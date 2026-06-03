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En fotos. Todos los invitados al festejo por el 80 aniversario de la República Italiana en el Palacio Alvear

Con una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Nicoletti, Italia celebró la Fiesta de la República

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Nunzia Bulgheroni, Verónica Varano y Paola Biscaro
Nunzia Bulgheroni, Verónica Varano y Paola BiscaroAlejandro Guyot
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, junto a su esposa, Martina Maione. Anfitriones, abrieron la residencia italiana para el festejo por el 80 aniversario de la República
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, junto a su esposa, Martina Maione. Anfitriones, abrieron la residencia italiana para el festejo por el 80 aniversario de la República Alejandro Guyot
Verónica Varano, con un look de Naima, en la celebración de la República de Italia
Verónica Varano, con un look de Naima, en la celebración de la República de ItaliaAlejandro Guyot
La italiana Nunzia Locatelli, condecorada con la Ordine della Stella d' Italia
La italiana Nunzia Locatelli, condecorada con la Ordine della Stella d' ItaliaAlejandro Guyot
Guillermo Yanco y la senadora Patricia Bullrich
Guillermo Yanco y la senadora Patricia BullrichAlejandro Guyot
Carmelo Barbera, cónsul general de Italia, junto a su esposa
Carmelo Barbera, cónsul general de Italia, junto a su esposaAlejandro Guyot
Teresa Bulgheroni, en la residencia del embajador de Italia
Teresa Bulgheroni, en la residencia del embajador de ItaliaAlejandro Guyot
Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, con diseños de Versace y de Prada acordes al festejo de Italia
Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, con diseños de Versace y de Prada acordes al festejo de ItaliaAlejandro Guyot
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, uno de los representantes del Gobierno en la residencia del embajador de Italia
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, uno de los representantes del Gobierno en la residencia del embajador de ItaliaAlejandro Guyot
El actor Gustavo Bermúdez, protagonista de la obra "La cena de los tontos" en el Teatro Astral
El actor Gustavo Bermúdez, protagonista de la obra "La cena de los tontos" en el Teatro AstralAlejandro Guyot
El empresario Cristiano Rattazzi
El empresario Cristiano RattazziAlejandro Guyot
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo CifelliAlejandro Guyot
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie LamelasAlejandro Guyot
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto a su esposa, China Crespo
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto a su esposa, China Crespo Alejandro Guyot
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro Colón
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, junto a Julio Bocca, director del Ballet Estable del Teatro ColónAlejandro Guyot
Paola Biscaro en el 80 aniversario del Día de la República
Paola Biscaro en el 80 aniversario del Día de la RepúblicaAlejandro Guyot
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El embajador de Brasil, Julio Glinternick BitelliAlejandro Guyot
El embajador británico David Cairns, junto a su esposa, Sharon Cairns
El embajador británico David Cairns, junto a su esposa, Sharon CairnsAlejandro Guyot
Fabrizio Coletta, de la embajada de Italia, en el festejo por el aniversario de la República
Fabrizio Coletta, de la embajada de Italia, en el festejo por el aniversario de la RepúblicaAlejandro Guyot
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko y su esposa, Zoia Klymenko
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko y su esposa, Zoia KlymenkoAlejandro Guyot
El secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo
El secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio PompeoAlejandro Guyot
María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios RichmondAlejandro Guyot
A días del inicio del Mundial, la embajadora de México, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, junto a Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, y el embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
A días del inicio del Mundial, la embajadora de México, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, junto a Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, y el embajador de Ucrania, Yurii KlymenkoAlejandro Guyot
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exdirectora general del Teatro Colón
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exdirectora general del Teatro ColónAlejandro Guyot
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa Hoshino Madoka
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa Hoshino MadokaAlejandro Guyot
María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
María Podestá, embajadora de la Orden de MaltaAlejandro Guyot
La llegada de la senadora Patricia Bullrich, y el saludo con el embajador Nicoletti
La llegada de la senadora Patricia Bullrich, y el saludo con el embajador NicolettiAlejandro Guyot
El embajador de China, Wei Wang
El embajador de China, Wei Wang Alejandro Guyot
El saludo entre Manuel Adorni y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la República Argentina.
El saludo entre Manuel Adorni y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la República Argentina. Alejandro Guyot
El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)
El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)Alejandro Guyot
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis y su esposa, Josefina Pasman de Paizis Paradellis
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis y su esposa, Josefina Pasman de Paizis ParadellisAlejandro Guyot
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, la Dra. Myriam Levi
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, la Dra. Myriam LeviAlejandro Guyot
Norberto Frigerio, director Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director Relaciones Institucionales de LA NACIONAlejandro Guyot
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindertzAlejandro Guyot
Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresAlejandro Guyot
El diseñador Gino Bogani, recientemente distinguido con el Botón de Oro
El diseñador Gino Bogani, recientemente distinguido con el Botón de OroAlejandro Guyot
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, conversa con su par del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, conversa con su par del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga Alejandro Guyot
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo Miranda
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo MirandaAlejandro Guyot
En la celebración de la República de Italia, la ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez
En la celebración de la República de Italia, la ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi GómezAlejandro Guyot
El chef Donato De Santis
El chef Donato De SantisAlejandro Guyot
El embajador de Suecia, Torsten Ericsson
El embajador de Suecia, Torsten EricssonAlejandro Guyot
El recibimiento a Manuel Adorni, quien llegó a la Residencia apenas después de la senadora Patricia Bullrich
El recibimiento a Manuel Adorni, quien llegó a la Residencia apenas después de la senadora Patricia BullrichAlejandro Guyot
El festejo reunió a personalidades del mundo diplomático y de la colectividad italiana en la Argentina. Tras la presentación de Verónica Varano, el embajador Nicoletti destacó: “Hace 80 años, el 2 de junio de 1946, Italia eligió ser una República a través de un referéndum histórico que marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Fue también la primera votación por sufragio universal, con la participación de las mujeres. A 80 años de aquella elección, celebramos los valores de la democracia, libertad y participación que siguen uniendo a Italia”
El festejo reunió a personalidades del mundo diplomático y de la colectividad italiana en la Argentina. Tras la presentación de Verónica Varano, el embajador Nicoletti destacó: “Hace 80 años, el 2 de junio de 1946, Italia eligió ser una República a través de un referéndum histórico que marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Fue también la primera votación por sufragio universal, con la participación de las mujeres. A 80 años de aquella elección, celebramos los valores de la democracia, libertad y participación que siguen uniendo a Italia”Alejandro Guyot
La diputada nacional Juliana Santillan Juárez Brahim
La diputada nacional Juliana Santillan Juárez BrahimAlejandro Guyot
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander ArgentinaAlejandro Guyot
Los chefs de BACI, el grupo de cocineros italianos que residen en la Argentina. Con Leonardo Fumarola de L’ Adesso, Paolo Spertino de Renatto Cucina Italiana, Sebastián Raggiante de Raggio Osteria, Alberto Giordano de Ike Milano y Roberto Ottini
Los chefs de BACI, el grupo de cocineros italianos que residen en la Argentina. Con Leonardo Fumarola de L’ Adesso, Paolo Spertino de Renatto Cucina Italiana, Sebastián Raggiante de Raggio Osteria, Alberto Giordano de Ike Milano y Roberto Ottini Alejandro Guyot
En representación de la Nunciatura Apostólica, su encargado de negocios, Daniele Liessi
En representación de la Nunciatura Apostólica, su encargado de negocios, Daniele LiessiAlejandro Guyot
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul Teymurov
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul TeymurovAlejandro Guyot
Daniel M. Cibamguk, embajador de Congo
Daniel M. Cibamguk, embajador de CongoAlejandro Guyot
Las palabras del embajador en el 80 aniversario de la República. “Hoy, a 80 años de la unidad italiana. Gracias por acompañarnos en un día que simboliza los valores de la libertad, democracia y respeto por el Derecho”
Las palabras del embajador en el 80 aniversario de la República. “Hoy, a 80 años de la unidad italiana. Gracias por acompañarnos en un día que simboliza los valores de la libertad, democracia y respeto por el Derecho”Alejandro Guyot
“Vivimos en un momento internacional bastante complejo, asistimos a graves violaciones del Derecho Internacional. Pienso en el bombardeo que sufrió Ucrania de parte de Rusia -que pasó prácticamente ahora-, en la situación de Medio Oriente, o en unas áreas de África: todo esto nos recuerda que la paz requiere un compromiso constante. Y, en este contexto, la diplomacia es fundamental para evitar que las sanciones se conviertan en conflictos abiertos"
“Vivimos en un momento internacional bastante complejo, asistimos a graves violaciones del Derecho Internacional. Pienso en el bombardeo que sufrió Ucrania de parte de Rusia -que pasó prácticamente ahora-, en la situación de Medio Oriente, o en unas áreas de África: todo esto nos recuerda que la paz requiere un compromiso constante. Y, en este contexto, la diplomacia es fundamental para evitar que las sanciones se conviertan en conflictos abiertos"Alejandro Guyot
"Italia, a la par de Argentina, cree firmemente en el diálogo”, destacó el embajador
"Italia, a la par de Argentina, cree firmemente en el diálogo”, destacó el embajadorAlejandro Guyot
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa EsquivelAlejandro Guyot
Mónica Gancia de Erize, junto a Claudia María de Rossi Tonussi, esposa del embajador del Perú
Mónica Gancia de Erize, junto a Claudia María de Rossi Tonussi, esposa del embajador del PerúAlejandro Guyot
Fabián Perechodmik, condecorado Ordine della Stella d'Italia, junto a su hija Sofía Perechodnik
Fabián Perechodmik, condecorado Ordine della Stella d'Italia, junto a su hija Sofía PerechodnikAlejandro Guyot
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano. La pareja fue una de las primeras en llegar al Palacio Alvear
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano. La pareja fue una de las primeras en llegar al Palacio AlvearAlejandro Guyot
El Dr. Claudio Zin y Claudia Casiraghi
El Dr. Claudio Zin y Claudia CasiraghiAlejandro Guyot
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducción
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducciónAlejandro Guyot
La interpretación de los himnos nacionales italiano y argentino y algunas de las arias de la ópera italiana estuvieron a cargo de alumnos de las carreras de Canto Lírico y Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón al mando de Juan Miceli, director principal de la Orquesta Académica del Teatro Colón
La interpretación de los himnos nacionales italiano y argentino y algunas de las arias de la ópera italiana estuvieron a cargo de alumnos de las carreras de Canto Lírico y Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón al mando de Juan Miceli, director principal de la Orquesta Académica del Teatro ColónAlejandro Guyot
Una leyenda: Pedro Picciau, de Italpast, integrante del grupo de cocineros italianos que residen en la Argentina
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La estación de los quesos en el Palacio Alvear
La estación de los quesos en el Palacio AlvearAlejandro Guyot
Los helados de Scannapieco
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Anna Clotilde Gancia y Verónica Varano junto a las autoridades de la embajada, Francesco Di Noia y Fabrizio Coletta
Anna Clotilde Gancia y Verónica Varano junto a las autoridades de la embajada, Francesco Di Noia y Fabrizio ColettaAlejandro Guyot
A días de terminar su misión en el país, Lorenzo Vermigli, primer secretario de la embajada de Italia,
A días de terminar su misión en el país, Lorenzo Vermigli, primer secretario de la embajada de Italia, Alejandro Guyot
La celebración por el 80 aniversario
La celebración por el 80 aniversarioAlejandro Guyot
El legislador porteño Yamil Santoro y Virginia Putignano, escribana de la embajada de Italia
El legislador porteño Yamil Santoro y Virginia Putignano, escribana de la embajada de ItaliaAlejandro Guyot
Los jardines de la Residencia, escenario de la fiesta
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Las pizzas de la Scuola Pizzaioli
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Federico Scoppa, de Core e integrante de BACI
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Pierluigi Schettino, cónsul general italiano en La Plata, y Carmelo Barbera, cónsul general de Italia
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El fiscal Carlos Stornelli
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La charla entre el actor Gustavo Bermúdez y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli
La charla entre el actor Gustavo Bermúdez y el secretario de Cultura, Leonardo CifelliAlejandro Guyot
Maximiliano Patti, Walter Ramírez Moyano, Monica Gancia de Erize, y Luis Alberto Erize
Maximiliano Patti, Walter Ramírez Moyano, Monica Gancia de Erize, y Luis Alberto ErizeAlejandro Guyot
Guillermo Stanley junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Guillermo Stanley junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro Guyot
El empresario Martín Cabrales en el Palacio Alvear
El empresario Martín Cabrales en el Palacio AlvearAlejandro Guyot
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, y su esposa, Ulrike Lamlé
El embajador de Alemania, Dieter Lamlé, y su esposa, Ulrike LamléAlejandro Guyot
De la mano de Leonardo Fumarola, risotto en la fiesta de Italia
De la mano de Leonardo Fumarola, risotto en la fiesta de ItaliaAlejandro Guyot
En la Fiesta de la República, Tato Lanusse
En la Fiesta de la República, Tato LanusseAlejandro Guyot
En la residencia, foccacia rellena con los productos italianos de Italmarket
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En la celebración no faltaron los quesos de Alba Lana, las aceitunas y los vinos
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El festejo en los jardines de la Residencia
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Los dulces con sello italiano en la Residencia
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La Fiesta de la República en el Palacio Alvear

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La pasta, gran protagonista del banquete
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El banquete, de la mano de BACI, el grupo de chefs italianos que residen en la Argentina
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