Adiós a las manchas: el potente limpiador casero con vinagre para el interior de tu auto

Limpiar el interior del auto resulta complicado incluso si se tiene una aspiradora, pero existen trucos caseros que sirven para eliminar manchas en los sillones y limpiar profundamente el suelo del vehículo.

En la cuenta de YouTube de Soluciones Carro y Moto, explicaron cómo debe organizarse para limpiar el interior de tu auto, incluso en los lugares a los que es más difícil acceder, con productos caseros que posiblemente tengas en tu hogar.

¿Cómo limpiar tu auto por dentro?

Es importante que, al iniciar la limpieza, vacíes el capó, la guantera y los espacios donde guardás tus elementos; además, sacá las alfombras y remové con una aspiradora los trozos de basura grande para facilitar el trabajo.

Limpieza de los plásticos y tablero del auto

Mezclá una taza de agua tibia

Una cucharada de jabón líquido

Una cucharada de vinagre blanco

Dos gotas de aceite esencial

Luego de tener la preparación lista, utilizá un trapo de microfibra humedecido y limpiá los plásticos del vehículo; esto, además de ayudar a eliminar la suciedad, crea una capa protectora que mantiene más tiempo limpios los interiores.

Limpieza en tapicería y alfombras

En un recipiente, agregá una taza de agua tibia.

Una cucharada de vinagre blanco

Dos cucharadas de suavizante de ropa

Una cucharada de jabón líquido

No utilices ningún cepillo o producto que pueda dañar la tapicería; podés utilizar un trapo de microfibra y limpiar cada parte con la fuerza suficiente para que elimine las manchas. Este truco dejará con un excelente aroma el vehículo.

Limpieza del suelo del auto

Si no contás con una aspiradora, utilizá un trapo viejo. Para eliminar la basura del interior, debés humedecer el trapo sin empapar en agua tibia con jabón líquido y suavizante de ropa, arrastrar toda la basura hacia el borde de la puerta y sacarla con el mismo trapo. Realizá este procedimiento en cada uno de los espacios del suelo.

Por Álvaro Richard Real Martínez