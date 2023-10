escuchar

Las redes sociales se convirtieron, con el paso del tiempo, en plataformas ideales para la divulgación del contenido diario de cualquiera. Con diversas temáticas, una usuaria de TikTok llamada @ddanielamoura mostró, mediante un video, cómo comenzó una charla con un hombre para entablar una cita. Con mensajes cortos y concisos, ambos amaron rápidamente una conversación, pero el final fue completamente inesperado para la creadora de este contenido.

Según lo que se observa en el clip, la mujer comenzó el diálogo, mediante la plataforma Instagram, donde le envió un mensaje directo a este chico, del cual se preservó la identidad, y a partir de ahí, en un ida y vuelta, empezaron a acordar en qué momento de la semana y cuándo podrían verse.

“Si querés que nosotros hagamos algo, ya sabés”, comenzó el chico, como tomando la iniciativa del asunto. Al rato, al acceder a la petición, Danila dio el visto bueno con la frase “sí, re puede ser”. A la hora de concretar la cita, mediante mensajes, la mujer aceptó la propuesta: “Venite a la noche cuando salgo del laburo”.

Sin embargo, minutos más tarde, cuando la cita estaba planificada para este día del fin de semana, Danila recibió un audio de esta persona, quien le indicó que finalmente no podía ir y al explicar su argumento la desconcertó. “Me acabo de rescatar que el sábado sale el nuevo FIFA y tengo un acceso anticipado para jugarlo una semana antes y nada, eso”, explicó el chico sobre el nuevo videojuego que acapara la atención de multitudes.

Tras conocerse esta parte de la conversación, los usuarios comenzaron con su reacción al contenido al otorgarle varios likes y comentarios a una publicación que llegó a tener 300 mil visualizaciones. En consecuencia de esto, las posturas estuvieron divididas en favor de la chica por el desplante y del lado del hombre, quien optó por poner como prioridad el videojuego más reconocido de fútbol.

Daniela mostró en su tiktok cómo fue el momento en el que un chico le canceló la cita TikTok (@ddanielamoura)

“Salí de ahí soldado, ella no te merece ni ahí. Con el FIFA no se mete nadie”; “Obvio primero, el FIFA. Si fuera copada iría a jugar con él compartiendo el grandioso momento. Pero no, de la que se salvó el genio”; “El FIFA lo habrá curado de más depresiones que nada”; “Te fue sincero, es un tipazo, cuídalo”; “No conozco un hombre que no juegue al FIFA” y “Déjalo al pibe que haga lo que le gusta”, fueron algunos de los comentarios en favor del chico, quien dejó “plantada” a la mujer que originó este contenido y lo subió para dejarlo en evidencia.

Por su parte, otros followers intentaron consolar a la mujer: “vos tranquila que a mí me encajaron un “vemos” porque hacía mucho calor”; “¿Por el FIFA? Salí de ahí amiga. Si es por algún juego de verdad, puede ser”; “No hay suficiente interés” y “Lo bancaria si fuese cualquier otro juego”, fueron algunos de los comentarios destacados de la publicación que le dieron la razón a la chica para generar este debate en las redes.

