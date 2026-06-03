En fotos. Todos los invitados al festejo por el 80 aniversario de la República Italiana en el Palacio Alvear

El festejo reunió a personalidades del mundo diplomático y de la colectividad italiana en la Argentina. Tras la presentación de Verónica Varano, el embajador Nicoletti destacó: “Hace 80 años, el 2 de junio de 1946, Italia eligió ser una República a través de un referéndum histórico que marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Fue también la primera votación por sufragio universal, con la participación de las mujeres. A 80 años de aquella elección, celebramos los valores de la democracia, libertad y participación que siguen uniendo a Italia”

Alejandro Guyot