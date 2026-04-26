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Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El deportista será la gran estrella de la jornada dominical; los usuarios de las plataformas digitales reaccionaron al evento

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Los mejores memes del road show de Franco Colapinto
Los mejores memes del road show de Franco Colapinto

Franco Colapinto será el gran protagonista del Road Show de este domingo en el barrio de Palermo. En un evento que comenzará a las 12, el deportista acaparó la atención de los fanáticos que sacaron su entrada y gozarán de una exhibición única.

Franco Colapinto correrá por primera vez como piloto de Fórmula 1 en Argentina
Franco Colapinto correrá por primera vez como piloto de Fórmula 1 en Argentina(Foto: Gentileza del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Con largas filas durante la noche, la ciudad de Buenos Aires se vio revolucionada por la aparición de Colapinto que agradeció el cariño en una conferencia de prensa.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

El público cantó el himno en la previa a la exhibición de Franco Colapinto
El público cantó el himno en la previa a la exhibición de Franco Colapinto

A raíz de todo lo que acontece por la llegada de Colapinto al país, los usuarios de las redes sociales oficiaron de termómetro social y crearon los más ingeniosos memes y reacciones de este evento que quedará para la historia.

Los mejores memes y reacciones de la exhibición de Franco Colapinto

Las mejores reacciones del road show de Colapinto
Las mejores reacciones del road show de Colapinto
Las mejores reacciones del road show de Colapinto
Las mejores reacciones del road show de Colapinto
La reacción de los usuarios tras la llegada de Colapinto al país
La reacción de los usuarios tras la llegada de Colapinto al país
La reacción de los usuarios tras la llegada de Colapinto al país
La reacción de los usuarios tras la llegada de Colapinto al país
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