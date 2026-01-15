El truco sencillo para limpiar los zapatos y zapatillas de gamuza y dejarlas impecables

Con la llegada del nuevo año y el cambio de calzado, las zapatillas de gamuza o ante vuelven a ocupar un lugar central en los looks de temporada.

Elegantes, versátiles y atemporales, tienen una desventaja clara: su limpieza requiere cuidados especiales.

A diferencia de otros materiales, la gamuza no debe lavarse en la lavadora, ya que el agua en exceso puede deformar el zapato y dañar el tejido. Sin embargo, existe un truco sencillo y efectivo para dejarlas como nuevas sin esfuerzo.

Para lograr un buen resultado, es fundamental seguir una rutina adecuada. Expertos en limpieza doméstica coinciden en que menos es más cuando se trata de este material: poca agua, productos suaves y paciencia.

Cómo cuidar y limpiar los zapatos de gamuza iStock

Paso a paso para limpiar zapatillas de gamuza

Retirar y limpiar los cordones

El primer paso es quitar los cordones. Al ser una de las partes que más suciedad acumulan, conviene limpiarlos por separado.

Cómo hacerlo:

Colóquelos en remojo con agua caliente.

Agregue bicarbonato de sodio.

Sume una pastilla de lavavajillas o detergente.

Deje actuar y enjuague bien.

El cambio es inmediato y mejora notablemente el aspecto general del calzado.

Le damos consejos para cuidar sus zapatos de gamuza iStock

Cepillar la gamuza en seco

Antes de aplicar cualquier producto, elimina el polvo y la suciedad superficial.

Use un cepillo de cerdas suaves.

Cepille siempre en la misma dirección.

Evite presionar demasiado.

Este paso ayuda a levantar el pelo de la gamuza y retirar restos de barro o polvo.

Limpiar sin empapar: el truco clave

Uno de los mayores errores al limpiar gamuza es usar demasiada agua. Para evitar cercos y manchas, lo ideal es utilizar agua micelar.

Humedezca un algodón.

Páselo suavemente sobre la superficie.

No frote con fuerza.

Este método limpia sin empapar y no daña el tejido, manteniendo la textura original de antes.

Secado y protección final

Una vez limpias:

Deje secar las zapatillas a la sombra.

Nunca las exponga al sol ni a fuentes de calor.

Cuando estén secas, aplique un spray impermeabilizante específico para gamuza. Este producto crea una barrera invisible que protege el material y alarga el tiempo entre limpiezas.

Errores comunes al limpiar zapatillas de gamuza

Meterlas en la lavadora.

Usar cepillos duros.

Mojarlas en exceso.

Secarlas con secador o al sol.

No debe ponerlas en la lavadora Istock

Evitar estos errores es clave para conservarlas en buen estado.

Limpiar zapatillas de gamuza no es complicado si se usan los productos adecuados y la técnica correcta. Con este truco sencillo, es posible mantenerlas limpias, suaves y con buen aspecto durante toda la temporada, sin arruinar el material.