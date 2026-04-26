Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto será el gran protagonista del Road Show de este domingo en el barrio de Palermo. En un evento que comenzará a las 12, el deportista acaparó la atención de los fanáticos que sacaron su entrada y gozarán de una exhibición única.

Franco Colapinto correrá por primera vez como piloto de Fórmula 1 en Argentina (Foto: Gentileza del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Con largas filas durante la noche, la ciudad de Buenos Aires se vio revolucionada por la aparición de Colapinto que agradeció el cariño en una conferencia de prensa.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

El público cantó el himno en la previa a la exhibición de Franco Colapinto

A raíz de todo lo que acontece por la llegada de Colapinto al país, los usuarios de las redes sociales oficiaron de termómetro social y crearon los más ingeniosos memes y reacciones de este evento que quedará para la historia.

Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto

EL CHAD METE REVERSA CON LA FLECHA DE PLATA pic.twitter.com/t1j6pA0Xsh — Dale Play Live (@livedaleplay) April 26, 2026

En mi grupo tiraron la idea del levantarse el domingo a las CINCO DE LA MAÑANA para ir a BUSCAR LUGARES para ver a COLAPINTO pic.twitter.com/Q2U2Xb2SHI — Fran (@frabigol) April 24, 2026

Las mejores reacciones del road show de Colapinto

Las mejores reacciones del road show de Colapinto

La fila más tranqui para ver hoy a Franco Colapinto#FrancoPalooza #FrancoEnCasaPá pic.twitter.com/1aaojZLfgE — Ferrari AR (@Ferrari_com_ar) April 26, 2026

La reacción de los usuarios tras la llegada de Colapinto al país