La iniciativa de alquilar un departamento o una casa puede incluir un gran desgaste mental a la hora de encontrar un espacio que sea del interés de uno. En una historia que puede demandar mucho tiempo, las negociaciones son importantes para llegar a un acuerdo económico y así poder firmar un contrato por una determinada cantidad de años.

A la hora de abordar sitios donde se alquilen propiedades, también existen los oportunistas que captan esa necesidad de conseguir un hogar para realizar estafas mediante vía telefónica o también por WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea vital en los últimos tiempos para comunicarse.

Bajo esa lógica, una usuaria de TikTok llamada Rocío Olivo (@rocioolivo5) mostró en su perfil una serie de conversaciones con una persona que encontró en Facebook y se dedicaba al alquiler de departamentos. En un intercambio de mensajes, la charla parecía ser común y corriente entre un cliente y un comerciante, hasta que la tiktoker decidió probar hasta qué límite podía llevar la mentira esta persona.

El estafador quiso seducir a una tiktoker, pero finalmente pisó el palito y no pudo concretar su acción TikTok (@rocioolivo5)

“Cómo olvidar cuando me quisieron estafar y me hice pasar por policía”, tituló la creadora de este contenido, quien procedió a guardar la conversación y así mostrar el modus operandi de esta persona que creyó que podía salir con las suyas sin saber que del otro lado le tendían una trampa.

Con una descripción del hogar que tenía en alquiler, el estafador comenzó con las condiciones para poder acceder a la vivienda: “Son mínimo 25 mil pesos por mes. El mes de entrada. El mes de depósito y una garantía o recibo de sueldo. Aceptamos niños hasta una mascota. El departamento era de mi hija, como se fue a estudiar a Paraná, Entre Ríos, quedó desocupado y lo quiero alquilar lo antes posible. Esto queda en Avenida General Paz al 4300, entre las calles Córdoba y Pedro Zenteno, donde están las vías”, explicó el hombre.

Al querer concretar una visita, esta persona indicó que existían “dos personas interesadas y preseleccionadas para alquilar” y por ende, la posible clienta lamentó no poder acceder a esa vivienda, aunque, con la esperanza de poder visitarlo, le indicó que si se liberaba un lugar que la vuelva a contactar.

Sin la intención de desenmascararlo, el estafador pisó el palito y le abrió una oportunidad que era impensada hasta ese entonces: “Mira podría dejar una seña mínima de 10 mil pesos para reservarla y ya cerraría con usted. El contrato sería entre nosotros, pero hecho con gestor, el cual corre por nuestra cuenta. Para ingresar solo debe abonar una reserva mínima de 10 mil pesos, los cuales se descontarán de primer mes”, indicó esta persona llamada Alan Montiel, quien se vio contra las cuerdas tras caer en un engaño.

La segunda parte donde el estafador cae en la trampa y pide perdón TikTok (@rocioolivo5)

“Buenísimo Alan Montiel, te comunico que estamos trabajando con el área de estafas virtuales de la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos debido a recurrentes casos y se nos notificó de tu caso, lo estaremos llevando adelante y se te estará citando en la comisaría correspondiente a declarar. Gracias”, lanzó esta mujer, haciéndose pasar por una inspectora municipal. De inmediato, sin tener algún argumento para rebatir, Montiel explicó que este método lo emplea para conseguir dinero, debido a que “no tiene para comer”.

Al finalizar el chat, el estafador reculó en su afán de querer sacar provecho de una vivienda inexistente, y pidió mesura para no afrontar un conflicto judicial: “Me perdonan, por favor. No lo hago más. No tengo para comer, tengo hermanitos. Todo se me hace difícil. Sin mamá ni papá. Soy el único hermano mayor, como verá, igual no estafé a nadie, si intenté”.

Ante la falta de respuesta del otro lado, el supuesto propietario pidió en reiteradas oportunidades disculpas, hasta ofrecer dinero a cambio para que el caso no pase a mayores. Con 90 mil visualizaciones, este contenido trascendió en TikTok y fue viral de manera tal que los usuarios felicitaron a Rocío por la actitud de mandar al frente a esta persona que buscaba un rédito económico a costas de ofrecer un servicio inexistente.

