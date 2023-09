escuchar

En las redes sociales hay millones de historias que se destacan por su originalidad, además de exponer hechos insólitos y curiosos que ponen en evidencia la variedad del comportamiento humano. Este es el caso de una mujer que, a través de un video en su cuenta de TikTok, solicita información sobre acciones que haya hecho su novio para verificar que está uniéndose a una persona confiable y que no esconde nada.

Le pidió un consejo a los usuarios de las redes antes de casarse y la sorprendieron

La usuaria de la plataforma china, @andreajunin decidió realizar una investigación exhaustiva sobre la vida pasada de su novio. La joven procedió a compartir fotos de ella y su pareja, pidiendo a quien conociera el novio y lo hubiera observado en algún mal paso se le informara, en especial si tenía conocimiento sobre conductas de infidelidad.

Este fue el mensaje solicitando información sobre su novio: “Si lo han visto portándose mal por ahí de 2021-2023, se casa conmigo el 2 de septiembre. Más vale prevenir que lamentar. Hoy por ti, mañana por mí”, fue lo que escribió en la descripción del video.

La mujer quiso comprobar que su futuro esposo no le fue infiel antes del casamiento y publicó un particular video en las redes (Fuente: TikTok/@andreajunin)

El clip contiene fotos de la pareja en diferentes momentos y en él deja su cuenta de Instagram indicando que allí le pueden enviar las pruebas de malos comportamientos de su futuro esposo.

La intención de la mujer era obtener información relevante, pero el resultado fue totalmente inesperado. El clip de manera inmediata se volvió viral y ha obtenido más de 900 mil visualizaciones, más de 84 mil Me Gusta y más de 4 mil comentarios.

“Maestro, gracias por las largas charlas en la que me contabas tus metas y el gran amor que le tenés a tu pareja”, “Yo lo recuerdo, no lo conozco, pero estuvo en una reunión del grupo de castidad y fidelidad de los domingos”, “Gracias amigo por avisarme cuando se me cayó la billetera, sos un buen hombre”, y miles de comentarios en los que de manera jocosa defienden al sujeto.