En fotos. Todos los invitados al festejo por el 80 aniversario de la República Italiana en el Palacio Alvear

Con una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Nicoletti, Italia celebró la Fiesta de la República
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La Fiesta de la República en el Palacio Alvear
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