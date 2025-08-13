Aves Argentinas y la Reserva Achalay firmaron un convenio clave para la conservación del Delta del Paraná

Aves Argentinas celebró la firma de un convenio de colaboración con la Reserva Natural Privada Achalay, con el objetivo de desarrollar el plan de manejo del área y avanzar en la elaboración de la línea de base de biodiversidad. Este trabajo será llevado adelante por especialistas de la organización, en articulación con otras instituciones comprometidas con la conservación del Delta del Paraná.

La Reserva Achalay es una reserva natural privada ubicada en la primera sección de islas del frente de avance del Bajo Delta del Paraná, a tan solo 8 kilómetros del Puerto de Tigre y 22 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Con una superficie de aproximadamente 160 hectáreas, sus tierras fueron adquiridas en 1991 con fines de conservación. El área está dominada por ambientes palustres y comunidades vegetales acuáticas características del delta inferior, que albergan una notable diversidad de flora y fauna nativas.

Delimitada por el Río de la Plata al Este y al Sur, el Río San Antonio al Oeste y el Arroyo Pirañá al Norte, la Reserva fue creada formalmente en 2017. Ese mismo año, fue incorporada al Programa de Reservas Privadas de la Fundación Azara, pasó a formar parte de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas y estableció una alianza institucional con Aves Argentinas.

Su objetivo principal es conservar la biodiversidad y lograr un manejo adecuado y sustentable de los recursos naturales del Bajo Delta del Paraná. A través de diversas propuestas de ecoturismo y educación ambiental, la Reserva fomenta el cuidado del ambiente y ofrece oportunidades para disfrutar y conocer este ecosistema único en su estado puro.

En un contexto donde la creación, gestión y manejo de áreas protegidas constituye una de las estrategias clave para la conservación de la biodiversidad a nivel local, provincial, nacional e internacional, este acuerdo representa un paso concreto y valioso para seguir fortaleciendo la protección de los ecosistemas deltaicos.

Las reservas naturales privadas, como Achalay, cumplen un rol estratégico, complementando el sistema de áreas protegidas públicas y generando oportunidades de conservación y desarrollo sustentable.

“El Delta del Paraná es uno de los humedales más importantes del país, y su conservación requiere del compromiso articulado entre el sector público, las organizaciones y la sociedad civil. Este acuerdo con la Reserva Achalay es una muestra del valor que tienen las alianzas para avanzar en acciones concretas de conservación, conocimiento y educación ambiental”, afirmó Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.

Con este nuevo paso, desde Aves Argentinas reafirmamos nuestro compromiso con la conservación de los humedales del Delta del Paraná, uno de los territorios más valiosos y amenazados de nuestro país.