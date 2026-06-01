LA NACION

En fotos. Todos los invitados al festejo por el Día de África en Belgrano

Los embajadores y encargados de negocios de los países de la Unión Africana celebraron su día con un encuentro en el Club Belgrano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en el Día África en el Club Belgrano
Sociales en el Día África en el Club BelgranoFabián Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, decano de los países africanos
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, decano de los países africanosFabian Malavolta
El encargado de Negocios de Nigeria, Malah Kabaju Yusuf
El encargado de Negocios de Nigeria, Malah Kabaju YusufFabian Malavolta
Daniel M. Cibamguk, embajador de Congo
Daniel M. Cibamguk, embajador de CongoFabian Malavolta
Nadine Muadi, esposa del embajador de Congo
Nadine Muadi, esposa del embajador de CongoFabian Malavolta
El embajador Ramzi Aljubrani, de Libia
El embajador Ramzi Aljubrani, de LibiaFabian Malavolta
El ministro consejero de Túnez, Naji Hamdi
El ministro consejero de Túnez, Naji HamdiFabian Malavolta
Clarissse Mulunda Kanku, encargada cultural de la embajada del Congo
Clarissse Mulunda Kanku, encargada cultural de la embajada del CongoFabian Malavolta
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud AbedFabian Malavolta
El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai
El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai Fabian Malavolta
El embajador de Angola, Azevedo Xavier Francisco
El embajador de Angola, Azevedo Xavier FranciscoFabian Malavolta
Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires
Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La embajadora de Líbano, Sonia Abou Azar
La embajadora de Líbano, Sonia Abou AzarFabian Malavolta
Okonano Justys, primer secretario de la embajada de Nigeria
Okonano Justys, primer secretario de la embajada de Nigeria Fabian Malavolta
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta, junto a su esposa, Adriana Delgado
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta, junto a su esposa, Adriana DelgadoFabian Malavolta
El decano de los Países Africanos, Fares Yassir, recibe al embajador de Turquía, Süleyman Budak,
El decano de los Países Africanos, Fares Yassir, recibe al embajador de Turquía, Süleyman Budak, Fabian Malavolta
Los anfitriones en el festejo. El Día de África conmemora la fundación de la Unión Africana en 1963
Los anfitriones en el festejo. El Día de África conmemora la fundación de la Unión Africana en 1963Fabian Malavolta
El Club Belgrano, el lugar elegido para la celebración del Día de África, que justo coincide con el 25 de mayo argentino
El Club Belgrano, el lugar elegido para la celebración del Día de África, que justo coincide con el 25 de mayo argentinoFabian Malavolta
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El embajador de Brasil, Julio Glinternick BitelliFabian Malavolta
Anteriormente, Bitelli vivió en misión diplomática en Túnez y luego en Marruecos, donde fue condecorado. Asistió al Día de África y eligió especialmente su corbata con elefantes para la ocasión
Anteriormente, Bitelli vivió en misión diplomática en Túnez y luego en Marruecos, donde fue condecorado. Asistió al Día de África y eligió especialmente su corbata con elefantes para la ocasiónFabian Malavolta
La embajadora de Haití, Olga Ducasse
La embajadora de Haití, Olga DucasseFabian Malavolta
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y su esposa, Konul Teymurov
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y su esposa, Konul TeymurovFabian Malavolta
Durante el festejo se exhibieron artesanías y productos del Congo
Durante el festejo se exhibieron artesanías y productos del CongoFabian Malavolta
El espacio de Marruecos. El Día de África rinde homenaje a la diversidad cultural y a la lucha independentista de las 54 naciones que componen el continente africano
El espacio de Marruecos. El Día de África rinde homenaje a la diversidad cultural y a la lucha independentista de las 54 naciones que componen el continente africanoFabian Malavolta
Vestimentas tradicionales
Vestimentas tradicionalesFabian Malavolta
Otro de los países latinos representados fue Panamá, con su embajador, Juan Luis Correa Esquivel
Otro de los países latinos representados fue Panamá, con su embajador, Juan Luis Correa EsquivelFabian Malavolta
El espacio de Egipto
El espacio de EgiptoFabian Malavolta
El espacio de Egipto
El espacio de EgiptoFabian Malavolta
El encargado de Negocios de Palestina, Riyad M. A. Alhalabi, junto a su esposa, Jihan R.S. Alhalabi
El encargado de Negocios de Palestina, Riyad M. A. Alhalabi, junto a su esposa, Jihan R.S. AlhalabiFabian Malavolta
Los miembros de los Países Africanos en Argentina, en la celebración
Los miembros de los Países Africanos en Argentina, en la celebraciónFabian Malavolta
El saludo con Fulvio Pompeo, representante de la Ciudad de Buenos Aires
El saludo con Fulvio Pompeo, representante de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
El festejo por el Día de África
El festejo por el Día de ÁfricaFabian Malavolta
El embajador de Uruguay, Diego Canepa Baccino
El embajador de Uruguay, Diego Canepa BaccinoFabian Malavolta
El espacio de Libia, dentro de la muestra cultural
El espacio de Libia, dentro de la muestra cultural Fabian Malavolta
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, decano de los Países Africanos
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, decano de los Países AfricanosFabian Malavolta
Brasil y Uruguay en la recepción en el Club Belgrano
Brasil y Uruguay en la recepción en el Club BelgranoFabian Malavolta
Se sirvieron diferentes platos típicos del Congo
Se sirvieron diferentes platos típicos del CongoFabian Malavolta
El embajador de Brasil, Glinternick Bitelli recordó los platos tunecinos
El embajador de Brasil, Glinternick Bitelli recordó los platos tunecinos Fabian Malavolta
El banquete en el Día de África
El banquete en el Día de ÁfricaFabian Malavolta
El artista y gestor cultural, Karim Makarius
El artista y gestor cultural, Karim MakariusFabian Malavolta
Los embajadores Fares Yassir y Daniel M. Cibamguk reciben a sus pares de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, y Ramzi Teymurov, de Azerbaiyán
Los embajadores Fares Yassir y Daniel M. Cibamguk reciben a sus pares de Uruguay, Diego Cánepa Baccino, y Ramzi Teymurov, de Azerbaiyán Fabian Malavolta
Pastel de banano, un plato de Angola
Pastel de banano, un plato de AngolaFabian Malavolta
El evento en el Club Belgrano
El evento en el Club BelgranoFabian Malavolta
El festejo por el Día de África
El festejo por el Día de ÁfricaFabian Malavolta
El almuerzo en Belgrano
El almuerzo en BelgranoFabian Malavolta
Los Países Africanos y el festejo
Los Países Africanos y el festejoFabian Malavolta
Artesanías africanas desplegadas por los salones del Club Belgrano
Artesanías africanas desplegadas por los salones del Club Belgrano Fabian Malavolta
Como decano de los Países Africanos en Argentina, el embajador Fares Yassir fue el encargado de dar el discurso
Como decano de los Países Africanos en Argentina, el embajador Fares Yassir fue el encargado de dar el discursoFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Cómo eliminar el olor a humedad del placard para siempre con ingredientes que ya tenés en tu cocina
    1

    Cómo eliminar el olor a humedad del placard para siempre con ingredientes que ya tenés en tu cocina

  2. Era miedosa y la adoptaron conociendo su carácter; pero cuando se zafó del arnés y se perdió la reacción fue inesperada
    2

    Era miedosa y la adoptaron conociendo su carácter; pero cuando se zafó del arnés y se perdió en el bosque la reacción fue inesperada: “Ya no la queremos”

  3. El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor
    3

    El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos por el furor del futbolista zelandés

  4. Lo visita cada mañana en su negocio, lo abraza y se va: la historia del gato callejero que conmueve a todos
    4

    Lo visita cada mañana en su negocio, lo abraza y se va: la historia del gato callejero que conmueve a todos