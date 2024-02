escuchar

Elegante, sofisticado y moderno. Esos son algunos atributos con los que se podría calificar al estilo que tiene Máxima Zorreguieta a la hora de vestirse. En su rol de reina de los Países Bajos, suele deslumbrar a diario con su guardarropa, puesto que si bien tiene vestidos que parecen salidas de un cuento de hadas, también se luce con exclusivos conjuntos de pantalón y saco, polleras y camisas. Pero, sin dudas, los abrigos son de sus prendas favoritas. Los tiene en múltiples colores: marrón, negro, nude, bordó, entre otros. En las últimas justamente horas, asistió a una actividad real y se lució con un tapado mangas cortas que se robó todas las miradas.

A sabiendas de su influencia, la monarca trata, a través de sus looks, evidenciar no solo parte de su personalidad, sino también aquellas cosas que le parecen importantes. Como una de las mayores impulsoras del cuidado del medio ambiente, se ocupa de promover la moda circular y repite outfits para demostrar que una prenda puede tener más de un uso.

Esta semana, la reina tuvo en su agenda una visita a De Jojo, un espacio donde los residentes de la zona pueden desde tomar café hasta realizar manualidades, coser y arreglar bicicletas. Según advirtió la publicación que realizó la cuenta oficial de Instagram de la realeza, “el centro de reuniones atrae a personas de origen inmigrante, familias que comen juntas todas las semanas y jóvenes que no tienen otro lugar adonde ir”.

En el video que compartieron en sus redes se pudo ver que Zorreguieta recorrió las instalaciones, visitó la cocina, el área de costura y de reparación de bicicletas, conversó con los voluntarios y escuchó con atención cómo es la labor que realizan. Este tipo de actividades solidarias ocupan un importante lugar en su agenda y para ella, el contacto con la gente es fundamental.

La reina se lució con un elegante tapado en su más reciente actividad (Foto: Captura de video / Instagram @koninklijkhuis)

Como de costumbre, varios pares de ojos se posaron en el outfit que eligió la madre de Amalia, Alexia y Ariane para cumplir con sus compromisos. Fiel a su estilo, en esta ocasión se lució con un look monocromático en gris: unos pantalones con una blusa mangas tres cuarto. Agregó un cinturón y una cartera a tono, para llevar sus artículos personales. De accesorios, sumó unos aros, un reloj y un par de pulseras doradas y plateadas.

No obstante, la prenda protagónica fue el abrigo que usó para combatir el invierno europeo. Para esta ocasión eligió un tapado de mangas cortas en color gris, en un tono más oscuro que el resto del outfit. Se lo dejó abierto, por lo que se pudieron ver el pantalón y la blusa debajo. De esta manera le dio su toque personal al look con una pieza que, sin dudas, no pasó inadvertida.

Máxima sorprendió en una actividad solidaria y se destacó por su sencillo look reciclado

No caben dudas de que Máxima Zorreguieta es una de las mayores impulsoras de la moda circular y se ocupa de demostrarlo a diario. Días atrás realizó una actividad solidaria para la cual eligió llevar un sencillo vestido drapeado color azul hasta las rodillas de mangas largas, con una delicada caída y un cinturón. Si bien usó joyas y zapatos altos, su intención fue no sobrecargar el atuendo, por lo que evitó los brillos y los accesorios llamativos.

El look total blue de Máxima para una actividad solidaria (Instagram @koninklijkhuis)

Si bien en dicha ocasión se mostró sencilla, lo cierto es que al mismo tiempo dejó en claro cómo una misma prenda puede usarse con distintos accesorios y en diferentes contextos. A ese vestido lo usó, por ejemplo, en 2015, pero allí lo lució con medidas negras, aros brillosos y unos llamativos prendedores con forma de araña.