En fotos. Todos los invitados al festejo por el Día de África en Belgrano

Los embajadores y encargados de negocios de los países de la Unión Africana celebraron su día con un encuentro en el Club Belgrano
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