabián Malavolta - LA NACION
Jorge Knoblovits, expresidente de la DAIA
Jorge Knoblovits, expresidente de la DAIAFabián Malavolta - LA NACION
El saludo entre Adrián Werthein y Fulvio Pompeo
El saludo entre Adrián Werthein y Fulvio PompeoFabián Malavolta - LA NACION
El evento anual de AMIA, a pocos días del inicio de Rosh Hashaná
El evento anual de AMIA, a pocos días del inicio de Rosh HashanáFabián Malavolta - LA NACION
El encuentro en el Faena Art en Puerto Madero
El encuentro en el Faena Art en Puerto MaderoFabián Malavolta - LA NACION
Javier Suez, director general de la Fundación LeDor VaDor
Javier Suez, director general de la Fundación LeDor VaDorFabián Malavolta - LA NACION
Jennifer Salvo, Mario Sobol, Osvaldo Armoza, el gran rabino de AMIA Eliahu Hamra, Eyal Sela y Mois Navon
Jennifer Salvo, Mario Sobol, Osvaldo Armoza, el gran rabino de AMIA Eliahu Hamra, Eyal Sela y Mois NavonFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabián Malavolta - LA NACION
La celebración de AMIA
La celebración de AMIAFabián Malavolta - LA NACION
Mois Navon, Mario Sobol, Osvaldo Armoza, Eyal Sela y el gran rabino, Eliahu Hamra
Mois Navon, Mario Sobol, Osvaldo Armoza, Eyal Sela y el gran rabino, Eliahu HamraFabián Malavolta - LA NACION
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán
Ramzi Teymurov, embajador de AzerbaiyánFabián Malavolta - LA NACION
Los invitados en Puerto Madero
Los invitados en Puerto MaderoFabián Malavolta - LA NACION
El lema de la noche. "AMIA, todos los días reparando el mundo"
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El evento de AMIA fue la despedida del embajador de Israel Eyal Sela, quien llegó a la Argentina en 2022
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Las palabras del juez Horacio Rosatti
Las palabras del juez Horacio RosattiFabián Malavolta - LA NACION
Las palabras de Daniel Pomerantz, director ejecutivo de AMIA
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El economista Jesús Rodríguez
El economista Jesús RodríguezFabián Malavolta - LA NACION
La celebración de cara a un nuevo año
La celebración de cara a un nuevo añoFabián Malavolta /
El cóctel en Faena Art
El cóctel en Faena ArtFabián Malavolta - LA NACION
El secretari general, Mario Sobol, y el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
El secretari general, Mario Sobol, y el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge MacriFabián Malavolta - LA NACION
La previa del festejo de Rosh Hashaná
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