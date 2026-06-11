¿Cómo limpiar los paños de cocina para quitar el olor a humedad y las manchas?

Los paños de cocina son herramientas multifuncionales esenciales en las tareas diarias del hogar, empleándose tanto para el secado de vajilla como para la limpieza de superficies y la manipulación de utensilios calientes.

Sin embargo, su constante contacto con diversas sustancias orgánicas y la retención de humedad transforman estas herramientas en un entorno idóneo para la supervivencia y proliferación de virus, hongos o parásitos.

Un mantenimiento inadecuado compromete las condiciones de higiene en la preparación de alimentos y favorece la propagación de agentes infecciosos en el hogar.

El almacenamiento de trapos húmedos o con restos de comida desencadena una multiplicación acelerada de bacterias.

El uso de un mismo paño para múltiples actividades propicia el fenómeno de la contaminación cruzada

Estudios sanitarios demuestran que un único textil de cocina puede albergar millones de colonias de patógenos, entre las que destacan cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella y Campylobacter.

La manipulación de estos paños contaminados incrementa el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria, manifestadas comúnmente a través de:

Cuadros de gastroenteritis.

Diarrea.

Infecciones cutáneas.

Afecciones respiratorias.

Afectando con mayor severidad a poblaciones vulnerables como niños, ancianos y personas con el sistema inmunológico débil.

Asimismo, el uso de un mismo paño para múltiples actividades propicia el fenómeno de la contaminación cruzada.

Los microorganismos presentes en alimentos crudos, como carnes y pescados, pueden transferirse con facilidad a las superficies de encimeras, electrodomésticos o platos listos para el consumo, extendiendo la carga contaminante por todo el hogar y generando, adicionalmente, olores desagradables derivados de la descomposición bacteriana.

La manipulación de estos paños contaminados incrementa el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria tonivaver - iStockphoto

Para garantizar la correcta eliminación de los gérmenes, existen diversos métodos físicos y químicos de lavado que deben aplicarse con regularidad, idealmente tras cada jornada de uso:

Lavado por ebullición: Depositar los paños en una olla con agua hirviendo y detergente durante 10 a 15 minutos, procediendo posteriormente a un enjuague con agua fría.

durante 10 a 15 minutos, procediendo posteriormente a un enjuague con agua fría. Remojo: Sumergir los paños en un recipiente con agua caliente mezclada con una taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco . Tras un tiempo de acción mínimo de una hora, se efectúa el lavado habitual.

. Tras un tiempo de acción mínimo de una hora, se efectúa el lavado habitual. Lavado en máquina o a mano: Introducir los textiles en la lavadora utilizando ciclos de agua caliente y detergente convencional.

Se recomienda incorporar una taza de vinagre blanco en la etapa de enjuague para potenciar la desinfección y neutralizar los olores acumulados. También puede hacer este proceso a mano.

Para garantizar la correcta eliminación de los gérmenes, existen diversos métodos físicos y químicos de lavado que deben aplicarse con regularidad

Lavado con cloro: Aplicar principalmente en telas blancas o resistentes a la decoloración. Consiste en diluir una cantidad moderada de cloro en agua fría, dejando los trapos sumergidos entre 5 y 10 minutos, luego proceder a un lavado minucioso con detergente.

luego proceder a un lavado minucioso con detergente. Eliminación de manchas complejas: En casos de suciedad persistente, se puede recurrir al uso de amoníaco diluido en agua para un remojo previo de 30 a 60 minutos.

La finalización del proceso de limpieza requiere un secado absoluto, dado que la permanencia de humedad reactiva el crecimiento de bacterias.

El uso de secadoras mecánicas es óptimo debido al impacto térmico complementario; en su defecto, el secado al aire debe realizarse en espacios con ventilación adecuada y exposición directa al sol.

Como medidas complementarias de prevención, los especialistas sugieren:

Asignar paños independientes para cada área o tarea de la cocina.

para cada área o tarea de la cocina. Almacenar los paños limpios en lugares secos.

Sustituirlos inmediatamente después de manipular alimentos crudos.

Desechar de forma definitiva aquellos trapos que presenten un desgaste o deterioro avanzado.

Por Natalia Cárdenas Chaux