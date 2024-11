Contrató una wedding planner para su boda, le terminó arruinando su matrimonio y su historia se volvió viral

Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación donde los usuarios comparten contenido de su interés. Algunos dan tips, otros recomiendan experiencias, hacen humor o cuentan las historias más insólitas de sus vidas, que se vuelven virales por lo impactante que suenan. Esto le sucedió a Gabriela Medida, una joven mexicana que contó la vez que su wedding planner arruinó su matrimonio.

Por medio de varios fragmentos en Facebook, Gabriela Medina contó toda la historia de su wedding planner, Linda Barrientos, y se viralizó. “Partiendo de que yo la contraté a ella para que me ayudara a coordinar mi boda. Cristian no la conocía. Yo la conocía solo por fotos. Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, estaba saliendo con un muchacho, pero nunca se concretó nada. Un día me lo encuentro a él y resulta que estaba comprometido con esta mujer. Resulta que le era infiel”, introdujo la mujer. A partir de ahí le quedó grabada su cara en su mente.

Con el tiempo, Gabriela conoció al amor de su vida, Cristian, quien se portó muy bien con ella durante la época de noviazgo, por lo que decidió apostar por una familia. “Entonces, conozco a un hombre maravilloso, no tengo ninguna queja de cuando éramos novios. Ni una sola queja (...) Me parecía un buen muchacho, me trató muy bien y me pidió matrimonio”, continuó.

A Gabriela se le dificultó el tema de encontrar una wedding planner y, según las reseñas en Internet, Linda Barrientos era una gran candidata. A pesar de su historia pasada, la conoció, comenzaron a trabajar juntas y el día de la boda la planificadora del evento llevó a su marido, el joven que había querido conquistar a la novia en su época de universidad.

Gabriela Medina tenía 28 años cuando conoció a Cristian

El casamiento se llevó adelante sin ningún problema, lo que terminó con una amistad entre Gabriela y Linda. La flamante esposa, por petición de su pareja, se dedicaba a ser ama de casa, mientras que él continuaba con sus negocios de publicidad. Como tenía tanto tiempo libre, ayudaba a su nueva amiga con algunas tareas de su agencia de coordinación de eventos, mientras que también colaboraba con el trabajo de Cristian cuando él se lo pedía

Todo comenzó a hacerle ruido un día, cuando Barrientos, quien se había casado tres meses antes que ella, le contó que se estaba por divorciar por infidelidades mutuas. Ella la intentó animar, la recibió en su casa y hasta le prestó ropa para irse de viaje.

Pero un día, Cristian regresó tarde a su casa y le dijo que se había demorado por un trabajo que le encargó Linda. Esto le sonó raro a la joven, dado que ella era quien se encargaba de hacerle los encargos a la organizadora. “¿Para qué me pides todas las cosas a mí y también le pides a mi marido?”, expresó indignada en el video.

“Eso no me cuadró. Yo nunca he sido muy celosa, yo soy muy distraída, pero poniéndole atención me pregunté: ‘¿qué andas buscando aquí?’”, agregó sobre el momento en que se dio cuenta que su supuesta amiga, recién divorciada, estaba interesada en su esposo. Desde entonces, su matrimonio comenzó a andar mal; pero ella siempre apostó por la familia y se esforzó por recomponer el vínculo. Parecía que todo volvía a estar bien, hasta que un día encontró entre las cosas de la hija de Cristian una demanda de divorcio que él tenía preparada desde hacía 10 días.

Linda, la wedding planner, se defendió de las acusaciones de Gabriela

Finalmente, Gabriela, separada de su marido y para alejarse de todo, se fue de México a vivir a Estados Unidos. En esa época, Linda le escribía todos los días y le decía que tenía ganar de irse con ella a probar una suerte en un nuevo país, lo que la llevó a olvidar sus dudas sobre ella. Sin embargo, al poco tiempo descubrió en redes sociales fotos de su exmarido con su amiga, lo que la llevó a exponer todo en Internet. Rápidamente, la mujer acusada de ”roba maridos” decidió salir a hacer un posteo en su cuenta de Facebook, defendiéndose de la difamación.

