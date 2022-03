El duro momento en el que una novia encuentra a su prometido con otra mujer poco antes de su boda

En TikTok se volvió viral el momento en que una joven, vestida totalmente de blanco y lista para dar el sí, descubrió la infidelidad de su futuro esposo, quien la había dejado plantada para irse con su amante.

Poco antes de dar inicio a la ceremonia que uniría sus vidas “para siempre”, la mujer encontró infraganti a su pareja con otra mujer en el auto que iban a usar para movilizarse al salón de fiestas. Tras ello, el novio y su amante huyeron a toda velocidad del lugar.

Entre lágrimas y visiblemente afectada por la situación, la novia tuvo que ser consolada por sus familiares. “Tú dejaste roto mi corazón y mis ilusiones. Por tu culpa hoy día no creo en el amor”, se lee en la descripción del clip publicado mediante la cuenta de TikTok @bebeperez38.

El clip se viralizó con más de 380 mil reproducciones. Algunos internautas le brindaron su apoyo a la novia, pero otros dudaron de la veracidad de las imágenes y aseguraron que se trataría de una escena actuada.

“Nadie merece pasar por una experiencia de estas”, “hasta a mi me dolió”, “Eso no se hace. Antes de tomar una decisión así como de matrimonio, hay que pensarlo bien, estar seguro de amar a la otra persona. Los sentimientos no son un juego”, señalaron algunos usuarios.

“¿Cuándo sale ese capítulo? ¿Telerisa o Tv Azteca?”, preguntó otra persona.