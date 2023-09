escuchar

La cantante catalana Bad Gyal, de 26 años, consternó a todos el viernes pasado durante la primera entrega de los Premios La Vanguardia de España, luego de que se presentó ante el público y ante los reyes, con un atuendo al que en las redes tildaron de “fuera de lugar”. La artista, que fusiona reguetón, el dancehall y el trap, acudió al Museo Nacional de Arte de Cataluña con un vestido transparente, por lo que se consideró que rompió por completo el protocolo de formalidad.

El look de Bad Gyal que causó controversia

A la ceremonia asistió el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes fueron los invitados de honor a la inauguración de los galardones, que tiene como objetivo reconocer el trabajo y el impacto en la comunidad de diferentes personas, empresas, organizaciones y entidades. Es por ello que se citó a Bad Gyal como una de las referentes de la música urbana para recibir el reciente premio.

No obstante, desde que arribó al sitio de encuentro, la cantante se robó todas las miradas y generó estupor en más de uno, gracias al look que eligió para la gala. Este se trató de un vestido dorado y metálico, con transparencias. Su outfit, disonante con la etiqueta habitual y lo formal, despertó la polémica en las redes.

“La falta de clase y de etiqueta está de moda”; “La clase y educación no se compra, definitivamente no sería inspiración para nadie”; “Saber de Dress Code es de buena educación y educación es algo que nunca pasa de moda”; “Fuera de lugar”; “Desubicada”; “Hay lugares y hay niveles”; “No sabe de respeto por nadie” y “Se pudo haber adaptado a la ocasión”, fueron algunos de los comentarios que Bad Gyal recibió por parte de los usuarios en las redes. Sin embargo, existieron algunos que defendieron su look atrevido e hicieron principal hincapié en que “cada persona viste como quiere”.

El look transparente de Bad Gyal que causó controversia en toda España (Fuente: Instagram/@akabadgyal)

A pesar del outfit disonante de la cantante española, desde su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que enseñó por completo su elección y celebró por el premio que le fue otorgado. “Gracias a todos los que me han apoyado durante años y a los que recién me conocen, también”, manifestó.

Bad Gyal fue galardonada con la estatuilla dedicada al Talento Joven Internacional, “por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino”. De esta manera, se reconoció el impacto y la influencia de la artista en la generación Z [1995-2000].

Bad Gyal entre los premiados y la pareja real española (Fuente: EFE)

Por otra parte, la prensa española también destacó el estado físico de Bad Gyal, en especial por sus brazos ejercitados, a los que compararon con lo de la mismísima reina Letizia, a quien se acostumbra elogiar a diario por su apariencia fitness. Aquí resaltaron sus “piernas firmes” y sus “bíceps fuertes”, que rápidamente se convirtieron en objeto de admiración para muchos, ya que desplazó a la monarca del ojo principal.

El look de los reyes, los verdaderos protagonistas de la noche

A pesar de la polémica que causó Bad Gyal, la pareja real fue la verdadera protagonista de la noche. Letizia asistió a la entrega de los Premios La Vanguardia con un look otoñal, el cual consistió de un vestido negro midi con detalles vegetales en dorados, mismo tono que eligió para su bolso y el par de aros. En cuanto a Felipe, el rey escogió un clásico traje oscuro con una corbata celeste.

LA NACION