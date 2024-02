escuchar

La corona británica vive un momento de suma delicadeza. Semanas atrás, el Palacio de Buckingham comunicó que el rey Carlos III iba a ser operado por un problema de próstata. Días después se confirmó que fue diagnosticado con un tipo de cáncer. Esta noticia generó una profunda conmoción en el plano internacional y todos los ojos se enfocaron, una vez más, en la familia real.

En medio de una pelea que ya es de público conocimiento, luego de que se conociera el diagnóstico el príncipe Harry hizo una vista express a Londres para visitar a su padre en su residencia de Clarence House. El encuentro duró solo unos minutos, pero ahora trascendió un dato que podría dar cuenta de cómo está la relación entre el hijo menor de Lady Di con su madrastra, la reina consorte Camilla Parker Bowles.

Tras el diagnóstico de su padre, el príncipe Harry viajó a Londres Kirsty Wigglesworth - AP

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del Rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”. De esta manera, el Palacio de Buckingham comunicó el 5 de febrero la enfermedad de Carlos. Luego de que se hiciera pública la noticia, el príncipe Harry se tomó un vuelo desde Los Ángeles hasta Londres para visitarlo.

Según trascendió, el príncipe Harry y el Rey Carlos III estuvieron reunidos durante 45 minutos LOIC VENANCE - AFP

Según se supo, la estadía de Harry en Londres duró solo 24 horas y el encuentro con su padre consistió en una “breve reunión” 45 minutos, de acuerdo a lo que indicó The Daily Mail. Si bien esto se percibió como señales de que la relación entre ambos pueda recomponerse, en las últimas horas trascendió que el príncipe habría hecho un expreso pedido en relación con la reina consorte. De acuerdo a lo expuesto por The Telegraph, habría preferido que Camilla Parker Bowles no estuviera en la habitación cuando él conversara con el rey sobre su diagnóstico.

En reiteradas oportunidades, el duque de Sussex dejó en claro que su madrastra no es precisamente su persona favorita en el mundo. La supo describir como “la villana” y “la tercera persona” en el matrimonio de sus padres. Incluso, en la entrevista que dio en 2023 con Anderson Cooper para 60 minutes (CBS) reveló que, como ya estaban juntos, ni él ni William consideraban “necesario” que su padre se casara con ella.

Antes de la pelea, el rey Carlos III con sus hijos, su esposa, sus nueras y nietos Instagram

Cabe mencionar que esta presunta decisión del duque de no ver a su madrastra vino de la mano del encuentro que no fue entre Harry y el príncipe William, lo cual esfumó las esperanzas de una reconciliación. Desde el entorno del mayor de los hermanos, le dijeron a The Times que “no había planes” para que ambos se cruzaran. No obstante, según consignó MailOnline, si bien el propósito del viaje del menor era ver a su padre, de haberse dado la oportunidad de cruzarse don el Príncipe de Gales, “entonces el duque lo habría aceptado con mucho gusto”.

De momento, se sabe que los hijos de Lady Di continúan enfrentados y las posibilidades de reconciliación cada vez son más efímeras. Tras pasar 24 horas en Londres, Harry regresó a California para reencontrarse con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet.