El príncipe Harry apuntó contra Camilla Parker Bowles y cruzó la “línea roja” de su padre

Las cosas en el seno de la familia real más famosa del mundo están peor que nunca. Es de público conocimiento que las relaciones se quebraron hace bastante tiempo y todo quedó aún más en evidencia, luego de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se alejaran de Gran Bretaña, comenzaran una nueva vida en los Estados Unidos y apuntaran de lleno contra los miembros de la realeza.

El 2022 trajo un cambio significativo para la corona británica: a los 96 años murió la reina Isabel II y tras más de siete décadas al mando, su primogénito, Carlos III, asumió su lugar. Pero, a pesar de la nueva gestión, hubo cosas que se mantuvieron inalterables, una de ellas, la mala relación entre los herederos. El príncipe Harry escribió un libro de memorias donde apuntó contra todos y develó varias verdades. Una de sus víctimas fue su madrastra Camilla Praker Bowles, y con sus dichos cruzó la “línea roja” que le habría puesto su padre.

La realeza británica afronta tiempos turbulentos, en medio de escándalos y entredichos entre los integrantes de la familia Instagram

Este 10 de enero sale a la venta Spare (En la sombra) el libro autobiográfico del príncipe Harry, donde se refirió a temas delicados de su vida que tocan de lleno a su hermano, el príncipe William, su cuñada Kate Middleton, su padre y la actual esposa de este y cómo ella fue “la tercera persona” en el matrimonio de sus padres, en un escándalo mediático que generó un quiebre en la corona británica varios años atrás.

“Ella era la villana. Ella era la tercera persona en su matrimonio. Necesitaba rehabilitar su imagen”, se sinceró el hijo menor de Lady Diana Spencer en una reciente entrevista que dio con Anderson Cooper para 60 minutes (CBS). Ante esto, el periodista le preguntó si tanto él como su hermano le pidieron a su padre que no se casara con ella -cabe recordar que Carlos y Camilla pasaron por el altar en 2005 -y Harry explicó que eso fue así.

El príncipe Harry apuntó contra Camilla Parker Bowles

“No creíamos que fuera necesario (que se casen). Pensamos que iba a causar más daño que bien y que si ahora estaba con su persona, eso... seguramente eso es suficiente. ¿Por qué ir tan lejos cuando no necesariamente es necesario? Queríamos que fuera feliz. Y vimos lo feliz que estaba con ella. Entonces, en ese momento, fue, ‘Ok’”, sostuvo.

Pero, “villana” no fue el único término que utilizó el nieto de Isabel II para calificar a Parker Bowls. Cooper le consultó sobre el pasaje del libro, donde escribió que Camilla inició una campaña con la prensa para impulsar su matrimonio con Carlos y se refirió a que “tal vez sería menos peligrosa si fuera feliz”.

Al ser interrogado por la palabra que usó para referirse a ella, el duque de Sussex expresó que fue porque tenía una “necesidad” de rehabilitar su imagen: “Eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y hubo voluntad abierta en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella, en camino a ser reina consorte, iba a quedar gente o cuerpos en la calle por eso”.

Los dichos de Harry no fueron tomados a la ligera, y mucho menos por el actual rey, quien tenía un límite y ese era Camilla. Según indicó The Daily Mail, en la entrevista con CBS Harry “lanzó su crítica más feroz hasta el momento a la segunda esposa de su padre, a lo que se dice que Carlos consideró una ‘línea roja’ en una advertencia que le hizo a su hijo antes de su libro y su bombardeo televisivo”.

Carlos y Camilla, se casaron en 2005. Actualmente, él es el rey de Gran Bretaña y ella la reina consorte Archivo

A su vez, el padre de Archie y Lilibet habló con Tom Bradby de News at Ten (ITV) y en el medio de la larga conversación acusó a la reina consorte y a Kate Middleton de seguirle el juego a la prensa.

También dialogó con Michael Strahan para Good Morning America, pero con un discurso un tanto distinto respecto a su madrastra. Dijo que “tenía una gran compasión por ella” como la “tercera persona” en el matrimonio de Carlos y Diana.

“Tenía una reputación o una imagen que rehabilitar, y sin importar las conversaciones que sucedieran, los tratos o intercambios que se hicieran desde el principio, se le hizo creer que esa sería la mejor manera de hacerlo. Y no tengo ningún problema con que algún miembro de mi familia necesite rehabilitar su imagen, pero si esa rehabilitación o esa relación con, en este caso, los tabloides británicos, llega a costa de mi novia o mi familia... mi familia cercana o mi familia más grande, entonces trazo una línea en eso”, manifestó.

Más allá de esto, los dichos del príncipe contra Parker Bowles no terminaron ahí. Page Six accedió a otro fragmento de Spare, donde Harry también se refirió a su madrastra de la siguiente manera: “Recuerdo haberme preguntado… si ella sería cruel conmigo; si fuera como todas las madrastras malvadas de las historias. Willy había sospechado de que había ‘otra mujer’ durante mucho tiempo, lo que lo confundió y atormentó. Cuando se confirmaron esas sospechas, sintió un remordimiento agónico por no haber hecho ni dicho nada antes”.

