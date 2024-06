Camilo reveló el desalentador diagnóstico que recibió Evaluna Montaner antes de tener a su primera hija

Escuchar

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en una de las parejas de artistas famosos que más llama la atención en redes sociales, gracias a que constantemente comparten detalles sobre su vida personal además de lanzar canciones en dúo.

Los intérpretes de “Por primera vez” están esperando a su segundo bebé al que llamarán Amaranto; su primogénita es Índigo, de dos años. Hace poco, Evaluna y Camilo compartieron en YouTube una ceremonia hecha en honor a su segundo hijo llamada Blessing en lugar del clásico Baby shower, pues a la venezolana no le gusta la idea de recibir regalos que posiblemente no se lleguen a usar.

Evaluna recibió un diagnóstico que indicaba que no podía ser madre (Foto Instagram @camilo)

“Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, dijo la actriz.

En el video, dieron a entender que Amaranto llegaría a este mundo en agosto y el nacimiento se llevará a cabo en su hogar con el apoyo de una partera. Camilo agregó que quiere tener un papel fundamental en este día: “He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘poné las manos’, es todo un asunto”.

El diagnóstico que recibió Evaluna Montaner

Antes de que la familia Echeverry Montaner se agrande, los jóvenes estuvieron en el programa español El hormiguero y allí revelaron un detalle sobre la vida de Evaluna que los fanáticos no conocían, respecto a su salud y un diagnóstico temprano.

Según lo expresado por Camilo, su esposa recibió una noticia desalentadora cuando era niña. “Este tatuaje de la vaca me lo hice por Evaluna. Ella, desde muy pequeña, recibió un diagnóstico médico que le decía que no podría tener hijos. Los doctores le dijeron ‘no vas a tener hijos y vas a tener que pensar en otras opciones como adoptar’. Fue algo que casi lo declararon, pero ella siempre sintió en su corazón que quería ser mamá”, contó el colombiano.

Evaluna y Camilo son padres de Índigo (Foto Instagram @camilo)

A pesar del panorama, la hija de Ricardo Montaner no se rindió y se refugió en la oración: “Ella me decía ‘tengo un diagnóstico que dice que no puedo tener hijos, pero no acepto eso y estoy segura de que voy a ser mamá’. Entonces, cuando nos casamos, dijimos ‘bueno, cuando Dios quiera, llegarán’”.

Y agregó: “Ella me decía ‘yo quiero ser una vaca lechera. Me sueño dándole pecho a mi bebé’. Nosotros creemos en el poder de la intención y la oración. Literalmente teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad. Yo le decía a Dios ‘permítele a mi esposa que sea una vaca lechera’. Y cuando nació Índigo, se pegó a la teta de una vez y fue súper fácil”.

Evaluna y Camilo esperan a su segundo hijo (Fuente: Instagram/@evaluna)

Camilo también contó que Evaluna le regaló un collar hecho con la resina de su leche materna: “No es una joya común, pero es muy importante para mí y lo uso mucho para meditar. Es una cristalización de su leche materna”.

Al escucharlo, la cantante intervino para aclarar por qué tuvo este peculiar detalle con su pareja: “¡La gente va a decir que te estoy haciendo algún tipo de brujería! Pero fue un regalo de amor y para mostrarte que tus oraciones siempre tienen mucho poder”.

*Por Karen Castañeda

EL TIEMPO (GDA)