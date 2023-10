escuchar

Una tiktoker se puso a llorar desconsoladamente tras realizarse un tatuaje que, según ella, le quedó “como un dibujo infantil para colorear”. Sin embargo, cuando en otro video exhibió el trabajo que le habían hecho sobre la espalda, para muchos de sus seguidores la ilustración no era tan mala.

La historia de este tatuaje que salió mal fue presentada por la protagonista de esta historia en dos videos consecutivos. El primero de ellos, fue a pura lágrima. Allí apareció en las imágenes en primer plano dentro de un auto y con un llanto profuso, quizás digno de mejores causas.

Como sea, cuando por fin pudo hablar y superar el nudo de su garganta, expresó en su primer video, sin ninguna explicación previa: “La mariposa parece salida de un libro de dibujitos infantiles para colorear. Y las flores son demasiado grandes. Estoy condenada a llevar esta jodida cosa por el resto de mi vida. No se parece en nada a la foto”.

Sus seguidores pudieron saber de qué hablaba porque en el comentario del posteo decía: “Tatuaje fallido” . Sobre el mismo video podía leerse: “Cuando tu tatuaje no se parece nada a lo que pediste y además es enorme. No sé qué hacer”. Pero, en esta publicación no mostró el dibujo que le habían hecho.

Sin embargo, más allá de no exhibir el tatuaje, sus lágrimas se convirtieron en un fenómeno viral, y el video tuvo más de 3.600.000 reproducciones. Además, no faltaron comentarios en donde le pedían a la tiktoker que por favor mostrara el trabajo que le habían hecho y la había angustiado tanto.

Cómo quedó el tatuaje

Finalmente, en un nuevo video, la joven se decidió a mostrar fotografías de su tatuaje, y también del modelo original, que supuestamente, y según ella, no se parecían demasiado. En este segundo posteo aclaró en principio que se había hecho otros dos dibujos con el mismo artista y que no tenía quejas en la manera en la que había trabajado.

Así que, explicó la chica, por ello le había pedido una ilustración en su espalda de unas flores “delicadas” y una mariposa “trepando” por el lado derecho de la espalda. En efecto, mientras hablaba, podían verse las imágenes el modelo original.

“Así que esto es lo que quería, algo simple. Pero él me dijo que tenía que hacer el tatuaje ‘mío para siempre’. Y por eso lloraba”, dijo la chica, mientras ahora en pantalla aparecía su propia espalda con la ilustración, que era, quizás, ligeramente menos delicada que la original, pero no algo terrible.

Así quedó el tatuaje de la tiktoker Tiktok / @user8171938461618394

“Me lo mostró y luego lloré todo el camino de vuelta a casa. Fue como un viaje de 40 minutos”, dijo, aunque luego le restó dramatismo a su relato. Añadió otra foto de su propio tatuaje, y señaló: “Cuando llegué a casa, así estaba. No sé, fui dramática”.

“Pero sí, de nuevo, él era realmente bueno -continuó-. Su trabajo de línea es increíble. Me puso la plantilla como se la mostré, pero solo la vi en una foto porque no podía ponerme de pie, porque no tenía nada puesto arriba”.

Los usuarios que miraron el video en el que se veía el tatuaje de la tiktoker fueron mucho más generosos con el trabajo de la artista que la propia joven y no criticaron para nada su trabajo.

En un segundo vistazo a su tatuaje, la tiktoker notó que no había quedado tan mal y le restó dramatismo a su primera reacción Tiktok / @user8171938461618394

“Pensé que iba a ser horrible. Pero se ve muy bien”; “Definitivamente es grandote, pero sigue siendo bonito. No creo que parezca un dibujo infantil en absoluto” y “¿Por qué llorás? ¡Me gusta! ¡Es realmente bonito”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que alabaron la obra del tatuador.

