Compró un anillo que pensó era de utilería y 33 años después descubrió que era una joya valuada en miles de dólares

Una mujer en Inglaterra se volvió famosa tras descubrir que poseía un anillo valuado en más de 900 mil dólares en su casa. Cuando lo compró hace 33 años en una feria local, pagó por él 13 dólares y tras dificultades económicas, cuando quiso empeñarlo, conoció su verdadero valor. Qué hizo con la fortuna que obtuvo y en quién se la gastó.

La historia de Debra Goddard apareció en todos los medios ingleses tras hacerse famosa por el accesorio que compró a principios de los 90 en un mercado de antigüedades. Tanto ella como la persona que se lo vendió, creyó que se trataba de un objeto de poco valor y que solo era de utilería. Durante años, permaneció en un cajón y la mujer solo lo utilizó en ocasiones especiales, hasta que en 2018, gracias a una necesidad, conoció el precio real de ese anillo.

Debra Goddard pasó de vivir en una vivienda del Estado a ser rica tras empeñar el anillo que creyó, era de utilería (Fuente: Jon Bond - The Sun)

Seis años atrás, su madre sufrió una estafa por parte de uno de sus parientes y por este motivo, perdió absolutamente todo. Esto llevó a la desesperación de Debra por conseguir dinero de inmediato. Fue así que se dirigió a su casa, rescató este anillo y lo llevó a una joyería con la esperanza de obtener 969 dólares.

Cuando el propietario del local analizó la piedra del anillo, le informó que se trataba de un diamante de 26,27 quilates y que su valor superaría con creces los 700 mil dólares. “Casi se desmaya”, describió.

Ese día, Debra volvió a su casa en un barrio de protección social en Twickenham, al oeste de Londres. Según explicó el medio británico The Sun, pasó toda la noche observando el accesorio e imaginando qué compraría con tanta plata.

Así es el anillo con el diamante de 26,27 quilates que Debra compró en una feria por 13 dólares y que vendió por más de 900 mil dólares (Fuente: Jon Bond - The Sun)

Sin dudarlo, a la mañana siguiente se dirigió a la casa de subastas Sotheby’s y certificó que se trataba de un diamante de 956.080 dólares. Cuando estuvo todo listo, organizó la venta del mismo y después de los gastos que le significó aquel remate, se llevó como ganancia cerca de 607.240 dólares.

¿Qué hizo Debra con el dinero recaudado?

Ante la situación de asfixia económica de su madre, June Boyle, de 72 años, decidió gastar toda la plata en ella. Por ese motivo, Debra la llevó de viaje, le compró ropa cara y le cumplió cualquier capricho. “Resultó ser lo más cercano a la perfección que se puede llegar. Fue como cuando Del Boy le decía a Rodney en la serie Only Fools and Horses: ‘El año que viene a esta misma hora seremos millonarios’. Resultó ser cierto”, dijo la protagonista de esta historia a The Sun.

El anillo fue vendido en 2018 y salvó económicamente a Debra y a su madre (Fuente: Jon Bond - The Sun)

La londinense asoció esto con “el karma de las cosas malas que sucedieron en nuestras vidas y de que a mi madre le robaran todo”. Es por ese motivo que en la actualidad decidieron disfrutar de las ganancias. “Mi mamá fue de vacaciones a Barbados, vio a Tom Jones, vio a Celine Dion en Las Vegas y se compró un abrigo de piel. El dinero no es importante para mí”.

Debra, de 55 años, trabaja en una organización de protección para adolescentes y niños que escapan de sus hogares. Allí oficia de voluntaria y gracias a la fama que ganó en toda Inglaterra, le sirvió para recaudar fondos para esta institución. Incluso, escribió un libro sobre su experiencia y las regalías irán destinadas a la causa.

Así es el libro que escribió Debra y que todas las regalías irán para la organización benéfica donde es voluntaria (Fuente: Austin Macauley Publishers)

La mujer afortunada encontró una nueva pasión, hallar este tipo de joyas ocultas en ferias locales. Es por ello que creó su propia joyería donde ofrece a la venta accesorios que aparentan ser de utilería, pero que en realidad valen mucho dinero.

LA NACION