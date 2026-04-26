Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
El deportista será la gran estrella de la jornada dominical; los usuarios de las plataformas digitales reaccionaron al evento
- 1 minuto de lectura'
Franco Colapinto será el gran protagonista del Road Show de este domingo en el barrio de Palermo. En un evento que comenzará a las 12, el deportista acaparó la atención de los fanáticos que sacaron su entrada y gozarán de una exhibición única.
Con largas filas durante la noche, la ciudad de Buenos Aires se vio revolucionada por la aparición de Colapinto que agradeció el cariño en una conferencia de prensa.
El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
A raíz de todo lo que acontece por la llegada de Colapinto al país, los usuarios de las redes sociales oficiaron de termómetro social y crearon los más ingeniosos memes y reacciones de este evento que quedará para la historia.
Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto
EL CHAD METE REVERSA CON LA FLECHA DE PLATA pic.twitter.com/t1j6pA0Xsh— Dale Play Live (@livedaleplay) April 26, 2026
En mi grupo tiraron la idea del levantarse el domingo a las CINCO DE LA MAÑANA para ir a BUSCAR LUGARES para ver a COLAPINTO pic.twitter.com/Q2U2Xb2SHI— Fran (@frabigol) April 24, 2026
La fila más tranqui para ver hoy a Franco Colapinto#FrancoPalooza #FrancoEnCasaPá pic.twitter.com/1aaojZLfgE— Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) April 26, 2026
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Franco Colapinto
- 1
Franco Colapinto y su Road Show en Palermo: cómo será el espectáculo de Fórmula 1 de este domingo
- 2
Horarios, cortes de calles y a qué hora empieza: ya se conocen los detalles de la carrera de Colapinto en Buenos Aires
- 3
Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 4
Ubicaciones gratis para ver a Colapinto en Buenos Aires: cuáles son y cómo acceder