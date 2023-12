escuchar

Un hombre, fanático de las antigüedades, hizo un importante hallazgo luego de comprar una casa de una acumuladora compulsiva. Resulta que encontró algo realmente valioso que no esperaba.

El protagonista de esta historia fue identificado como Alex Archbold, quien dirige un local de antigüedades con sede en Canadá, Él hombre decidió comprar una propiedad de Edmonton luego de que la dueña anterior, una profesora de piano llamada Bette-Joan Rac, conocida por sus alumnos como Madame Rac, falleciera en noviembre de 2020 a la edad de 76 años.

La casa estaba en perfecto estado, pero tenía un importante desafío para el nuevo dueño, debido a que había un total desorden por resolver. ¿El motivo? La mujer que vivió allí era acumuladora.

Alex decidió documentar todo el proceso de remodelación mediante su cuenta de YouTube, Curiosity Incorporated, en la que se dedica a compartir su búsqueda de antigüedades y objetos de colección. Ahí mismo, contó: “La persona que vivía aquí estaba muy interesada en la moda, por lo que hay muchas posibilidades de que algunos de estos artículos puedan ser de diseñador.”

Había prendas de diseñadores y marcas de lujo

De todas formas, encontró algo mucho más relevante, ya que entre los innumerables objetos que había, apareció una barra de plata de 100 onzas, joyas escondidas dentro de zapatillas, anillos de diamantes y costosa ropa de diseñador.

En una entrevista con CBC News, el hombre reveló: “Acumulamos esta horda de tesoros increíbles que habíamos encontrado en toda la casa”.

Alex Archbold encontró joyas de valor dentro de la propiedad

De inmediato, se dio a cuenta que podía ganar mucho dinero subastando los objetos significativos que había encontrado dentro de la propiedad, por ende, podría recuperar lo invertido en la casa y recaudar mucho más. “Invertimos US$ 10.000 en la compra de los contenidos de la casa y hasta ahora vendimos US$ 400.000 entre subastas, contenidos y tesoros ¡Fue la mejor inversión que he hecho hasta la fecha!”, aseguró, emocionado.

En esa misma línea, Angela Larson, quien dirige una tienda de ropa vintage, aseguró que consiguió miles de artículos de interés en una de las subastas en cuestión, debido a que había innumerables prendas de valor y de marcas de lujo. “Es tan fascinante, porque claramente amaba la moda y amaba la moda de muy buena calidad”, dijo la mujer, realmente sorprendida por las prendas que encontró.

“La mayoría serían de los años 50, 60 y 70, piezas realmente preciosas”, sumó, dejando en evidencia el increíble hallazgo que realizó, además de que comentó: “Tenía mucho ojo para las costuras francesas, la confección a mano o las hermosas fabricaciones”.

Asimismo, Archbold dijo que Madame Rac, la antigua dueña de la casa, podría haber sido muy popular hoy por hoy. “Si tuviera 40 años menos, habría sido la mayor influencer de Instagram del mundo”, opinó.

“Pero ella prefería ser recordada por sus estudiantes y su música, que por su moda, por supuesto, o por las posesiones que tenía”, precisó el hombre, quien se hizo de una importante fortuna a comprar la propiedad.

En su canal de YouTube, en donde ya cuenta con más de 549 mil suscriptores y millones de visualizaciones diariamente, el hombre sigue con sus proyectos y comparte todos los hallazgos que encuentra en propiedades y locales de antigüedades.

